Safran tüketiminin uyku kalitesini artırdığı tespit edildi

Uykusuzluk hastalığı olarak bilinen insomnia, hastaların yaşam kalitesini ve verimini düşüren bir hastalık olmakla birlikte bu hastalıktan muzdarip kişiler genelde çareyi çeşitli uyku ilaçlarında arıyor. Yeni araştırmaya göre safran ve safrandan elde edilen preparatlar bu durumun çaresi olabilir.

Avustralya'da bulunan Murdoch University kurumu ile Pharmactive Biotech Products adlı ilaç firmasının ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırmada ilaç firmasının ‘’Affron” adlı safrandan elde edilmiş ekstrat preparatları kullanıldı.

Deneklerin uyku kalitesinde iyileşmeler gözlendi



Çift kör olarak yapılan araştırma süresince 63 gönüllü deneğe 28 gün boyunca 14-mg preparat veya plasebo tedavisi verildi.



Yaşları 18 ila 70 arasında değişen ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan denekler süreç içinde gözlendi ve deneklerin uyku kaliteleri standardize edilmiş “Insomnia Severity Index" yani Uykusuzluk Şiddet Ölçeği'ne göre değerlendirildi.

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Değerlendirmeler sonucunda safran ekstratı kullanan hastaların plasebo kullananlara oranla çok daha fazla kaliteli uyku uyuduğu tespit edilmekle birlikte uykudaki iyileşmelerin preparat kullanımının başlangıcından itibaren 1 hafta içerisinde başladığı ve preparatın herhangi bir yan etkisinin gözlenmediği belirtliliyor.



Yeni araştırma Journal of Clinical Sleep Medicine dergisinde yayımlandı.



https://newatlas.com/health-wellbeing/saffron-insomnia/

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