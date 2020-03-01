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    Safran tüketiminin uyku kalitesini artırdığı tespit edildi

    Çift kör olarak yapılan araştırma süresince 63 gönüllü deneğe 28 gün boyunca 14-mg preparat veya plasebo tedavisi verildi. Denekler Uykusuzluk Şiddet Ölçeği'ne göre değerlendirildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Safran tüketiminin uyku kalitesini artırdığı tespit edildi

    Uykusuzluk hastalığı olarak bilinen insomnia, hastaların yaşam kalitesini ve verimini düşüren bir hastalık olmakla birlikte bu hastalıktan muzdarip kişiler genelde çareyi çeşitli uyku ilaçlarında arıyor. Yeni araştırmaya göre safran ve safrandan elde edilen preparatlar bu durumun çaresi olabilir.

    Avustralya'da bulunan Murdoch University kurumu ile Pharmactive Biotech Products adlı ilaç firmasının ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırmada ilaç firmasının ‘’Affron” adlı safrandan elde edilmiş ekstrat preparatları kullanıldı.

    Deneklerin uyku kalitesinde iyileşmeler gözlendi


    Çift kör olarak yapılan araştırma süresince 63 gönüllü deneğe 28 gün boyunca 14-mg preparat veya plasebo tedavisi verildi.


    Yaşları 18 ila 70 arasında değişen ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan denekler süreç içinde gözlendi ve deneklerin uyku kaliteleri standardize edilmiş “Insomnia Severity Index" yani Uykusuzluk Şiddet Ölçeği'ne göre değerlendirildi.

    Ayrıca Bkz. "Hayvanlar için yaşamsal fonksiyon sensörü geliştirildi"

    Değerlendirmeler sonucunda safran ekstratı kullanan hastaların plasebo kullananlara oranla çok daha fazla kaliteli uyku uyuduğu tespit edilmekle birlikte uykudaki iyileşmelerin preparat kullanımının başlangıcından itibaren 1 hafta içerisinde başladığı ve preparatın herhangi bir yan etkisinin gözlenmediği belirtliliyor.


    Yeni araştırma Journal of Clinical Sleep Medicine dergisinde yayımlandı.
     



    https://newatlas.com/health-wellbeing/saffron-insomnia/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MR.BERK (ALİ BERK ANDIÇ) 2 hf. en beğenilen
    Kilosu 30.000 TL ye kadar çıkan safrandan alınca uyku kalitesini görürüm. :)
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 2 hf. MR.BERK
    daha pahalı diye biliyorum
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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    Görseldeki markayı aratınca bir ilaç çıkıyor ki görüntüde zaten bu bariz belli.
    Bu bariz ilaç reklamına girer ve ceza yiyebilirsiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 2 hf. interwap
    teknik olarak o bir ilaç değil dolayısıyla ceza yemezler.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    pcwolf28 2 hf.
    O kadar parayı verirsem gözüme uyku girmez kimse kimseyi kandırmasın şimdi
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 2 hf.
    Safran 'ı İran'dan alınması lazım.
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf.
    Öncelikle safranın nasıl kullanıldığını bilmeden olduk olmadık yazmışsınız. Kimse gidip kilo ile safran almıyor. Safran 1-2 gram maksimum alınır ve , su vs. içinde çözdürülüp çoğaltılır. Daha sonra bu sıvı pilavda vs kullanılır.

    Bu arada çift kör bir tür deney seti türü, genelde tıbbi ilaç deneylerinde kullanılır.
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    9600_G_T (kadir varae) 2 hf.
    böyle haber yaparken fıyatlarını da bakın yoksa komedi oluyor
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    Perturbator (Mehmetcan ) 2 hf.
    Melatonin alacaktım pahalı diye bekliyordum bu haberi görünce bi umutlandım arkadaş sağolsun bilgilendirdi vazgeçtim.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf.
    Zaten pahalı olan herşey iyi oluyor.
    Dayının dediği gibi "Garibanın yüzü hiç gülürmü hımına"
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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    Görseldeki markayı aratınca bir ilaç çıkıyor ki görüntüde zaten bu bariz belli.
    Bu bariz ilaç reklamına girer ve ceza yiyebilirsiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    MR.BERK (ALİ BERK ANDIÇ) 2 hf. en beğenilen
    Kilosu 30.000 TL ye kadar çıkan safrandan alınca uyku kalitesini görürüm. :)
    1 Yanıt Yanıtla +17
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