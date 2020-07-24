Ryzen Pro 4000G fiyatları paylaşıldı

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AMD geçtiğimiz günlerde Ryzen Pro ailesini 4000G APU’larıyla genişletti. Modeller perakende pazarında satışa sunulmayacak. Buna karşın fiyatlar gün yüzüne çıktı.

AMD’nin Zen 2 mimarisi üzerinde yükselen Ryzen Pro 4000G APU’ları mimari güncellemesinin yanı sıra çekirdek artışıyla da geldi. Bu sayade önceki nesillere kıyasla hacimli performans artışı sunacak yongalar önbellek tarafındaki kırpma nedeniyle Ryzen işlemcilerinden bir tık geride kalacak.

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Sistem toplayacak bir çok kullanıcı tarafından performansın yanında merak edilen önemli bir konu ise fiyatlandırma. OEM pazarına has tutulacak Ryzen Pro çözümleri mevcut Ryzen 3000 işlemcileriyle benzer seviyede konumlandırılmış.

Ryzen Pro 4000 fiyatları

8/16 seviyesinde Ryzen 7 4750G 309 dolarlık etiketiyle Ryzen 7 3700X’ten 20 dolar düşük fiyatlandırılırken, 6/12 Ryzen 5 4650G ise Ryzen 5 3600’den 10 dolar yüksek etikete sahip. 4/8 Ryzen 3 4350G’ninse 149 dolardan listelendiğini görüyoruz.

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Bu haliyle yongalar benzer fiyatta oyunda bir tık geri kalacak olmalarına karşın kısa vadede iGPU’sundan faydalanılarak ileride bütçe oluştuğunda güzel bir oyuncu sistemine yükseltilebilecek uygun fiyatlı sistemlere kapı açıyor. Burada yeni APU'ların yalnızca B550 ve X570 yongasetli anakartlar uyumlu olacağının altını çizelim.

Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 4000H işlemcileri PCIe 3.0 x8’le sınırlı çalışıyor"

Son olarak listenin OEM üreticilere sunulan fiyatları içerdiğini hatırlatalım. Son kullanıcı odaklı Renoir APU’larında rakamlar değişebilir.

https://videocardz.com/newz/amd-confirms-ryzen-7-pro-4750g-costs-309-usd

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