AMD Ryzen 9 5950X işlemcisi MacOS altında 6 GHz’e hız aşırtıldı

Kırmızı ekibin AM4 soket için son işlemci ailesi olduğu düşünülen Ryzen 5000 modellerinin tanıtımı büyük bir ilgiyle takip edildi. Yongaların satışa sunulmasına yaklaşık 3 hafta kala ortaya çıkan test sonucu etkileyici skorlar içeriyor.İlginizi Çekebilir AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi
GeekBench 5’in veritabanına düşen test sonucunda işlemci adı birebir yazmasa da AMD’nin sitesinde yazan OPN kodu sayesinde yonganın Ryzen 9 5950X olduğunu doğrulamak mümkün.
Ryzen 9 5950X 6 GHz'de
6 GHz’e hız aşırtılan yonga bu haliyle 5.88 GHz’e hız aşırtılan Ryzen 9 3950X’ten çoklu çekirdekte %12.9 önde iken tek çekirdekte fark %19.2’lik oranla Zen 3 mimarili işlemcinin lehine.
Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 işlemcileriyle Far Cry 6 hediye edecek"
Teste dair detaylar bilinmese de sıvı nitrojenin kullanıldığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan işletim sistemi olarak MacOS tercih edilmesi ve cihaz adında iMacPro’nun görülmesi akıllara bir an Ryzen yongalı Mac mi geliyor sorusunu getirse de sistem bilgisindeki Acidanthera ifadesinden Hackinstosh sürümü çalıştırdığı anlaşılıyor.
https://www.techpowerup.com/273426/amd-ryzen-9-5950x-16-core-zen-3-processor-overclocked-to-6-ghz-and-geekbenched Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
M. Çevik Intel, Apple ve Nvidia'ya toz kondurmamak için her şeyi yapar, söyler. Bu konuda görüşü en son alınacaklardan biri bence.
Doların fiyatının artmasının sebeplerinden birisi de biz teknoloji kullanıcılarının zamanı parayla alma yöntemi. Renderlerimizi daha hızlı yapabilmek, oyunlarımızı daha hızlı oynayabilmek vs vs sebeplerden dolayı kendimizin üretmediği teknolojileri satın almamızdan dolayı ithalatımızın ihracatımızdan fazla olması.
Bu sadece bizim teknolojik ürünler satın almamız değil sonucunda olan birşey değil sadece sebeplerden birisi.
Lüks araçlar alınması, ithal ürünlerin kullanımının artması, bir nevi vatndaşın da rahatından vazgeçmek istemememi.
İşin siyasi yönünden önce bireysel yönünü de konuşmak lazım. Vatandaşın gelirinin geçinmeye yetmediği ülkemizde lüks otomobillerin artması, 3000 Tl üzeri akıllı telefonların satışının fazlalılığı, sırf oyun oynamak için 15-20 bin Tl lik bilgisayarlar alınması, Evinin içini Türk mermeri ile bezemek varken Çin mermeri ile bezeyenlerin artması da Doların yükselmesinin sebeplerinden.
Ülkemin insanlarının birbirlerine güven duygusunu kaybetmesinden mütevellit kooperatiflerin, yatırım ortaklıklarının kurulamaması, bu sermayelerin birleşememesi sonucunda da yeni fabrikaların, üretim tesislerinin açılamaması da ayrı bir sebep. Ülkemizde yabancı yatırımcı parasını getirir, fabrika açarsa biz de gider çalışırız mantığı ile yaşayan bir güruhu da unutmamak lazım.
Yabancı sermaye yerli sermayeden fazla olursa o zaman milli paramızın değeri de yabancı sermayenin dudaklarının arasında olur.
Hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım, biz bireysel anlamda üzerimize düşeni yapmazsak zaten devlet te olamayız, olsak da devlet gevşek olur, her esinti de sallanır.
Bu arada AMD firmasının üretmiş olduğu ürünlerin Intel ürünlerini ezdiği , AMD nin liderliği ele geçirdiği ile ilgili haberleri de okuyorum. Belirli ürünlerde AMD öne geçebilir ama Intel bir ekosistem olarak işlemci piyasası dışında AMD'yi rakip olarak bile görmez. Intel'in anakart, depolama ve bellek, işlemci, yapay zeka, sunucu, data center, network üzerine bir çok alanda çalışmaları ve patentleri var. Genelde Intel, AMD'yi 10 defa alır, çarpar ve böler.
Bunu yazarken bir Intel kullanıcısı olarak değil AMD kullanıcısı olarak yazıyorum.
1996 yılında AMD K7 işlemci ile başlayan AMD yolculuğumda dizüstüler hariç hep AMD tercih etmiş birisiyim. Kurmuş olduğum laboratuarlarda bile AMD tercih ederek kurumların menfaatini düşündüm. İyi ki de böyle yapmışım.
Herkese selamlar, saygılar.
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