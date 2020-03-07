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    Sadece insanları gözlemleyerek yemek masası kurabilen robotlar geliştirildi!

    MIT araştırmacıları, robotların belirli koşullar altında bir yemek masasını ayarlamak gibi karmaşık görevleri öğrenmelerine ve gerçekleştirmelerine izin veren bir sistem tasarladılar.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Sadece insanları gözlemleyerek yemek masası kurabilen robotlar geliştirildi!
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    Etkileşimli robotları eğitmek, bir gün programlama uzmanı olmayanlar için bile kolay bir iş olabilir. Robotikçiler görevleri yalnızca insanları gözlemleyerek öğrenebilen yeni otomatik robotlar geliştiriyorlar. Bu sayede iş yerinde onlara birçok görevi nasıl yerine getireceklerini göstererek yeni çalışanlar gibi robotlar eğitelebilir duruma gelecekler.

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    MIT araştırmacıları, Belirsiz Özellikler ile Planlama(PUnS) adı verilen yeni bir sistemle robotlara, nihai hedeflere ulaşmak için birçok belirsiz ve potansiyel olarak çelişkili gereksinimleri aynı anda tartmak için insanlardaki gibi planlama yeteneği kazandırıyorlar. Bu  sistemi bir robota uygulayan araştırmacılar, robota yemek masası kurmayı öğreterek robottan geri bildirim almaya çalıştılar.

    Araştırmacılar, sekiz nesnenin(kupa, bardak, kaşık, çatal, bıçak, yemek tabağı, küçük tabak ve kase) çeşitli konfigürasyonlarda bir masaya nasıl yerleştirilebileceği hakkında bilgi içeren bir veri seti derlediler. Robotik bir kol ilk olarak insanların masaya nesneleri farklı şekillerde yerleştirmelerini gözlemledi. Daha sonra araştırmacılar, gördüklerine dayanarak belirli bir konfigürasyonda kolu görevlendirdiler.

    Araştırmacılar birkaç deneyde nesnelerden bazılarını saklasalar bile robotik kol yaklaşık 20 bin denemede yalnızca 6 defa hata yaptı.

    MIT Havacılık Bölümü'nden Ankit Shah; "Fabrika işçileri bir robota çok sayıda karmaşık montaj görevi yapmayı öğretebilir. Evdeki robotlar dolapları nasıl istifleyeceklerini, bulaşık makinesini nasıl yükleyeceklerini veya masayı evdeki insanlardan nasıl kurabileceklerini öğrenebilirler." ifadelerinde bulundu.



    https://www.engadget.com/2020/03/06/robot-learns-to-set-table-by-watching-humans/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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