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    Sağlık Bakanı Koca TBMM’de konuştu: “Virüsün bulaştırıcılık süresini bilmiyoruz”

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de düzenlenen koronavirüs oturumunda konuştu. Bakan koca yaptığı açıklamada, “Virüsün bulaştırıcılık süresini bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Sağlık Bakanı Koca TBMM’de konuştu: “Virüsün bulaştırıcılık süresini bilmiyoruz”

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de düzenlenen koronavirüs oturumu kapsamında milletvekillerine açıklamalarda bulundu. Bakan Koca konuşmasında, “Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir” dedi.

    Koca yaptığı açıklamada;

     “Hangi sebeple huzurlarınızda olduğum açıktır. Türkiye ortak iradenin tüm kuvveti ile yüce Meclis'te ortaya konmasını beklemektedir. Söylenen her söz başarıya doğru atılmış bir adım gibi olmalıdır. Düşünülmemiş şeyleri düşünmeye ihtiyacımız var. Yüce Meclis tarihi boyunca kritik önemde pek çok olayla karşı karşıya kaldı. Sahada sorunla mücadele eden profesyonellerine gerekli tüm desteği sağladı.

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    Sınır komşularımızın virüsle mücadelesinin zafiyet içinde olduğunu görerek sınır kapılarımızı kapattık. Vatandaşlarımızı kontrol ve 14 günlük izolasyon ile kabul ettik. Olay 11 Mart'ta pandemi olarak tanımlandı. Atılacak adımlar kamu kurumlarımıza bildirilmişti.

    İran virüsün tüm ülkelere yayılmasına sebep oldu. İtalya, Çin'den gelenlerin ülkede dolaşmasına izin vererek salgının Avrupa'ya yayılmasına sebep oldu. Ben buradan artık bütün Avrupa ülkelerinde yaygın olarak görüldüğünü ve görüldükten sonra da ilk iki üç hafta sonra da çok ciddi bir çıkışla kendisini gösterdiğini göstermek istiyorum.

    Vermek istediğim bazı bilgiler var. Hava meydanlarında termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 603 bin yolcumuzu taramadan geçirdik. Kara hudut kapılarımızda 189 bin yolcudan 1103'ü gözetim altına alınmıştır.” tespitlerinde bulundu.

    Ayrıca Bkz. "Bakan açıkladı: Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?"

    Meclis iradesinin önemine de vurgu yapan Bakan Koca, bu sayede toplumun da bu zorluk karşısında direncinin artacağının altını çizdi.

    Hastanelerde yoğun bakım kapasitesine de değinen Koca, son zamanlarda açılan şehir hastanelerine rağmen yatak sayısının Avrupa ve OECD'nin altında olduğunun altını çizdi. Sağlık Bakanı son olarak yoğun bakım yatak kapasitesi sayımızın 25.466 olduğunu söyledi.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Beybaba62 (Yasin YALÇIN) 1 gün
    İran yatacak yerin yok şu dünyaya bi olumlu katkın yok aminyum
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    xAdli 1 gün en beğenilen
    ulan adamın söylediği onca olumlu şey var, yaptığınız habere bak. oda tv den farkınız yok.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 7 sa.
    Sağlık bakanının özel hastanesinin olmasını da düşünelim. Pandemi için vakıf ve özeli seçtiler. Devleti şirket gibi yönetmek ? SGKda biriken parada şirketlerin gözü yok mu sanıyorsunuz? Ekonomik gözleriniz yok mu? Tvyi kapat. Düşünmeye başla.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 gün
    devlet bilmiyoruz diyorsa kesin biliyordur ama kötü olduğundan söylemiyordur. iyi birşey olsaydı söylerlerdi. demekki 14 günden fazla.
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    tobepeople 1 gün
    Çık dışarı da toplu taşıma içerisindeki 50 yaş üzeri insan sayısına bak, hatta sadece 65 yaş kartı kullananları izle; bence İtalya'dan beter oluruz!
    Marketlerde hala elle yokluyorlar abur cuburu, içecekleri, patatesi soğanı , meyve ve sebzeyi...Bir tane Korona virüslü kaç kişiye bulaştırır, sen düşün!
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 1 gün
    İnşallah şu sayının önüne geçilir artış çok fazla bir İtalya olmak istemiyoruz
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    xAdli 1 gün en beğenilen
    ulan adamın söylediği onca olumlu şey var, yaptığınız habere bak. oda tv den farkınız yok.
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    Beybaba62 (Yasin YALÇIN) 1 gün
    İran yatacak yerin yok şu dünyaya bi olumlu katkın yok aminyum
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