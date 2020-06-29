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    Ryzen 4000 işlemciler hacimli üretime hazır: AMD, Intel’den hamle bekliyor olabilir

    Gelen haberlere göre yeni yongalar son aşamaya ulaştı.
    1 sa.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 4000 işlemciler hacimli üretime hazır: AMD, Intel’den hamle bekliyor olabilir
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    Kırmızı ekip Zen 3 mimarili işlemcilerinde sona yaklaşmış olabilir. Rafine 7 nm nodundan çıkması beklenen yongalar için firma bekliyor olabilir.

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    4. nesil Ryzenlar hazır

    Sızıntıya göre AMD Ryzen 4000 işlemcilerinde B0 adımına ulaşmış. Artık çalışır duruma ulaşan bu süreçteki işlemciler hacimli üretime hazır yongalar olarak da biliniyor. Dolayısıyla TSMC’nin üretim kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda Vermeer çözümlerinin raflardaki yerini alması 3-4 ayı bulabilir.

    Buna karşın önemli bir nokta var. AMD mevcut konumu itibariyle Ryzen’dan önceki Intel’le aynı durumda. Yani AMD, pazardaki rekabetin zayıflığından dolayı Intel’den iddialı işlemciler bekliyor olabilir.

    Ayrıca Bkz. "AMD, Assasins’s Creed Valhalla’yı Ryzen 3000 işlemci alacaklara hediye edebilir"

    Bu açıdan kırmızı ekibin üretim zamanını esnetmesi mümkün görünüyor. Yıllar sonra pazardaki rekabet koşullarının tersine döndüğünü görmek ilginç. FX dönemindeki AMD’den çoğu kişi böyle bir hamle beklemezdi.



    https://www.techpowerup.com/269159/amd-ryzen-4000-vermeer-cpus-almost-ready-to-hit-the-market Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Orodruin (Candaş Ulaş) 1 sa. en beğenilen
    4000 için pusuda bekleyen FPS'le kafayı yemişler hemen saldırır çıkar çıkmaz.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 7 dk.
    7 nm olunca performans artırdığını sananlar :)))) ...
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    mami24 (M K) 40 dk.
    Vallahi bugüne kadar Intel ci olarak ryzen 5 3600 e bu ay geçiş yapmayı düşünüyordum ancak 10400f ve hatta 10600k çok alınası duruyor. En fazla 2 ay daha bekler amd nin xt lerini düşünebilirim ancak büyük bir soru işareti var kafamda. Ryzen 3bin serisi işlemciler bile sağlam bir fan olmadan bu haliyle yüksek sıcaklıklara ulaşırken amd xt serisinde clock hızları yükselterek nasıl bir soğutma sağlayacak bunu çok merak ediyorum. Şuan ki ryzen 3bin ile intel 10.gen arasındaki tereddütüm de intelin anakart çözümlerinin fiyat olarak daha yüksek hem de daha kısa ömürlü olması. Bakalım beni amd mi ikna edecek Intel mi?
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    No Way Out (Mert A.) 1 sa.
    Saçma haber(haber çeviri olduğu için bu iddaayı çıkaran kaynak için yazıyorum).

    10 nesil daha yeni çıktı, piyasaya daha tüm ürünler bile girmedi, intelin yeni serisi bir yıl sonra çıkacak.

    Şu an amd zen 2 ile oyunda 10 nesli geçemiyor yani zen 3 hazır olsaydı çıkarmaması için bir sebep yok yani amd hala geride.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 43 dk. No Way Out
    Herkes o oyunlardaki 2-3 lük farka bakmıyor olacak ki neredeyse 1 seneye yakın süredir amd nin satışları dünyanın en çok satış yapan mağazalarında %85 seviyelerinde gezerken intel %15 seviyelerinde geziyor. Yani ortada çok amd'yi zorlayan bir rekabet varmış gibi görünmüyor. Sürekli çıkan güvenlik açıkları, yeni chipset zorlamaları, çoklu işlemlerde daha düşük güç, daha eski teknoloji, daha çok ısınma, daha f/p fiyatları gibi değerleri de göz önüne alıyor insanlar.

    Intel amd market share diye aratırsanız tüm güncel değerlere ulaşabilirsiniz. Adamlar son seneki satışları ile desktop piyasasında %23 lerden %46'ya kadar market share'ini yükseltti.

    Ha diğer yandan laptop pazarında daha ancak %8 lerden %14'e yükselebildi ve hala orada elini güçlendirmesi gerekiyor.

    Sunucu piyasasında ise %1,9 ile yok gibi bir şey.

    https://www.cpubenchmark.net/market_share.html
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    Evil.Morty 1 sa. (düzenlendi)
    Bende merakla bu seriyi bekliyorum almak için.
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    snakefatih (Uncle TREVOR) 1 sa.
    Saygı duyuyorum.
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    Timeguard (HASAN T) 1 sa.
    https://www.notebookcheck.net/AMD-Ryzen-4000-Zen-3-and-7-nm-Vermeer-processors-remain-on-track-for-a-Q3-2020-no-Intel-Comet-Lake-S-related-delay-AMD-spokesperson-confirms.477583.0.html
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    xsades (emre öğünçkaya) 1 sa.
    Am4 mü olacaklar kesin bilgi var mı bu konuda?
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    interwap (Volkan ) 1 sa. xsades
    %95 ihtimalle değişmez bence.
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    Liquist 1 sa. xsades
    AMD CPU Roadmap yazarak araştırabilirsin.
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    Orodruin (Candaş Ulaş) 1 sa. en beğenilen
    4000 için pusuda bekleyen FPS'le kafayı yemişler hemen saldırır çıkar çıkmaz.
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