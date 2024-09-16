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Tam Boyutta Gör ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Apple Watch Series 9, Series 10 ve Watch Ultra 2'de uyku apnesi algılama özelliğine onay verdi. Bu duyuru 20 Eylül'de planlanan Series 10 lansmanından sadece dört gün önce geldi.

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Apple Watch'taki uyku apnesi algılama özelliği, bir kullanıcının bu rahatsızlığa sahip olup olmadığını değerlendirmek için 30 günlük bir süreye yayılmış 10 gecelik uyku izleme verisi gerektiriyor. Ayrıca yerleşik ivmeölçer sayesinde gece uyku bozuklukları hakkında da bilgi sağlıyor.

FDA bu özelliği "uyku apnesi riskini değerlendirmek için reçetesiz satılan bir cihaz" olarak sınıflandırıyor. Ancak Apple bunun teşhis amaçlı olmadığını ve kullanıcıları profesyonel tıbbi yardım almaya teşvik etmek amacıyla yapıldığını açıkladı.

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Uyku apnesi, gece boyunca nefes almanın sığlaşmasına veya tekrar tekrar durmasına neden olan yaygın ancak ciddi bir uyku bozukluğudur. Baş ağrısı, uykusuzluk, gündüz uykululuğu ve diğer uzun vadeli rahatsızlıklar da dahil olmak üzere çeşitli semptomlarla ilişkilidir.

Bu durum tedavi edilmediği takdirde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Apple, cihazlarında uyku apnesi tespit özelliğini tanıtan ilk teknoloji şirketi değil. Withings bu özelliği bir süredir sunuyordu ve Samsung, bu yılın başlarında Galaxy Watch serisi için FDA onayını almıştı.

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Apple Watch'un uyku apnesi algılama özelliği FDA onayı aldı