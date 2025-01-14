Christopher Nolan, en hakkı verilmeyen filminin hangisi olduğunu açıkladı

Tam Boyutta Gör Çok yakında The Odyssey adlı yeni filmi için setlere dönecek olan usta yönetmen Christopher Nolan, şu an Hollywood'un en başarılı, en gözde yönetmenleri arasında yer alıyor. Tenet dışında yönetmenin hemen hemen her filmi izleyiciler tarafından övgülere boğuldu; Gişede de başarılı oldu. Ancak Nolan'a göre bir filmi var ki hiçbir zaman hak ettiği kıymeti görmedi. Söz konusu bu film, 2002 yapımı Uykusuz (Insomnia).

Christopher Nolan: Hak ettiği değeri en az gören filmim Insomnia

Tom Shone'un "The Nolan Variations" adını taşıyan kitabı için bir röportaj veren Christopher Nolan, filmografisinde en hakkı verilmeyen filmin Insomnia olduğunu söyledi:

"O filmle çok gurur duyuyorum. Sanırım tüm filmlerim arasında en az değer göreni bu. [...] Gerçek şu ki Insomnia yapım süreci açısından en kişisel filmlerimden biri. Hayatımın çok renkli bir dönemiydi. İlk stüdyo filmimdi, sahadaydım, ilk kez büyük film yıldızlarıyla çalışıyordum. [...] Bunu söylemek bana düşmez ama ara sıra bir sinemacıyla tanışıyorum ve gerçekten de ilgilendikleri ya da hakkında konuşmak istedikleri film bu oluyor. O filmle gurur duyuyorum.”

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Al Pacino, Robin Williams ve Hilary Swank'in başrollerini paylaştığı Insomnia, polis dedektifi Will Dormer (Pacino)'a odaklanıyor. Alaska'daki küçük bir balıkçı kasabasında genç bir kızın öldürülmesi üzerine cinayeti soruşturması için Alaska'ya gönderilen Dormer, burada bir yandan uykusuzluk problemleriyle boğuşurken, diğer yandan geçmişindeki sırlarla yüzleşmek zorunda kalıyor.

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