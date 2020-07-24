Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen Pro 4000G fiyatları paylaşıldı

    Yalnızca OEM pazarına sunulacak yongaların fiyatı son kullanıcı odaklı modellere dair fikir verebilir.
    53 dk.
    342
    46
    3
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Ryzen Pro 4000G fiyatları paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    AMD geçtiğimiz günlerde Ryzen Pro ailesini 4000G APU’larıyla genişletti. Modeller perakende pazarında satışa sunulmayacak. Buna karşın fiyatlar gün yüzüne çıktı.

    AMD’nin Zen 2 mimarisi üzerinde yükselen Ryzen Pro 4000G APU’ları mimari güncellemesinin yanı sıra çekirdek artışıyla da geldi. Bu sayade önceki nesillere kıyasla hacimli performans artışı sunacak yongalar önbellek tarafındaki kırpma nedeniyle Ryzen işlemcilerinden bir tık geride kalacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD Ryzen 7 4750G Geekbench’te Ryzen 7 3700X’e yakın

    Sistem toplayacak bir çok kullanıcı tarafından performansın yanında merak edilen önemli bir konu ise fiyatlandırma. OEM pazarına has tutulacak Ryzen Pro çözümleri mevcut Ryzen 3000 işlemcileriyle benzer seviyede konumlandırılmış.

    Ryzen Pro 4000 fiyatları

    8/16 seviyesinde Ryzen 7 4750G 309 dolarlık etiketiyle Ryzen 7 3700X’ten 20 dolar düşük fiyatlandırılırken, 6/12 Ryzen 5 4650G ise Ryzen 5 3600’den 10 dolar yüksek etikete sahip. 4/8 Ryzen 3 4350G’ninse 149 dolardan listelendiğini görüyoruz.

    Ryzen Pro 4000G fiyatları paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Bu haliyle yongalar benzer fiyatta oyunda bir tık geri kalacak olmalarına karşın kısa vadede iGPU’sundan faydalanılarak ileride bütçe oluştuğunda güzel bir oyuncu sistemine yükseltilebilecek uygun fiyatlı sistemlere kapı açıyor. Burada yeni APU'ların yalnızca B550 ve X570 yongasetli anakartlar uyumlu olacağının altını çizelim.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 4000H işlemcileri PCIe 3.0 x8’le sınırlı çalışıyor"

    Son olarak listenin OEM üreticilere sunulan fiyatları içerdiğini hatırlatalım. Son kullanıcı odaklı Renoir APU’larında rakamlar değişebilir.



    https://videocardz.com/newz/amd-confirms-ryzen-7-pro-4750g-costs-309-usd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    celeroni (Cengiz Aytekin) 44 dk.
    İyi işler bunlar.
    yakında ben de yeni sistemimi toplayacağım. Ve büyük bir ihtimalle işlemcisi AMD olacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mugurgok (ugur gok) 46 dk.
    8/16 seviyesinde Ryzen 7 4750G 309 dolarlık etiketiyle Ryzen 7 3700X’ten 20 dolar düşük


    pci-e 4.0'dan ve 3 katta cache'den kayıp var, aradaki 20dolar verilir.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    apollonx 40 dk. mugurgok
    Soğutucu farkı da var. 4750G Wraith Stealth dandik fanı ile geliyor.Gpu isteyene intel daha mantıklı olabilir. Testlere bakmak lazım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 dk. İstanbul Bilişim'den konkordato açıklaması 53 dk. GÖRÜNTÜLENEN Ryzen Pro 4000G fiyatları paylaşıldı Sonraki Xbox Series X için geliştirilen Türk yapımı ücretsiz FPS oyunu: EXOMECHA 1 sa. Huawei Maimang 9'un lansman tarihi açıklandı 2 sa. 5.0 GHz’e yükselebilen Rocket Lake işlemcisi ortaya çıktı 2 sa. Hyundai Kona'ya 'Smart' donanım seviyesi geldi: İşte fiyatı ve özellikleri 3 sa. Garmin ekosistemine büyük çaplı hacker saldırısı 3 sa. Intel 7nm işlemciler bir yıl gecikiyor 4 sa. 5G'de ilk kez yerli çekirdek şebeke test edildi 4 sa. Intel pandemiye rağmen büyümesini sürdürdü 5 sa. Tesla, pickup modeli Cybertruck'ı üreteceği yeni fabrika için Teksas'ı seçti 6 sa. Bakan Koca 'rastgele' yapılan koronavirüs tarama testi sonuçlarını açıkladı 7 sa. Sosyal medya düzenlemesi Adalet Komisyonunda kabul edildi 7 sa. Gorilla Glass en sağlam haline kavuştu 19 sa. Xbox Series X Games Showcase etkinliğinde gösterilen önemli oyunlara ait fragmanlar 20 sa. FIFA 21'den fragman geldi! Yeni özellikler duyuruldu 21 sa. Türkiye’nin ilk ‘Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği’ bölümü İTÜ’de açılıyor 21 sa. Kullandım memnunum "Sennheiser Momentum Wireless 3 inceleme" 21 sa. Yeni tanı testi ile kanserler erken evrede tespit edilebilir 21 sa. iPhone 12 ile birlikte gelecek örgülü şarj kablosunun fotoğrafları yayınlandı 22 sa. Dünyanın en küçük yazıcısı fon desteği arıyor 22 sa. Epic Games Store’da Yaz İndirimleri başladı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız