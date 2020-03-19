Sağlık Bakanı Koca TBMM’de konuştu: “Virüsün bulaştırıcılık süresini bilmiyoruz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de düzenlenen koronavirüs oturumu kapsamında milletvekillerine açıklamalarda bulundu. Bakan Koca konuşmasında, “Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir” dedi.

Koca yaptığı açıklamada;

“Hangi sebeple huzurlarınızda olduğum açıktır. Türkiye ortak iradenin tüm kuvveti ile yüce Meclis'te ortaya konmasını beklemektedir. Söylenen her söz başarıya doğru atılmış bir adım gibi olmalıdır. Düşünülmemiş şeyleri düşünmeye ihtiyacımız var. Yüce Meclis tarihi boyunca kritik önemde pek çok olayla karşı karşıya kaldı. Sahada sorunla mücadele eden profesyonellerine gerekli tüm desteği sağladı.

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 9'a çıktı

Sınır komşularımızın virüsle mücadelesinin zafiyet içinde olduğunu görerek sınır kapılarımızı kapattık. Vatandaşlarımızı kontrol ve 14 günlük izolasyon ile kabul ettik. Olay 11 Mart'ta pandemi olarak tanımlandı. Atılacak adımlar kamu kurumlarımıza bildirilmişti.

İran virüsün tüm ülkelere yayılmasına sebep oldu. İtalya, Çin'den gelenlerin ülkede dolaşmasına izin vererek salgının Avrupa'ya yayılmasına sebep oldu. Ben buradan artık bütün Avrupa ülkelerinde yaygın olarak görüldüğünü ve görüldükten sonra da ilk iki üç hafta sonra da çok ciddi bir çıkışla kendisini gösterdiğini göstermek istiyorum.

Vermek istediğim bazı bilgiler var. Hava meydanlarında termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 603 bin yolcumuzu taramadan geçirdik. Kara hudut kapılarımızda 189 bin yolcudan 1103'ü gözetim altına alınmıştır.” tespitlerinde bulundu.

Ayrıca Bkz. "Bakan açıkladı: Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?"

Meclis iradesinin önemine de vurgu yapan Bakan Koca, bu sayede toplumun da bu zorluk karşısında direncinin artacağının altını çizdi.

Hastanelerde yoğun bakım kapasitesine de değinen Koca, son zamanlarda açılan şehir hastanelerine rağmen yatak sayısının Avrupa ve OECD'nin altında olduğunun altını çizdi. Sağlık Bakanı son olarak yoğun bakım yatak kapasitesi sayımızın 25.466 olduğunu söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.