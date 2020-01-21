Ryzen 7 4800U Geekbench testine tabi tutuldu

AMD’nin IPC performansıyla Intel’in üzerindeki baskısını arttırdığı Zen 2 mimarisi masaüstü pazarında firmanın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kırmızı ekip şimdi de yeni mimarisini mobil segmente sunmaya hazırlanıyor.
15 watt TDP ile yüksek performans vadediyor
CES fuarında tanıtılan Ryzen 7 4800U Geekbench testinde ortaya çıktı. Model 8 çekirdek 16 izleğiyle 1.8 GHz’den maksimum 4.2 GHz’e erişebiliyor. APU’nun GPU kanadında ise8 Radeon ünitesi yer alıyor. Tüm bunların 15 wattlık TDP altında toplandığı yonga benchmark testinde tek çekirdek ve çoklu çekirdek testinde sırasıyla 4910-21693 puan almış durumda.
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Lenovo’nun bir dizüstü çözümü içerisinde teste giren işlemci bu haliyle Core i7-1065G7’nin önünde yer alıyor. AMD sunumunda grafik alanında i7 modelinden %28 daha hızlı olduğun iddia ettiği işlemcisinin çoklu çekirdek tarafında ise %90 önde olduğunu aktarmıştı.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-renoir-ryzen-7-4800u-gets-geekbenched.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tabi burada 4800U'nun, 1065G7'ye göre çok daha üstün bir dahili ekran kartıyla geldiğini de unutmamak gerek, 4800U'daki 8 çekirdekli 1750 Mhz Vega ekran kartı yeni kontrolcü sayesinde 4266 Mhz LPDDR4X belleklerle çift kanal şeklinde desteklendiğinde çok ciddi bir grafik performansı sergileyeceği kesin