Ryzen 7 4800U Geekbench testine tabi tutuldu

Tam Boyutta Gör

AMD’nin IPC performansıyla Intel’in üzerindeki baskısını arttırdığı Zen 2 mimarisi masaüstü pazarında firmanın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kırmızı ekip şimdi de yeni mimarisini mobil segmente sunmaya hazırlanıyor.

15 watt TDP ile yüksek performans vadediyor

CES fuarında tanıtılan Ryzen 7 4800U Geekbench testinde ortaya çıktı. Model 8 çekirdek 16 izleğiyle 1.8 GHz’den maksimum 4.2 GHz’e erişebiliyor. APU’nun GPU kanadında ise8 Radeon ünitesi yer alıyor. Tüm bunların 15 wattlık TDP altında toplandığı yonga benchmark testinde tek çekirdek ve çoklu çekirdek testinde sırasıyla 4910-21693 puan almış durumda.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "Intel 2. nesil DG2 GPU’su için TSMC’nin kapısını çalabilir"

Lenovo’nun bir dizüstü çözümü içerisinde teste giren işlemci bu haliyle Core i7-1065G7’nin önünde yer alıyor. AMD sunumunda grafik alanında i7 modelinden %28 daha hızlı olduğun iddia ettiği işlemcisinin çoklu çekirdek tarafında ise %90 önde olduğunu aktarmıştı.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-renoir-ryzen-7-4800u-gets-geekbenched.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.