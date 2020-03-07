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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition tanıtıldı!

    Dünya çapında sadece 800 otomobille sınırlı bir üretime sahip olan Aventador SVJ Roadster'dan ilham alan, ayırt edici bir görünüme sahip Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition tanıtıldı.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition tanıtıldı!

    2018 yılında piyasaya sürülen Find X'in Lamborghini Edition versiyonu kısa bir süre içerisinde tükenmişti. Oppo. Find X2 ve Find X2 Pro modellerini tanıttığı lansmanda sınırlı sayıda üretilen Lamborghini Aventador SVJ Roadster'dan esinlenerek üretilen Find X2 Pro Lamborghini Edition'ı da tanıttı.

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    Telefon teknik özellikler bakımından Find X2 Pro'dan farksız olmasına rağmen tasarım konusunda büyük farklılıklar içeriyor. Telefonun arka kapak tasarımında yer alan açık ve koyu alanlarla üç boyutlu izlenimi yaratılmaya çalışılmış. Arka kısım, karbon fiber görüntüsüne sahip olması için özel olarak üretilmiş.

    Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition tanıtıldı!
    Tam Boyutta Gör

    Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition ambalaj kutusunun içinde çeşitli özel aksesuarlarla birlikte gelecek. Kutu içerisinde hepsi özel tasarımlı; kulaklık, koruyucu kılıf, araç şarj cihazı, USB kablosu ve şarj adaptörü bulunuyor.

    1900 dolar fiyat etiketine sahip olan Find X2 Pro Lamborghini Edition'ın ülkemize getirilmesi beklenmiyor.



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