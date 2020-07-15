Ryzen Threadripper serisi de Pro oldu

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AMD’nin son dönemde Ryzen işlemcilerine güvenlik çözümleri ekleyerek Pro ismiyle kurumsal pazara sunması geleneğine Threadipper serisi de katıldı. Üçüncü nesil Ryzen Threadripper işlemciler artık daha profesyonel.

Ryzen Threadripper Pro neler sunuyor?

Threadripper bilindiği üzere AMD’nin iş istasyonları ve performans odaklı bilgisayar sistemlerine yönelik olarak hazırladığı işlemcilerden oluşuyor. Son olarak 7nm Zen 2 çekirdeklerinden oluşan ve 64 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen üçüncü nesil Threadripper işlemcilerini görmüştük.

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Ryzen Threadripper Pro serisi ise Threadripper markasını bir adım daha ileri taşıyor. İlk kez AMD’nin Pro seviyesi işlemcilerinde 64 çekirdek mümkün hale geldi. Ayrıca orijinal seriden bir tane daha fazla işlemci var ve tamamlayıcı teknolojiler oldukça dikkat çekici.

Yeni seride 4 adet işlemci yer alıyor. 8 kanal DDR4 3200 bellek desteği çok daha rahat bir çalışma imkanı sunacak. Ayrıca 128 adet PCIe 4.0 hattı da önemli avantajları arasında. 2TB’a kadar bellek desteği ile sınıfında öne çıkan Threadripper Pro serisi 280W ısıl tasarım gücünü korumaya devam ediyor.

Pro isimlendirmesinin sonucu olarak yeni seride hata düzeltme desteği, tam bellek şifrelemesi, ekstra güvenlik katmanı, 18 ay yazılım garantisi, yeni versiyon çıkmama garantisi gibi kurumsal avantajlar sunuluyor.

Yeni seride Threadripper Pro 3995WX işlemcisi 64 çekirdek ve 128 izlek birimi barındırıyor. Toplam ön bellek 288MB. Threadripper Pro 3975WX ise 32 çekirdek ve 64 izlek birimli. Toplam ön bellek ise 144MB. Çoklu yonga yapısında olan seride 16 ve 12 çekirdekli iki üye daha yer alıyor.

WRX80 çipsetine uygun olan Threadripper Pro serisi şimdilik son kullanıcıya sunulmayacak ve hatta üretici ortaklara da dağıtılmayacak. Lenovo ile yapılan özel bir anlaşma kapsamında Threadripper Pro işlemcili ve Quadro RTX ekran kartlı ThinkStation iş istasyonları Eylül ayında piyasada olacak. Sonrasında diğer üreticilerin yavaş yavaş kendi ürünlerini piyasaya sürmesi bekleniyor.

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