"Erişkin insanlar günde minimum 7 saat uyumalı"

Tam Boyutta Gör

Güven Hastanesi Nöroloji Bölümünden Prof. Dr. Kamil Kadir Topalkara, "18 yaşından sonra erişkin insanlar en az 7 saat sağlıklı bir uyku uyumalı" dedi.

Güven Hastanesi Nöroloji Bölümünden Prof. Dr. Kamil Kadir, Topalkara kaliteli ve sağlıklı bir uyku için yapılması ve kaçınılması gereken konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre yeterli uyku uyuyamamak tüm bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bağışıklık sistemi zayıflayan vücut, diğer tüm kronik ve otoimmün hastalıklara açık hale geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kamil Kadir Topalkara uykusuzluğun kronik bir hastalık olduğunu ve beynin, uykuda kendini temizleyebildiğini vurgulayarak, vücudun bir sirkadiyen ritmi olduğunu ve buna uyum sağlamanın bizi diğer hastalıklardan korunaklı hale getireceğini belirtti.

Topalkara, hemen hemen tüm canlıların uyku siklüsüne sahip olduğunu belirterek, "Tüm canlıların uykuya ihtiyacı var. Dünyanın kendi ekseni etrafında yaklaşık 24 saat süren dönüşünün canlılar üzerinde oluşturduğu biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal ritimlerin tekrar edilmesine 'sirkadiyen ritim' diyoruz. Vücudumuzun da kendi ritmi var. Güneş doğduğunda uyanmamız, hava karardığında uyumamız gerekir. Tüm hücrelerimiz ve genlerimiz bu ritme uygun şekilde çalışıyor" dedi ve şunları ekledi: "Bu ritme uymadığımız takdirde, haliyle sorunlar ortaya çıkıyor. Yeni doğan bebekler çok uzun saatler uyuyabilirken, 18 yaşından sonra erişkin insanlar en az 7 saat sağlıklı bir uyku uyumalı. Ortalama 7-8 saat uyunan uyku, bizi daha dinç ve zinde hissettiriyor."

Topalkara, uyumanın beynin dinlenmesinde ve yenilenmesinde çok etkili rol oynadığını aktararak, "Uyurken aslında beynimize dinlenmesi için bir fırsat veriyoruz. Gün içerisinde çok fazla olay yaşıyor ve çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz. Bunların bir araya gelip derlenmesi, toplanması, düzenlenmesi uyku sırasında gerçekleşiyor. Uykusuz kaldığımız sürece beyin dinlenemiyor. Dinlenemediğinde uyku bozukluklarıyla başlayan süreç çeşitli rahatsızlıklarla devam ediyor. Uykusuzluk bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor. Uyku, insanın en temel ihtiyaçlarından biri. Bu konu, sandığımızdan çok daha önemli" yorumunu yaptı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

"Erişkin insanlar günde minimum 7 saat uyumalı"