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    AMD Ryzen 9 5950X işlemcisi MacOS altında 6 GHz’e hız aşırtıldı

    Zen 3 mimarisi üzerinde yükselecek Ryzen 5000 ailesi satışa sunulmasa da ilk test sonuçları gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son sonuç 6 GHz’lik frekansla dikkat çekiyor.
    6 gün
    4,9b
    1
    20
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    AMD Ryzen 9 5950X işlemcisi MacOS altında 6 GHz’e hız aşırtıldı
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    Kırmızı ekibin AM4 soket için son işlemci ailesi olduğu düşünülen Ryzen 5000 modellerinin tanıtımı büyük bir ilgiyle takip edildi. Yongaların satışa sunulmasına yaklaşık 3 hafta kala ortaya çıkan test sonucu etkileyici skorlar içeriyor.

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    GeekBench 5’in veritabanına düşen test sonucunda işlemci adı birebir yazmasa da AMD’nin sitesinde yazan OPN kodu sayesinde yonganın Ryzen 9 5950X olduğunu doğrulamak mümkün.

    Ryzen 9 5950X 6 GHz'de

    6 GHz’e hız aşırtılan yonga bu haliyle 5.88 GHz’e hız aşırtılan Ryzen 9 3950X’ten çoklu çekirdekte %12.9 önde iken tek çekirdekte fark %19.2’lik oranla Zen 3 mimarili işlemcinin lehine.

    AMD Ryzen 9 5950X işlemcisi MacOS altında 6 GHz’e hız aşırtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 işlemcileriyle Far Cry 6 hediye edecek"

    Teste dair detaylar bilinmese de sıvı nitrojenin kullanıldığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan işletim sistemi olarak MacOS tercih edilmesi ve cihaz adında iMacPro’nun görülmesi akıllara bir an Ryzen yongalı Mac mi geliyor sorusunu getirse de sistem bilgisindeki Acidanthera ifadesinden Hackinstosh sürümü çalıştırdığı anlaşılıyor.



    https://www.techpowerup.com/273426/amd-ryzen-9-5950x-16-core-zen-3-processor-overclocked-to-6-ghz-and-geekbenched Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    34 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cocainbar (Cocain bar) 6 gün en beğenilen
    bizde dolar 8ghz olacak
    2 Yanıt Yanıtla +40
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    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 6 gün
    dolar an itibari ile 7,93e hız aşırtıldı
    Yanıtla +15
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    Pence1 (Ümit Türkmen) 6 gün
    Aha da başladık yine. Onu bunu bırakında bu doları kim bu kadar hız aşırttı onu söyleyin.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    caglar.35 4 gün yeni yorumcu
    Bu testler ne kadar güvenilir bilemedim. Muhtemelen yapılan testler AMD'nin kendi laboratuvar'larında yapılmıştır. Peki bunu tarafsız bir yerde yaparsak sonuç ne çıkar? Kesinlikle doğru sonuç olduğunu düşünmüyorum
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    fleimkepa 4 gün yeni yorumcu
    Hocam selamlar bu tarz testleri yapasbileceğiniz güvenilir çok az yer var net ve doğru sonuc elde etmek istiyorsanız onlardan biriyle yapmanız lazım bu testleri çok güvenilir gelmedi bana
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    za1111 (arda türkmen) 4 gün
    Ben bu verilerin doğruluğuna inanmıyorum. Aynı iki sistem ve aynı segment AMD vs INTEL işlemcileri karşılaştırıldığında durumun böyle olmadığını ortaya çıkar. Bu testlerin kim ve kimler tarafından yapıldığının bile önemi vardır. NET GÜVENİLMEZ.
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    Spazioso (Engin Durak) 5 gün
    Yalan haberlerle algı yaratılmaya başlanmış. Arkadaşın da belirttiği gibi bu frekans hızına yükseltilmiş bir işlemci için çok az bir skor. Mesut Çevik videosunda AMD'nin değiştiğine değinmişti. Çıkan haberler de aynısını gösteriyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 5 gün Spazioso
    Dün bir bugün iki, ne ara değişmiş; biraz kar etsin, birkaç kuşak işlemcide rakiplerini ezsin sonra benzerleri gibi değişir elbet. Bu tür, piyasada pro takılanlar önce kendine bakmalı.

    M. Çevik Intel, Apple ve Nvidia'ya toz kondurmamak için her şeyi yapar, söyler. Bu konuda görüşü en son alınacaklardan biri bence.
    Yanıtla +3
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 5 gün
    geçen hafta ryzen 5 3700G işlemcili 2 *8 GB ram+ hilevel nvme ssd li bir sistem topladım. sistemin performansı oldukça yeterli. Ekran kartı olmamasına rağmen seri ve grafik programlarına verdiği tepki oldukça iyi. Aranızda daha iyi sistemler kullananlar da vardır mutlaka. Bu tür aşırı hızlı işlemcilerin kullanılacağı işler büyük bir ihtimalle yapılan yatırımı karşılamakta.
    Doların fiyatının artmasının sebeplerinden birisi de biz teknoloji kullanıcılarının zamanı parayla alma yöntemi. Renderlerimizi daha hızlı yapabilmek, oyunlarımızı daha hızlı oynayabilmek vs vs sebeplerden dolayı kendimizin üretmediği teknolojileri satın almamızdan dolayı ithalatımızın ihracatımızdan fazla olması.
    Bu sadece bizim teknolojik ürünler satın almamız değil sonucunda olan birşey değil sadece sebeplerden birisi.
    Lüks araçlar alınması, ithal ürünlerin kullanımının artması, bir nevi vatndaşın da rahatından vazgeçmek istemememi.
    İşin siyasi yönünden önce bireysel yönünü de konuşmak lazım. Vatandaşın gelirinin geçinmeye yetmediği ülkemizde lüks otomobillerin artması, 3000 Tl üzeri akıllı telefonların satışının fazlalılığı, sırf oyun oynamak için 15-20 bin Tl lik bilgisayarlar alınması, Evinin içini Türk mermeri ile bezemek varken Çin mermeri ile bezeyenlerin artması da Doların yükselmesinin sebeplerinden.

    Ülkemin insanlarının birbirlerine güven duygusunu kaybetmesinden mütevellit kooperatiflerin, yatırım ortaklıklarının kurulamaması, bu sermayelerin birleşememesi sonucunda da yeni fabrikaların, üretim tesislerinin açılamaması da ayrı bir sebep. Ülkemizde yabancı yatırımcı parasını getirir, fabrika açarsa biz de gider çalışırız mantığı ile yaşayan bir güruhu da unutmamak lazım.
    Yabancı sermaye yerli sermayeden fazla olursa o zaman milli paramızın değeri de yabancı sermayenin dudaklarının arasında olur.

    Hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım, biz bireysel anlamda üzerimize düşeni yapmazsak zaten devlet te olamayız, olsak da devlet gevşek olur, her esinti de sallanır.

    Bu arada AMD firmasının üretmiş olduğu ürünlerin Intel ürünlerini ezdiği , AMD nin liderliği ele geçirdiği ile ilgili haberleri de okuyorum. Belirli ürünlerde AMD öne geçebilir ama Intel bir ekosistem olarak işlemci piyasası dışında AMD'yi rakip olarak bile görmez. Intel'in anakart, depolama ve bellek, işlemci, yapay zeka, sunucu, data center, network üzerine bir çok alanda çalışmaları ve patentleri var. Genelde Intel, AMD'yi 10 defa alır, çarpar ve böler.

    Bunu yazarken bir Intel kullanıcısı olarak değil AMD kullanıcısı olarak yazıyorum.
    1996 yılında AMD K7 işlemci ile başlayan AMD yolculuğumda dizüstüler hariç hep AMD tercih etmiş birisiyim. Kurmuş olduğum laboratuarlarda bile AMD tercih ederek kurumların menfaatini düşündüm. İyi ki de böyle yapmışım.

    Herkese selamlar, saygılar.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 gün
    ebatı 2nm üzerindeki teknolojilere çöp olarak bakmakta yarar var !
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 6 gün (düzenlendi)
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +8
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    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 6 gün
    dolar an itibari ile 7,93e hız aşırtıldı
    Yanıtla +15
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    sasuta (Suat KIRBIZ) 6 gün
    Amd ile hackintosh olmuyordu bildiğim kadarıyla.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    birseylereksikmoruk (Enes ) 6 gün sasuta
    oluyor sadece islemcinin grafik birimini kullanamıyor. mac uyumlu Ekran kartı gerekiyor.
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    OnTEC (Onur Unlu) 6 gün sasuta
    Mojave sonrasinda mac nedendir bilinmez ryzen işlemci desteği ekledi kernele. Su an gerçek bir mac gibi app storeden update bile yapılıyor işletim sistemi. Tek gereklilik amd ekran karti zira nvidia mojeve ve üstüne driver çıkarmıyor (çıkaracağını söyledi de bekleniyor)
    2 Yanıt Yanıtla
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    cocainbar (Cocain bar) 6 gün en beğenilen
    bizde dolar 8ghz olacak
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    4935 kez okundu.
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    6 etiket daha amd ryzen 9 3950x macos amd am4 amd zen 3 amd 7 nm Donanım
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