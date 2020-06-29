Ryzen 4000 işlemciler hacimli üretime hazır: AMD, Intel’den hamle bekliyor olabilir

Kırmızı ekip Zen 3 mimarili işlemcilerinde sona yaklaşmış olabilir. Rafine 7 nm nodundan çıkması beklenen yongalar için firma bekliyor olabilir.İlginizi Çekebilir AMD’den bir iyi bir kötü haber var
4. nesil Ryzenlar hazır
Sızıntıya göre AMD Ryzen 4000 işlemcilerinde B0 adımına ulaşmış. Artık çalışır duruma ulaşan bu süreçteki işlemciler hacimli üretime hazır yongalar olarak da biliniyor. Dolayısıyla TSMC’nin üretim kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda Vermeer çözümlerinin raflardaki yerini alması 3-4 ayı bulabilir.
Buna karşın önemli bir nokta var. AMD mevcut konumu itibariyle Ryzen’dan önceki Intel’le aynı durumda. Yani AMD, pazardaki rekabetin zayıflığından dolayı Intel’den iddialı işlemciler bekliyor olabilir.
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Bu açıdan kırmızı ekibin üretim zamanını esnetmesi mümkün görünüyor. Yıllar sonra pazardaki rekabet koşullarının tersine döndüğünü görmek ilginç. FX dönemindeki AMD’den çoğu kişi böyle bir hamle beklemezdi.
https://www.techpowerup.com/269159/amd-ryzen-4000-vermeer-cpus-almost-ready-to-hit-the-market Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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10 nesil daha yeni çıktı, piyasaya daha tüm ürünler bile girmedi, intelin yeni serisi bir yıl sonra çıkacak.
Şu an amd zen 2 ile oyunda 10 nesli geçemiyor yani zen 3 hazır olsaydı çıkarmaması için bir sebep yok yani amd hala geride.
Intel amd market share diye aratırsanız tüm güncel değerlere ulaşabilirsiniz. Adamlar son seneki satışları ile desktop piyasasında %23 lerden %46'ya kadar market share'ini yükseltti.
Ha diğer yandan laptop pazarında daha ancak %8 lerden %14'e yükselebildi ve hala orada elini güçlendirmesi gerekiyor.
Sunucu piyasasında ise %1,9 ile yok gibi bir şey.
https://www.cpubenchmark.net/market_share.html