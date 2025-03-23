AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (23 Mart 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

"AI Günlükleri" serimize bu haftayı, insansı robotların gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu dünyanın tam anlamıyla idrak ettiği hafta olarak nöt düşebiliriz. Çünkü yapay zeka dünyasında bu hafta yaşanan gelişmeler, insansı hizmet robotlarının çok yakın bir gelecekte hayatımıza gireceğini açıkça gözler önüne serdi. Nvidia, Boston Dynamics, Mercedes gibi şirketlerden üst üste gelen paylaşımlar, artık sektörün de odağını buraya çevirmeye başladığını gösterdi.

Diğer yandan her hafta olduğu gibi bu hafta da hem hem büyük dil modelleri hem de görsel yaratma araçları konusunda yeni modeller, yeni özellikler tanıtıldı. İşte bu hafta yapay zeka dünyasında öne çıkan gelişmeler:

Nvidia: İnsansı Robot Devrimi Beklenenden Erken Gerçekleşebilir

Tam Boyutta Gör Nvidia bu hafta insansı robotların daha kolay gezinmesine yardımcı olacak yazılım araçlarını tanıtırken, şirketin CEO'su Jensen Huang da bu alanda yaşanan gelişmelere dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İnsansı robotların beklenenden daha önce hayatımıza gireceğini söyleyen Huang, bu robotların ilk olarak üretim sektöründe benimseneceğini düşünüyor. Bir insansı robot kiralamanın mevcut maliyetinin muhtemelen 100 bin dolar civarında olduğunu söyleyen Huang, bunun finansal olarak da mantıkı bir yatırım olacağına inanıyor.

Nitekim Nvidia da bu hafta yeni temel modeli Isaac GR00T N1’i duyurarak, “genel amaçlı robotların çağı başladı” mesajını verdi. Şirket, bu modelin önceden eğitilmiş ancak özelleştirilebilir yapısıyla insansı robotların gelişimini hızlandıracağını belirtti.

Yeni Atlas Robotu, Nvidia'nın Haklı Olabileceğini Gösterdi

Boston Dynamics'in bu hafta tanıttığı yeni Atlas robotu, gelişmiş hareket kabiliyetiyle Jesen Huang'in yukarı paylaştığımız öngörüsünde çok da haksız olmayabileceğini gözler önüne serdi. Yapay zeka, takviyeli öğrenme ve hareket yakalama teknikleriyle eğitilen yeni Atlas, artık yalnızca yürümenin ve zıplamanın ötesinde, insan hareketlerini inanılmaz bir doğallıkla taklit edebiliyor.

Boston Dynamics’e göre, bu yeni nesil Atlas sadece fiziksel olarak daha çevik değil; aynı zamanda yapay zeka tabanlı öğrenme yetenekleriyle öngörülemeyen durumlara da daha iyi tepki verebiliyor. Bu özellikler, onu endüstriyel üretimde insana yardımcı olabilecek ideal bir robot haline getirmeyi amaçlıyor.

İnsansı Robotlar Bu Yıl Evlerde Test Edilmeye Başlanacak

Söz konusu insansı robotlar olduğunda daha çok Figure, Boston Dynamics, Tesla gibi şirketlerin adını duyursak olsa da bu konuda yeni girişimler de ortaya çıkıyor. Bunlardan biri olan Norveçli robotik girişimi 1X, inansı robotlarını bu yıl bitmeden evlerde test etmeye başlayacaklarını duyurdu. Neo Gamma adını taşıyan servis robotunun erken testlerine bu yıl başlanacak. Robot ilk aşamada birkaç yüz veya birkaç bin evde denenecek. Neo Gamma, Nvidia'nın GR00T N1 modelini kullanan robotlardan biri.

IntuiCell, İnsan Gibi Kendi Kendine Öğrenebilen Robot Köpeğini Tanıttı

İsveçli bir girişimi olan IntuiCell, insan öğrenimini taklit eden dijital bir sinir sistemiyle donatılmış Luna isimli robot köpeğini tanıttı. IntuiCell'in robotik alanında devrim yaratabileceğini iddia ettiği bu yeni yaklaşımda, geleneksel büyük veri setlerine ve üretken yapay zekaya dayalı bir model kullanmak yerine, nöronların bilgi işlemesine benzer bir yöntemle robot köpeğin öğrenmesi sağlanacak. Bu da Luna’nın tıpkı gerçek bir köpek gibi karar vermesine, uyum sağlamasına ve bağımsız hedefler belirlemesine olanak tanıyacak. En azından IntuiCell'in iddiası bu yönde. Şirketin bu iddiasının altını doldurup dolduramayacağını bekleyip göreceğiz. Ama en azından konsept aşamasında Luna epey iddialı görünüyor. Nvidia, GTC 2025'te Yapay Zeka Odaklı Yeni Ürün ve Servislerini Tanıttı Tam Boyutta Gör Nvidia bu hafta yapay zeka odaklı yeni bir etkinlik düzenleyerek bu alanda kullanıma sunacağı yeni ürün ve servislerini tanıttı. GTC 2025 adlı etkinlikte tanıtılan yeni ürünlerin başında şirketin yeni "superchip"leri Blackwell Ultra GB300, Vera Rubin ve Rubin Ultra geliyor. Bu yıl piyasaya çıkacak olan Blackwell Ultra, Nvidia'nın geçen yıl duyurduğu Blackwell mimarisinin geliştirilmiş bir versiyonu olacak. Yeni Blackwell Ultra çipi, 20 petaflop yapay zeka performansı sunarken, bellek kapasitesini 192GB HBM3e’den 288GB HBM3e’ye yükseltiyor. Daha da üstün performans sunacak Vera Rubin ve Rubin Ultra ise sırasıyla 2026 ve 2027'de çıkacak. Bu süper çiplere dair haberimize buradan ulaşabilirsiniz. Nvidia'dan Kişisel Yapay Zeka Bilgisayarları: DGX Spark ve DGX Station Tam Boyutta Gör Nvidia, yeni süper çiplerinin yanı sıra AI destekli yeni masaüstü bilgisayarlarını da duyurdu. Daha önce "Digits" adıyla duyurulan dünyanın en küçük yapay zeka süper bilgisayarı, DGX Spark adıyla piyasaya sürülecek. Ona daha büyük ve daha güçlü DGX Station modeli de eşlik edecek. Mac Mini boyutlarında olan DGX Spark, Nvidia’nın GB10 Blackwell Superchip işlemcisinden güç alıyor. 128GB birleşik bellek ve 4TB’a kadar NVMe SSD depolama sunan bu cihaz, FP4 destekli beşinci nesil Tensor Çekirdekleri sayesinde 1.000 trilyon işlem/saniye (TOPS) AI performansı sağlıyor. Yani, karmaşık yapay zeka modellerini yerel olarak eğitmek ve çalıştırmak için yeterli güce sahip. DGX modelleriyle ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Grok'un Görsel Kabiliyetleri Gelişiyor

Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen Grok, görsel tarafında da kabiliyetlerini geliştiriyor. Elon Musk, bu hafta bir paylaşım yaparak Grok'un artık görseller üzerinde spesifik değişiklikler yapabildiğini duyurdu. Örneğin Grok'a kendi resminizi verip bir güneş gözlüğü ya da şapka eklemesini eklediğinizde bunu yapabiliyor.

Diğer yandan xAI bu hafta yapay zeka destekli video oluşturma araçları üzerinde çalışan Hotshot'ı satın aldı. Bu satın alım sonrası Grok'a video üretme araçlarının da ekleneceği düşünülüyor. Böylece Grok da penAI’ın Sora’sına benzer özelliklere kavuşacak.

Claude Artık Web Erişimine Sahip

Tam Boyutta Gör Anthropic tarafından geliştirilen Claude bugün piyasadaki en gelişmiş büyük dil modellerinden biri olsa da kilit bir konuda rakiplerinin gerisinde kalmıştı. Çünkü Google, OpenAI, Perplexity gibi rakipleri chatbot'larına web'de arama özelliği eklerken, Anthropic bu konuda biraz geç kaldı. Neyse ki onlar da beklenen bu güncellemeyi sonunda yaptı. Daha önce yalnızca kendi eğitim verilerine dayalı yanıtlar veren Claude, bundan sonra güncel konularda da web'deki verilere ulaşabilecek. Ayrıca Claude kullanıcıları bundan sonra doğrudan chatbot üzerinden internette arama yapabilecekler.

OpenAI Ses Odaklı Yeni AI Modellerini Tanıttı

Yapay zekaların sesli konuşma ve konuşmaları metne dönüştürme özellikleri de giderek gelişiyor. Bunun son örneğini bu hafta OpenAI'dan gördük. OpenAI, ses odaklı yeni yapay zeka modelleri GTP-4o Transcribe, GTP-4o Mini Transcribe ve GTP-4o Mini TTS'yi tanıttı. GTP-4o Mini TTS, metinleri sesli olarak okurken, bunu neredeyse bir insan okuyormuş gibi doğal görünecek şekilde yapabiliyor. Diğer yandan GTP-4o Transcribe ve GTP-4o Mini Transcribe ise ses dosyalarını analiz ederek konuşmaları deşifre ediyor ve yazılı metnini çıkarıyor.

Google Gemini'a Yeni Özellikler Eklendi: Audio Overview ve Canvas

Google, yapay zeka araçları Audio Overview ve Canvas'ı yapay zeka asistanı Gemini'a da ekledi. Audio Overview, herhangi bir dokümanı yalnızca birkaç dakikada sesli bir podcast'e dönüştürebiliyor. İnteraktif bir çalışma alanı olarak tanımlanan Canvas ise metinlerin tonunu, uzunluğunu ve formatını değiştirme imkanı sağlayarak içerik oluşturmayı ve düzenlemeyi kolaylaştırıyor.

Daha önce Google'ın NotebookLM servisine özel olan Audio Overview, artık tüm Gemini kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ve ücretli plana abone olmayı gerektirmiyor. Ne var ki şimdilik sadece İngilizce dilini destekliyor.

Bu Hafta Tanıtılan Yeni AI Video Araçları:

Stability.ai, sabit bir görseli istediğiniz kamera açılarını ve hareketlerini kullanarak hareketlendirmenizi sağlayan yeni video aracını tanıttı.

Videoları yüksek çözünürlüklü hâle getiren AI aracıyla dikkat çeken Topaz Labs, şimdi de aynısını görseller için yapıyor. Topaz tarafından tanıtılan Gigapixel v8.3.0'ın görselleri upscale etme konusunda bugüne kadarki en hızlı model olduğu belirtiliyor.

AI ile video düzenleme konusunda en etkileyici araçlardan biri olan Pika'ya bu hafta yeni bir özellik daha eklendi. Kullanıcılar artık video içinde belli bir ögeyi seçip sadece onun hareketlerini değiştirebilecekler.

Roblox, metinden yola çıkarak 3D objeler yaratabilen yeni AI aracını tanıttı. Bu AI aracı, özellikle oyun içi objeler yaratmak isteyen oyun geliştiricileri için epey kullanışlı olabilir.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:

Nvidia ve General Motors , yapay zeka odaklı yeni bir ortaklığa imza attı. Bu iki şirket; yapay zeka, simülasyon ve bilgi işlem alanındaki en son teknolojilerden yararlanarak hem otonom araçlar konusunda güçlerini birleştirecek, hem de fabrikalar ve robotikler konusunda yapılacak atılımlar için birlikte çalışacak.

Çin , 2025 yılında bilim ve teknolojiye yatırım yapmak için 2024 yılına kıyasla yüzde 10'luk bir artışla 55 milyar dolar ayıracağını açıkladı. Ana odak yarı iletken, yapay zeka ve kuantum bilişim olacak.

Gmail'e yapay zeka destekli arama özelliği geliyor. Gmail bundan sonra arama sonuçlarını sıralarken yalnızca tarih bilgisine değil, aynı zamanda kullanıcının en sık iletişim kurduğu kişiler, en çok tıkladığı e-postalar ve mesajların güncellik durumu gibi faktörlere de bakacak.

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