Ryzen 4000 işlemciler hacimli üretime hazır: AMD, Intel’den hamle bekliyor olabilir

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Kırmızı ekip Zen 3 mimarili işlemcilerinde sona yaklaşmış olabilir. Rafine 7 nm nodundan çıkması beklenen yongalar için firma bekliyor olabilir.

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Sızıntıya göre AMD Ryzen 4000 işlemcilerinde B0 adımına ulaşmış. Artık çalışır duruma ulaşan bu süreçteki işlemciler hacimli üretime hazır yongalar olarak da biliniyor. Dolayısıyla TSMC’nin üretim kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda Vermeer çözümlerinin raflardaki yerini alması 3-4 ayı bulabilir.

Buna karşın önemli bir nokta var. AMD mevcut konumu itibariyle Ryzen’dan önceki Intel’le aynı durumda. Yani AMD, pazardaki rekabetin zayıflığından dolayı Intel’den iddialı işlemciler bekliyor olabilir.

Ayrıca Bkz. "AMD, Assasins’s Creed Valhalla’yı Ryzen 3000 işlemci alacaklara hediye edebilir"

Bu açıdan kırmızı ekibin üretim zamanını esnetmesi mümkün görünüyor. Yıllar sonra pazardaki rekabet koşullarının tersine döndüğünü görmek ilginç. FX dönemindeki AMD’den çoğu kişi böyle bir hamle beklemezdi.

https://www.techpowerup.com/269159/amd-ryzen-4000-vermeer-cpus-almost-ready-to-hit-the-market

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