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    Ryzen 9 5900X, GeekBench’te Core i9-10900K’nın %17 önünde

    AMD’nin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yongalarının satış tarihin yaklaştıkça ilk test sonuçları gelmeye devam ediyor. 12 ve 16 çekirdekli yongaların sonuçları AMD’nin lehine.
    1 gün
    2,9b
    3
    44
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    13

    Kırmızı ekibin satışa sunulmasına kısa bir süre kalan Ryzen 5000 ailesi şu günlerde inceleme ekiplerinin eline ulaşmaya devam ediyor. Bunun sonucunda test sonuçları benchmark veri tabanlarına düşmeye başladı.

    Ryzen 9 5950X ve Ryzen 9 5900X’in GeekBench 5 sonuçları ümit verici. Bununla birlikte rakamların Cinebench’teki skorlarla tam olarak uyuşmadığını belirtelim.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ryzen 9 5900X, 3900X'e tek çekirdekte %25 fark açıyor

    Ryzen 9 5900X %17 önde

    Ryzen 9 5900X’in Core i9-10900K ile kıyaslamasında AMD’nin çözümü tek çekirdekte %9’luk farkla öne geçerken çoklu çekirdekte fark %17’ye yükselmiş.

    Çekirdek/izlek sayısı itibariyle Ryzen 9 5950X’i Intel’in çözümüyle kıyaslamak yerine önceki nesil Ryzen 9 3950X’e göre değerlendirmek daha doğru olacaktır. Burada AMD’nin nesiller arası tek çekirdek performansını %18 iyileştirirken çoklu çekirdekte ise %12’lik gelişme katettiği görülüyor.

    Ryzen 9 5900X, GeekBench’te Core i9-10900K’nın %17 önünde
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    Ayrıca Bkz. "65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde"

    Son olarak halen 10 çekirdekli bir Ryzen seçeneği doğrulanmış değil. Buna karşın AMD’nin 10 çekirdekli yonga hazırlığında olduğuna yönelik sızıntılar da mevcut. Son olarak Ryzen 5000 ailesinin 5 Kasım’da satışa sunulacağını belirtelim.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5950x-and-ryzen-9-5900x-geekbench-5-scores-leak Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    JourneyToTheWest 1 gün yeni yorumcu en beğenilen
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün (düzenlendi)
    Tek çekirdek, çok çekirdek, hava, kara.. Amuda kalkarak... Daha var mı?
    Yanıtla +18
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    Ethnicity (Hakan ) 1 gün emre1393
    O değilde adamların hoşgörüsü takdir edilesi,nükleer santralin dibine cami yapmışlar.
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hesperiush (Ertan KOÇ) 7 sa. (düzenlendi)
    Ama ben hep 50 liralık ryzen alıyorum asdkjashdkasjdh

    Bundan 1.5 ay önce 10600K aldım, son biriktirdiğim paramı da oraya harcadım. Bundan sonra Ryzen 4687684651X çıksa zaten alamayacağım için, alacak arkadaşlara da şimdiden hayırlı olsun.
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    KimBuGamzeli (** **) 9 sa.
    FX-8300 kullanıyorum 3-4 senedir sıfır 400 liraya almıştım elimde de bir adet sıfır aldığım zalman cnps10x optima soğutucum vardı artict mx4 ile macun işlemi yaptım oyunda bile maksimum 35-40 derece görüyorum. Buna bir ekran kartı takar en kötü 4-5 sene daha kullanırım. Teşekkürler AMD.
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    Juan Cobra 10 sa. (düzenlendi)
    An itibarıyla İNTEL fanboyları....



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    hikmetg (Hikmet Güngör) 16 sa.
    Bu kurla biz anca uzaktan bakarız. Alim gucumuz tamamen bitti.
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    huso 1 gün
    İlla Anahtarlık yapılacaksa Alırsın Intel P4 leri,E 5300 leri Anahtarlık yaparsın.8350 si olan adam takar 4GB 1650 Super i 16Gb Ram ile oyununu oynar.
    Anahtarlık yapan varsa 400 TL yi cope atmaya yer arıyordur.Ya da elinde Intel P4,E5300 vb islemci yoktur.
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    AribyAriana 1 gün
    Benchmark sonuçlarına güvenmeyen İntel miydi?
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    huso 1 gün
    Niye anahtarlık olsun.Yegenimin Fx4100 u duruyor daha...
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    Khoradasein (Mahmut Mümtaz Apostrof Er) 1 gün huso
    Onca reklam ve algı bombardımanı sonrası insanlarda böyle bir sanı oluşturuldu, zannediyorlar ki Intel ve Nvidia alanlar hep kârlı, diğerlerini alanlar aldıkları andan itibaren zarardalar. :)
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    VETERINARY (Eren Çalışkan) 1 gün
    Her zaman fiyat performansa bakmak lazım, i7 2600k'yı aldığımda piyasada olan FX8350'leri kim kullanıyor şuan? hepsi anahtarlık oldu. Ben hala 10 yıllık 4/8 işlemcimle güncel oyunlarda problem yaşamıyorum.
    5 Yanıt Yanıtla +1
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    MogoLKhan (Kültegin HAN) 1 gün VETERINARY
    fx 8350 hala kullaniliyorda aynı paraya satılan i3 ler çöp kutusunda bence.
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 gün VETERINARY
    4 çekirdekli (modüllü) işlemcileri 8 diye lanse ettiler, bildiğin 4/8 HT'nin farklı bir versiyonuydu sadece. İşlemci mimarisinden anlamayanlara iyi yutturdular, Bulldozer adı pek yakışmış bu seriye. Anahtarlık lafına iyi güldüm. AMD Phenom II 1090T'de doğal 6 çekirdek yaptı, o bile 4/4 HT'siz i5 750 kadar iyi olamadı. Çok eskilerden AMD Athlon 64 Venice de iyi işlemci serisiydi ve kullanmıştım zamanında, uzun süreden sonra AMD'nin yaptığı en iyi seri Ryzen Vermeer 5000 serisidir bence. Ryzen 1000 serisi de yakında anahtarlık olur, 8 çekirdekli olması 1700X'i kurtarmaz.
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 1 gün VETERINARY
    Hocam bunun sebebi 2600'ün çok iyi olması değil. Intel'in tek başına 6 nesil boyunca takılıp ilerlemeye gerek duymamasıydı.
    6 yıl boyunca kayda değer farkla daha iyi işlemci çıkmadı. Hatta hala ipc olarak dağlar kadar fark açılmış sayılmaz. Sadece çekirdek artıyor. Çok şükür Ryzen 5000 ile biraz ilerledik.
    Teknolojinin gelişmemesinden ve tekellikten o 2-3-4 i7 serilerini alanlar ekmeğini iyi yedi
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    Ethnicity (Hakan ) 1 gün (düzenlendi)
    Herkes öyle böyle diyoda 10900F işlemcisi 4370 lira bundan kimse bahsetmiyor.Boşta 2.8Ghz,yükte 5.2Ghz.Hem az elektrik harcar hemde gerekli performansı verir.5900X 6000 lirayı biraz geçebilir.
    3 Yanıt Yanıtla
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 gün Ethnicity
    Haklısınız, soket değiştirmeyip eski anakartlarla kullanılabilse de oyunlardaki 5-10 fps fazlalık için Amd alınmaz ya.
    Yanıtla
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    trakyAli-1986 (ali ) 1 gün Ethnicity
    Hmm pek Uzak olmayan geçmişte AMD için böyle deniliyordu..
    Enteresan
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    jem991 (Adnan Balcı) 1 gün Ethnicity
    10900f in pl1 yani power limit 1 değeri 170w pl2 ise 224w değere sahip intel orada çakallık yapıp sürekli 2.8 de çalıştığı taktirde 65w tdp yi sağlayabiliyor. yani boost clock özelliği kullanıldığında işlemci tüm çekirdekleri 4.6ghz ye çıkarıp 224w civarında bir elektirik tüketiyor bu testlerle kanıtlanmış durumda yani başka bir intel çakallığı söz konusu o işlemcide.

    buna ek olarak AMD Ryzen 9 3950X 16 çekirdek tam yük altında 147w elektirik tüketiyor tani intel az ısınır devri intel 7nm ye düşmediği sürece artık mümkün değil ama amd kesinlikle artık az ısınıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    emre1393 (Emre K......) 1 gün
    i9-10900k için gereken güç kaynağı ve aio soğutma çözümü
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    2 Yanıt Yanıtla +12
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 1 gün emre1393
    o da patlıyor belirli süre sonra :) fujikama gibi :P
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    Ethnicity (Hakan ) 1 gün emre1393
    O değilde adamların hoşgörüsü takdir edilesi,nükleer santralin dibine cami yapmışlar.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    ryzen 9 5900x, ryzen 9 5950x ve
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