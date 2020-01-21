Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 7 4800U Geekbench testine tabi tutuldu

    AMD’nin Zen 2 mimarisini temel alan Ryzen 7 4800U APU’su Geekbench testinde gün yüzüne çıktı. Model elde ettiği skorla iddialı görünüyor.
    1 gün
    2,7b
    2
    15
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Ryzen 7 4800U Geekbench testine tabi tutuldu
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin IPC performansıyla Intel’in üzerindeki baskısını arttırdığı Zen 2 mimarisi masaüstü pazarında firmanın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kırmızı ekip şimdi de yeni mimarisini mobil segmente sunmaya hazırlanıyor.

    15 watt TDP ile yüksek performans vadediyor

    CES fuarında tanıtılan Ryzen 7 4800U Geekbench testinde ortaya çıktı. Model 8 çekirdek 16 izleğiyle 1.8 GHz’den maksimum 4.2 GHz’e erişebiliyor. APU’nun GPU kanadında ise8 Radeon ünitesi yer alıyor. Tüm bunların 15 wattlık TDP altında toplandığı yonga benchmark testinde tek çekirdek ve çoklu çekirdek testinde sırasıyla 4910-21693 puan almış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Intel 2. nesil DG2 GPU’su için TSMC’nin kapısını çalabilir"

    Lenovo’nun bir dizüstü çözümü içerisinde teste giren işlemci bu haliyle Core i7-1065G7’nin önünde yer alıyor. AMD sunumunda grafik alanında i7 modelinden %28 daha hızlı olduğun iddia ettiği işlemcisinin çoklu çekirdek tarafında ise %90 önde olduğunu aktarmıştı.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-renoir-ryzen-7-4800u-gets-geekbenched.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    XX58 1 gün en beğenilen
    6700HQ işlemcili bir dizüstüden 9750H işlemcili bir dizüstüne geçtim. İkisine de Cinebench R20 çok çekirdek testi yaptım 6700HQ 1650 puan alırken 9750H 2100 aldı. Aradan geçen 4 yıla ve çekirdek sayısı farkına rağmen bu kadar az ilerleme olmuş. Gerçekten mobil tarafta AMD'nın rekabet getirmesi şart.

    6700HQ işlemcili bir dizüstüden 9750H işlemcili bir dizüstüne geçtim. İkisine de Cinebench R20 çok çekirdek testi yaptım 6700HQ 1650 puan alırken 9750H 2100 a...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Bloodin 1 gün
    Bu durumda 1065G7 tek çekirdekte 5600 civarı puan aldığından halen daha açık ara önde, 4800U ise 8 çekirdek 16 izlek olduğundan aynı enerjiyi harcayarak çok daha üstün çoklu çekirdek performansı gösteriyor. Fakat bu durumda Intel eğer 6 çekirdek 12 izlek 15 watt bir işlemci yaparsa çoklu çekirdekte de öne geçecek.



    Tabi burada 4800U'nun, 1065G7'ye göre çok daha üstün bir dahili ekran kartıyla geldiğini de unutmamak gerek, 4800U'daki 8 çekirdekli 1750 Mhz Vega ekran kartı yeni kontrolcü sayesinde 4266 Mhz LPDDR4X belleklerle çift kanal şeklinde desteklendiğinde çok ciddi bir grafik performansı sergileyeceği kesin
    Bu durumda 1065G7 tek çekirdekte 5600 civarı puan aldığından halen daha açık ara önde, 4800U ise 8 çekirdek 16 izlek olduğundan aynı enerjiyi harcayarak çok dah...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane 3 sa. agent1453
    30 35 arası yer var onu satınca alacağım inşallah yeni nesil bir bilgisayar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 4 sa.
    Bu Metehan Göktaş tam bir AMD fanatiği gibi fakat sitede en düzgün haber yapan şahıs olduğunu varsayıyorum ve haberde M. Göktaş yazınca açıp okuyorum, başarılar diliyorum kendisine...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 7 sa.
    YAŞASIN KIRMIZI EKİP
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    eaglepaw_1903 8 sa.
    ..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    1080pHD 16 sa.
    bakalım fiyat/performans sağlayacakmı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hzahidoden 20 sa.
    Peak değerler 15 watt tdp için yüksek gözükebilir bu gibi sentetik testlerde fakat iş yük altında uzun süre işlem yapmaya gelince genelde yarıya düşüyor o performans power limit throtle yüzünden.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    jem991 20 sa.
    test edilen 4700u
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    XX58 1 gün en beğenilen
    6700HQ işlemcili bir dizüstüden 9750H işlemcili bir dizüstüne geçtim. İkisine de Cinebench R20 çok çekirdek testi yaptım 6700HQ 1650 puan alırken 9750H 2100 aldı. Aradan geçen 4 yıla ve çekirdek sayısı farkına rağmen bu kadar az ilerleme olmuş. Gerçekten mobil tarafta AMD'nın rekabet getirmesi şart.

    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Hakimutata Insane 1 gün
    asus amd ekran kartları sorunlu ryzen işlemci alsak hangi kartı önerirsiniz arkadaşlar.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    agent1453 4 sa. Hakimutata Insane
    Bütçe nedir?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Bloodin 1 gün
    Bu durumda 1065G7 tek çekirdekte 5600 civarı puan aldığından halen daha açık ara önde, 4800U ise 8 çekirdek 16 izlek olduğundan aynı enerjiyi harcayarak çok daha üstün çoklu çekirdek performansı gösteriyor. Fakat bu durumda Intel eğer 6 çekirdek 12 izlek 15 watt bir işlemci yaparsa çoklu çekirdekte de öne geçecek.



    Tabi burada 4800U'nun, 1065G7'ye göre çok daha üstün bir dahili ekran kartıyla geldiğini de unutmamak gerek, 4800U'daki 8 çekirdekli 1750 Mhz Vega ekran kartı yeni kontrolcü sayesinde 4266 Mhz LPDDR4X belleklerle çift kanal şeklinde desteklendiğinde çok ciddi bir grafik performansı sergileyeceği kesin
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2749 kez okundu.
    14 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd ryzen 7 4800u, amd ryzen ve
    6 etiket daha amd apu amd zen 2 amd 7 nm mobil ryzen İşlemci Donanım Metehan Göktaş
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 sa. SteelSeries Apex 3 ve 5 oyuncu klavyeleri duyuruldu 11 sa. UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu 18 sa. Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı 19 sa. 80 güne kadar kullanım süresi sunan Garmin Tactix Delta tanıtıldı 20 sa. AMD RX 5600 XT’yi satışa sundu 20 sa. Matrix hayranlarına kötü haber: Hugo Weaving, Matrix 4'te rol almayacak 21 sa. Çin kaynaklı virüs salgınıyla ilgili neler yaşanıyor? 21 sa. Yeni nesil Google Pixel Buds, Bluetooth sertifikası aldı 22 sa. UBER’in çekilmesiyle İstanbul’da taksi plakası fiyatları uçtu 22 sa. Tamamen analog Asus ROG Theta Electret oyuncu kulaklığı duyuruldu 22 sa. Türkiye'nin üçüncü Apple Store'u açılıyor: İşte mağaza adresi ve detayları [DH özel haber] 23 sa. Glovo, Türkiye'den çekiliyor 1 gün Disney+ video akış hizmeti 24 Mart'ta Avrupa'ya geliyor 1 gün AMD RX 5800 XT 80 CU ile gelebilir 1 gün Paul Walker'ın otomobilleri açık artırma ile satıldı: 370Z, R32 Skyline 1 gün 2030 yılında gelmesi beklenen 6G teknolojisi, 5G'den on kat hızlı olacak 1 gün realme telefonlar Türkiye'de 1 gün Samsung Galaxy Buds+ basın görselleri ile karşımızda 1 gün Superbox'ı costuracak router | TP-Link Deco 5G 1 gün Tesla Model X, SpaceX astronotlarının resmi aracı oldu 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Ryzen 7 4800U Geekbench testine tabi tutuldu Sonraki PSA'dan Türkiye'de üretim sinyali 1 gün Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı 1 gün Pocophone serisinin ikinci telefonu hakkında ilk teaser yayınlandı 1 gün Samsung, Galaxy Note 9'un güvenlik açıklarını kapattı 1 gün Tesla, araçlarının kendiliğinden hızlandığı iddialarını reddetti 1 gün Katlanabilir Galaxy Z Flip detayları netleşiyor 1 gün Qualcomm yeni orta seviye yonga setlerini duyurdu 1 gün Apple, koruyucu sağlık teknolojisi üzerinde çalışıyor 1 gün Subaru, 2030'lu yıllarda sadece elektrikli araç satmak istiyor 1 gün Realme yeniden Türkiye'de! İşte Realme telefonların Türkiye fiyatı 1 gün Dying Light 2 de ertelenen oyunlar kervanına katıldı 1 gün NUVIA girişimine Apple darbesi 1 gün ABD ordusu için geliştirilen 5. Nesil Hedef Uçak projesinde sona yaklaşılıyor 1 gün Intel 2. nesil DG2 GPU’su için TSMC’nin kapısını çalabilir 1 gün Router'ı ve adaptörü 802.11ax yapsak? "Asus RT-AX58U router ve PCE-AX58BT Wi-Fi adaptör incelemesi" 1 gün Samsung Galaxy A71 elimizde | Yeni tasarım yeni kamera 1 gün Güney Kore kripto para kazançlarını vergilendiriyor 1 gün İkinci el akıllı telefon pazarı yükselişe geçti 1 gün John Wick dizisi The Continental'ın yayın tarihiyle ilgili açıklama 1 gün PowerColor imzasını taşıyan RX 5600 XT açığa çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim