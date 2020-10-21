Ryzen 9 5900X, GeekBench’te Core i9-10900K’nın %17 önünde

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Kırmızı ekibin satışa sunulmasına kısa bir süre kalan Ryzen 5000 ailesi şu günlerde inceleme ekiplerinin eline ulaşmaya devam ediyor. Bunun sonucunda test sonuçları benchmark veri tabanlarına düşmeye başladı.

Ryzen 9 5950X ve Ryzen 9 5900X’in GeekBench 5 sonuçları ümit verici. Bununla birlikte rakamların Cinebench’teki skorlarla tam olarak uyuşmadığını belirtelim.

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Ryzen 9 5900X %17 önde

Ryzen 9 5900X’in Core i9-10900K ile kıyaslamasında AMD’nin çözümü tek çekirdekte %9’luk farkla öne geçerken çoklu çekirdekte fark %17’ye yükselmiş.

Çekirdek/izlek sayısı itibariyle Ryzen 9 5950X’i Intel’in çözümüyle kıyaslamak yerine önceki nesil Ryzen 9 3950X’e göre değerlendirmek daha doğru olacaktır. Burada AMD’nin nesiller arası tek çekirdek performansını %18 iyileştirirken çoklu çekirdekte ise %12’lik gelişme katettiği görülüyor.

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Ayrıca Bkz. "65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde"

Son olarak halen 10 çekirdekli bir Ryzen seçeneği doğrulanmış değil. Buna karşın AMD’nin 10 çekirdekli yonga hazırlığında olduğuna yönelik sızıntılar da mevcut. Son olarak Ryzen 5000 ailesinin 5 Kasım’da satışa sunulacağını belirtelim.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5950x-and-ryzen-9-5900x-geekbench-5-scores-leak

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