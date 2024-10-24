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    Anlık Bildirim

    Apple Watch'un uyku apnesi tespit özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu!

    Sağlık Bakanlığı'ndan onay alan Apple, bugün itibarıyla Uyku Apnesi Bildirimleri özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu. Apple Watch sahipleri bugün itibarıyla bu özelliği etkinleştirebiliyor.
    Apple Watch'un uyku apnesi tespit özelliği Türkiye'de açıldı! Tam Boyutta Gör
    Apple’ın akıllı saatler için geçtiğimiz Eylül ayına yayınladığı WatchOS 11 güncellemesi ile Apple Watch modelleri uyku apnesini tespit yeteneğine kavuştu. Bu özellik, Türkiye’deki sağlık kurumlarından onay alamadığı için ülkemizde kullanıma sunulmamıştı. Sağlık Bakanlığı’ndan onay alan Apple, bugün itibarıyla "Uyku Apnesi Bildirimleri" özelliğini Türkiye’de kullanıma sundu. iPhone'daki Sağlık uygulamasından bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.

    Uyku apnesi nedir?

    Uyku apnesi, uyku sırasında solunum yollarındaki kasların gevşemesi ve akciğerlere hava akışının engellenmesi sonucu solunumun tekrar tekrar durup başladığı bir uyku bozukluğudur. Üst solunum yolunu içeren hava yollarının tıkanması, uyku sırasında solunumun tekrar tekrar kesilip geri başladığı solunum bozukluğuna yol açıyor. Sabahları yorgun uyanma, dikkatsizlik gibi sorunların yanı sıra uyku apnesi tedavi edilmediği takdirde felç, kalp krizi ve ölüme yol açabilir. Dünya çapında 1 milyardan fazla insanın uyku apnesi yaşadığı tahmin ediliyor.

    Nasıl çalışıyor?

    Apple Watch’a eklenen “Uyku Apnesi Bildirimleri” özelliği, siz uyurken solunumunuzu takip ediyor ve 30 günlük takibin ardından uyku apnesini tespit ediyor. Uyku apnesi olabilecek solunum bozukluğu yaşadığınız takdirde bildirimle kullanıcıyı uyarıyor.

    Apple Watch, uyku apnesini tespit etmek için normal solunum düzenindeki kesintilerle bağlantılı ufak bilek hareketlerini izleyen bir ivmeölçerden faydalanıyor ve bu kesintiler yeni Solunum Bozukluğu ölçümüyle ölçülüyor. Solunumdaki bozuklukların bir kısmı normal olsa da bu verilerin izlenmesi kullanıcıların gece boyunca iyi uyuyup uyumadığını ve birkaç gece boyunca sık yaşanan solunum bozukluğu durumunun uyku apnesiyle ilişkili olabileceğini anlamasına yardımcı oluyor. Kullanıcılar iPhone ve iPad’deki Sağlık uygulamasında, gece boyunca takip edilen Solunum Bozukluğu verilerini yükselmiş veya yükselmemiş şeklinde sınıflandırılmış olarak bir aylık, altı aylık ya da bir yıllık periyotlarda görebiliyor. Uyku apnesi bildirim algoritması, gelişmiş yapay öğrenmeden yararlanılarak ve klinik seviyede uyku apnesi testlerini içeren kapsamlı bir veri seti kullanılarak geliştirildi.

    Apple Watch'un uyku apnesi tespit özelliği Türkiye'de açıldı! Tam Boyutta Gör

    30 günde bir analiz yapılıyor

    Solunum kesintisi verileri 30 günde bir analiz ediliyor. Orta ve ağır düzey uyku apnesi belirtilerinin tutarlılık göstermesi durumunda kullanıcı bilgilendiriliyor. Böylece kullanıcılar olası tanı ve tedavi dahil olmak üzere atılacak adımlar hakkında doktorlarına danışabiliyor.

    Doktorunuzla PDF paylaşabilirsiniz

    Apple Watch'un uyku apnesi tespit özelliği Türkiye'de açıldı! Tam Boyutta Gör
    Apple Watch, uyku apnesi tespit ettiği kullanıcılara detaylı bir PDF dosyası hazırlıyor. PDF’te olası uyku apnesinin gerçekleştiği zaman aralığı ve tedavinin önemiyle ilgili eğitim materyallerinin yanı sıra kullanıcıların doktorlarıyla paylaşabilecekleri son üç aya ait solunum bozukluğu verilerini içeren bilgiler yer alıyor. Bu sayede doktorların daha keskin şekilde teşhis yapabilmesine imkan tanınıyor.

    Uyku Apnesi Bildirimleri özelliği nasıl etkinleştirilir?

    • Apple Watch’u WatchOS 11’e güncelleyin.
    • iPhone’unuzda Sağlık uygulamasına gidin.
    • Sağ üstte resminize veya baş harflerinize dokunun.
    • Sağlık Denetim Listesi’ne dokunun, Uyku Apnesi Bildirimleri’nin altında Ayarla’ya dokunun, sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.

    Hangi cihazlar Uyku Apnesi Bildirimleri özelliğini destekliyor?

    Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2 modelleri bu özelliği destekliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 5 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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