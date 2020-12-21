Nvidia Hopper ailesi ertelendi 5 nm Lovelace mimarisi geliyor

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Son gelen haberlere göre GPU devinin sıradışı yapısıyla öne çıkan Hopper GPU mimarisi ertelenmiş olabilir. Plandaki değişiklik bir başka mimariyle sonuçlanabilir.

İngiliz matematkçi

Bir Twitter kullanıcısına göre Nvidia çoklu modül yapısıyla bilinen Hopper mimarisini ertelemiş olabilir. Hopper mimarisinin plandaki yerine ise İngiliz matematikçi Ada Lovelace’in ismini taşıyan Lovelace GPU’su konumlandırılacak.

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Nvidia’nın iç isimlendirme olarak ADxxx şeklini tercih ettiği belirtilen Lovelace GPU’ları için 5 nm bantları konuşulurken hangi üreticinin tercih edileceği ise bilinmiyor.

Bununla birlikte halihazırda Ampere yongaları üreten Samsung ve AMD’nin enerji verimliliği yüksek çözümlerinin arkasındaki etkenlerden TSMC Lovelace’in kullanıma sunulacağı dönemde 5 nm üretimine hazır olacaklar.

Ayrıca Bkz. "Blower fanlı RTX 3090'lar çoğalıyor: MSI da listeye eklendi"

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Güvenilir kaynaklardan doğrulanmadığı için temkinli yaklaşılması gereken bir bilgi olarak AMD’nin o dönemde 5 nm RDNA3 mimarili kartlarıyla karşımıza çıkması beklenirken Intel tarafı ise 6 nm DG2 kartlarının ardından MCM formatında 5 nm DG3 çözümleriyle pazardaki yerini alabilir.

https://videocardz.com/newz/nvidia-rumored-to-introduce-gpu-architecture-named-after-ada-lovelace

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