AMD Ryzen 9 5950X işlemcisi MacOS altında 6 GHz’e hız aşırtıldı

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Kırmızı ekibin AM4 soket için son işlemci ailesi olduğu düşünülen Ryzen 5000 modellerinin tanıtımı büyük bir ilgiyle takip edildi. Yongaların satışa sunulmasına yaklaşık 3 hafta kala ortaya çıkan test sonucu etkileyici skorlar içeriyor.

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GeekBench 5’in veritabanına düşen test sonucunda işlemci adı birebir yazmasa da AMD’nin sitesinde yazan OPN kodu sayesinde yonganın Ryzen 9 5950X olduğunu doğrulamak mümkün.

Ryzen 9 5950X 6 GHz'de

6 GHz’e hız aşırtılan yonga bu haliyle 5.88 GHz’e hız aşırtılan Ryzen 9 3950X’ten çoklu çekirdekte %12.9 önde iken tek çekirdekte fark %19.2’lik oranla Zen 3 mimarili işlemcinin lehine.

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Teste dair detaylar bilinmese de sıvı nitrojenin kullanıldığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan işletim sistemi olarak MacOS tercih edilmesi ve cihaz adında iMacPro’nun görülmesi akıllara bir an Ryzen yongalı Mac mi geliyor sorusunu getirse de sistem bilgisindeki Acidanthera ifadesinden Hackinstosh sürümü çalıştırdığı anlaşılıyor.

https://www.techpowerup.com/273426/amd-ryzen-9-5950x-16-core-zen-3-processor-overclocked-to-6-ghz-and-geekbenched

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