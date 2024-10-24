Apple Watch'un uyku apnesi tespit özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu!

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Tam Boyutta Gör Apple’ın akıllı saatler için geçtiğimiz Eylül ayına yayınladığı WatchOS 11 güncellemesi ile Apple Watch modelleri uyku apnesini tespit yeteneğine kavuştu. Bu özellik, Türkiye’deki sağlık kurumlarından onay alamadığı için ülkemizde kullanıma sunulmamıştı. Sağlık Bakanlığı’ndan onay alan Apple, bugün itibarıyla "Uyku Apnesi Bildirimleri" özelliğini Türkiye’de kullanıma sundu. iPhone'daki Sağlık uygulamasından bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.

Uyku apnesi nedir?

Uyku apnesi, uyku sırasında solunum yollarındaki kasların gevşemesi ve akciğerlere hava akışının engellenmesi sonucu solunumun tekrar tekrar durup başladığı bir uyku bozukluğudur. Üst solunum yolunu içeren hava yollarının tıkanması, uyku sırasında solunumun tekrar tekrar kesilip geri başladığı solunum bozukluğuna yol açıyor. Sabahları yorgun uyanma, dikkatsizlik gibi sorunların yanı sıra uyku apnesi tedavi edilmediği takdirde felç, kalp krizi ve ölüme yol açabilir. Dünya çapında 1 milyardan fazla insanın uyku apnesi yaşadığı tahmin ediliyor.

Nasıl çalışıyor?

Apple Watch’a eklenen “Uyku Apnesi Bildirimleri” özelliği, siz uyurken solunumunuzu takip ediyor ve 30 günlük takibin ardından uyku apnesini tespit ediyor. Uyku apnesi olabilecek solunum bozukluğu yaşadığınız takdirde bildirimle kullanıcıyı uyarıyor.

Apple Watch, uyku apnesini tespit etmek için normal solunum düzenindeki kesintilerle bağlantılı ufak bilek hareketlerini izleyen bir ivmeölçerden faydalanıyor ve bu kesintiler yeni Solunum Bozukluğu ölçümüyle ölçülüyor. Solunumdaki bozuklukların bir kısmı normal olsa da bu verilerin izlenmesi kullanıcıların gece boyunca iyi uyuyup uyumadığını ve birkaç gece boyunca sık yaşanan solunum bozukluğu durumunun uyku apnesiyle ilişkili olabileceğini anlamasına yardımcı oluyor. Kullanıcılar iPhone ve iPad’deki Sağlık uygulamasında, gece boyunca takip edilen Solunum Bozukluğu verilerini yükselmiş veya yükselmemiş şeklinde sınıflandırılmış olarak bir aylık, altı aylık ya da bir yıllık periyotlarda görebiliyor. Uyku apnesi bildirim algoritması, gelişmiş yapay öğrenmeden yararlanılarak ve klinik seviyede uyku apnesi testlerini içeren kapsamlı bir veri seti kullanılarak geliştirildi.

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30 günde bir analiz yapılıyor

Solunum kesintisi verileri 30 günde bir analiz ediliyor. Orta ve ağır düzey uyku apnesi belirtilerinin tutarlılık göstermesi durumunda kullanıcı bilgilendiriliyor. Böylece kullanıcılar olası tanı ve tedavi dahil olmak üzere atılacak adımlar hakkında doktorlarına danışabiliyor.

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Doktorunuzla PDF paylaşabilirsiniz

Tam Boyutta Gör Apple Watch, uyku apnesi tespit ettiği kullanıcılara detaylı bir PDF dosyası hazırlıyor. PDF’te olası uyku apnesinin gerçekleştiği zaman aralığı ve tedavinin önemiyle ilgili eğitim materyallerinin yanı sıra kullanıcıların doktorlarıyla paylaşabilecekleri son üç aya ait solunum bozukluğu verilerini içeren bilgiler yer alıyor. Bu sayede doktorların daha keskin şekilde teşhis yapabilmesine imkan tanınıyor.

Uyku Apnesi Bildirimleri özelliği nasıl etkinleştirilir?

Apple Watch’u WatchOS 11’e güncelleyin.

iPhone’unuzda Sağlık uygulamasına gidin.

Sağ üstte resminize veya baş harflerinize dokunun.

Sağlık Denetim Listesi’ne dokunun, Uyku Apnesi Bildirimleri’nin altında Ayarla’ya dokunun, sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.

Hangi cihazlar Uyku Apnesi Bildirimleri özelliğini destekliyor?

Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2 modelleri bu özelliği destekliyor.

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Apple Watch'un uyku apnesi tespit özelliği Türkiye'de açıldı!