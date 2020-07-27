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PCIe 4.0 standardı yavaş yavaş depolama sektöründe yaygınlaşmaya başlıyor. Maliyetler şimdilik biraz yüksek olsa da üreticiler üst seviyeden başlayarak ürünlerini tüketicilere ulaştırıyor. Sabrent dünyanın ilk 4TB PCIe 4.0 SSD modelini duyurdu.

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Sabrent Rocket Q4 NVMe 4.0 özellikleri ve fiyatı

Sabrent daha önce dünyanın ilk 8TB kapasiteli NVMe SSD modelini duyurmuştu. Şimdi de dünyanın ilk 4TB PCIe 4.0 NVMe SSD modelini duyurdu. Yeni SSD modeli QLC NAND bellek modüllerini kullanıyor.

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Sabrent hangi SSD kontrolcüsüne yer verdiğini belirtmedi ancak yeni model yazma hızlarında 3500MB/s, okuma hızlarında da 4900MB/s seviyesine çıkabiliyor. Eğer anakart sadece PCIe 3.0 destekliyorsa bu kez 3300MB/s veri aktarım hızlarına erişiliyor.

Önceki nesillere göre performansı arttıran Sabrent Rocket Q4 NVMe 4.0 bir ısı dağıtıcıyı gerekli kılıyor. Aksi takdirde yüksek ısılar performansı etkilemeye başlıyor. Uzun ömür için güç yönetim desteği, SMART, TRIM komutları, hatalı blok yönetimi gibi teknolojilerle destekleniyor. Sabrent Rocket Q4 NVMe 4.0 modeli ısı dağıtıcı olmadan 750$, ısı dağıtıcı ile birlikte 770$ fiyat etiketine sahip.

https://wccftech.com/sabrent-launches-the-worlds-first-4-tb-pcie-4-0-nvme-ssd/

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