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    Nvidia Hopper ailesi ertelendi 5 nm Lovelace mimarisi geliyor

    Çoklu modül tasarımıyla bilinen Hopper mimarisi son sızıntılara göre ertlenmiş olabilir. Nvidia görünüşe göre öncelikle farklı bir mimari ile karşımıza çıkacak.
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    Metehan Göktaş
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    Nvidia Hopper ailesi ertelendi 5 nm Lovelace mimarisi geliyor
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    Son gelen haberlere göre GPU devinin sıradışı yapısıyla öne çıkan Hopper GPU mimarisi ertelenmiş olabilir. Plandaki değişiklik bir başka mimariyle sonuçlanabilir.

    İngiliz matematkçi

    Bir Twitter kullanıcısına göre Nvidia çoklu modül yapısıyla bilinen Hopper mimarisini ertelemiş olabilir. Hopper mimarisinin plandaki yerine ise İngiliz matematikçi Ada Lovelace’in ismini taşıyan Lovelace GPU’su konumlandırılacak.

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    Nvidia’nın iç isimlendirme olarak ADxxx şeklini tercih ettiği belirtilen Lovelace GPU’ları için 5 nm bantları konuşulurken hangi üreticinin tercih edileceği ise bilinmiyor.

    Bununla birlikte halihazırda Ampere yongaları üreten Samsung ve AMD’nin enerji verimliliği yüksek çözümlerinin arkasındaki etkenlerden TSMC Lovelace’in kullanıma sunulacağı dönemde 5 nm üretimine hazır olacaklar.

    Ayrıca Bkz. "Blower fanlı RTX 3090'lar çoğalıyor: MSI da listeye eklendi"

    Nvidia Hopper ailesi ertelendi 5 nm Lovelace mimarisi geliyor
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    Güvenilir kaynaklardan doğrulanmadığı için temkinli yaklaşılması gereken bir bilgi olarak AMD’nin o dönemde 5 nm RDNA3 mimarili kartlarıyla karşımıza çıkması beklenirken Intel tarafı ise 6 nm DG2 kartlarının ardından MCM formatında 5 nm DG3 çözümleriyle pazardaki yerini alabilir.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-rumored-to-introduce-gpu-architecture-named-after-ada-lovelace Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    en son 1nm olduğunda ne olacak acaba, büyük merakla bekliyorum...0,5
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    suphion (S. S. O.) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    picometre olur :)
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    Virinom (Süleyman Kenar) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mesut Çevik nerelerde ne yapıyor acaba? Her Nvidia haberi gördüğümde kendisini nasıl rezil ettiğini hatırlayacağım.
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    fotifoti (foti ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amd sağ olsun dimi @mesut çevik :)
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