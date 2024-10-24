Apple Watch'un uyku apnesi tespit özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu!

- Uyku apnesi nedir?
- Nasıl çalışıyor?
- 30 günde bir analiz yapılıyor
- Doktorunuzla PDF paylaşabilirsiniz
- Uyku Apnesi Bildirimleri özelliği nasıl etkinleştirilir?
- Hangi cihazlar Uyku Apnesi Bildirimleri özelliğini destekliyor?
- Yorumlar
Uyku apnesi nedir?
Uyku apnesi, uyku sırasında solunum yollarındaki kasların gevşemesi ve akciğerlere hava akışının engellenmesi sonucu solunumun tekrar tekrar durup başladığı bir uyku bozukluğudur. Üst solunum yolunu içeren hava yollarının tıkanması, uyku sırasında solunumun tekrar tekrar kesilip geri başladığı solunum bozukluğuna yol açıyor. Sabahları yorgun uyanma, dikkatsizlik gibi sorunların yanı sıra uyku apnesi tedavi edilmediği takdirde felç, kalp krizi ve ölüme yol açabilir. Dünya çapında 1 milyardan fazla insanın uyku apnesi yaşadığı tahmin ediliyor.
Nasıl çalışıyor?
Apple Watch’a eklenen “Uyku Apnesi Bildirimleri” özelliği, siz uyurken solunumunuzu takip ediyor ve 30 günlük takibin ardından uyku apnesini tespit ediyor. Uyku apnesi olabilecek solunum bozukluğu yaşadığınız takdirde bildirimle kullanıcıyı uyarıyor.
Apple Watch, uyku apnesini tespit etmek için normal solunum düzenindeki kesintilerle bağlantılı ufak bilek hareketlerini izleyen bir ivmeölçerden faydalanıyor ve bu kesintiler yeni Solunum Bozukluğu ölçümüyle ölçülüyor. Solunumdaki bozuklukların bir kısmı normal olsa da bu verilerin izlenmesi kullanıcıların gece boyunca iyi uyuyup uyumadığını ve birkaç gece boyunca sık yaşanan solunum bozukluğu durumunun uyku apnesiyle ilişkili olabileceğini anlamasına yardımcı oluyor. Kullanıcılar iPhone ve iPad’deki Sağlık uygulamasında, gece boyunca takip edilen Solunum Bozukluğu verilerini yükselmiş veya yükselmemiş şeklinde sınıflandırılmış olarak bir aylık, altı aylık ya da bir yıllık periyotlarda görebiliyor. Uyku apnesi bildirim algoritması, gelişmiş yapay öğrenmeden yararlanılarak ve klinik seviyede uyku apnesi testlerini içeren kapsamlı bir veri seti kullanılarak geliştirildi.
30 günde bir analiz yapılıyor
Solunum kesintisi verileri 30 günde bir analiz ediliyor. Orta ve ağır düzey uyku apnesi belirtilerinin tutarlılık göstermesi durumunda kullanıcı bilgilendiriliyor. Böylece kullanıcılar olası tanı ve tedavi dahil olmak üzere atılacak adımlar hakkında doktorlarına danışabiliyor.
Doktorunuzla PDF paylaşabilirsiniz
Uyku Apnesi Bildirimleri özelliği nasıl etkinleştirilir?
- Apple Watch’u WatchOS 11’e güncelleyin.
- iPhone’unuzda Sağlık uygulamasına gidin.
- Sağ üstte resminize veya baş harflerinize dokunun.
- Sağlık Denetim Listesi’ne dokunun, Uyku Apnesi Bildirimleri’nin altında Ayarla’ya dokunun, sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.
Hangi cihazlar Uyku Apnesi Bildirimleri özelliğini destekliyor?
Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2 modelleri bu özelliği destekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu