Ryzen 9 5900X, GeekBench’te Core i9-10900K’nın %17 önünde

Kırmızı ekibin satışa sunulmasına kısa bir süre kalan Ryzen 5000 ailesi şu günlerde inceleme ekiplerinin eline ulaşmaya devam ediyor. Bunun sonucunda test sonuçları benchmark veri tabanlarına düşmeye başladı.
Ryzen 9 5950X ve Ryzen 9 5900X’in GeekBench 5 sonuçları ümit verici. Bununla birlikte rakamların Cinebench’teki skorlarla tam olarak uyuşmadığını belirtelim.İlginizi Çekebilir Ryzen 9 5900X, 3900X'e tek çekirdekte %25 fark açıyor
Ryzen 9 5900X %17 önde
Ryzen 9 5900X’in Core i9-10900K ile kıyaslamasında AMD’nin çözümü tek çekirdekte %9’luk farkla öne geçerken çoklu çekirdekte fark %17’ye yükselmiş.
Çekirdek/izlek sayısı itibariyle Ryzen 9 5950X’i Intel’in çözümüyle kıyaslamak yerine önceki nesil Ryzen 9 3950X’e göre değerlendirmek daha doğru olacaktır. Burada AMD’nin nesiller arası tek çekirdek performansını %18 iyileştirirken çoklu çekirdekte ise %12’lik gelişme katettiği görülüyor.
Ayrıca Bkz. "65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde"
Son olarak halen 10 çekirdekli bir Ryzen seçeneği doğrulanmış değil. Buna karşın AMD’nin 10 çekirdekli yonga hazırlığında olduğuna yönelik sızıntılar da mevcut. Son olarak Ryzen 5000 ailesinin 5 Kasım’da satışa sunulacağını belirtelim.
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5950x-and-ryzen-9-5900x-geekbench-5-scores-leak Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Bundan 1.5 ay önce 10600K aldım, son biriktirdiğim paramı da oraya harcadım. Bundan sonra Ryzen 4687684651X çıksa zaten alamayacağım için, alacak arkadaşlara da şimdiden hayırlı olsun.
Anahtarlık yapan varsa 400 TL yi cope atmaya yer arıyordur.Ya da elinde Intel P4,E5300 vb islemci yoktur.
6 yıl boyunca kayda değer farkla daha iyi işlemci çıkmadı. Hatta hala ipc olarak dağlar kadar fark açılmış sayılmaz. Sadece çekirdek artıyor. Çok şükür Ryzen 5000 ile biraz ilerledik.
Teknolojinin gelişmemesinden ve tekellikten o 2-3-4 i7 serilerini alanlar ekmeğini iyi yedi
Enteresan
buna ek olarak AMD Ryzen 9 3950X 16 çekirdek tam yük altında 147w elektirik tüketiyor tani intel az ısınır devri intel 7nm ye düşmediği sürece artık mümkün değil ama amd kesinlikle artık az ısınıyor.
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