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    Bakan açıkladı: Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

    Koronavirüs nedeniyle okullarda yapılamayan dersler uzaktan eğitimle yapılacak. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin hangi kanallardan yapılacağı, ders süreleri ve sınavlarla ilgili yeni bilgiler açıkladı
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bakan açıkladı: Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye’ye de sıçradı. Alınan önlemler kapsamında öğrenciler okula gidemiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu süreçte uzaktan eğitim yapılmasına karar verdi. Peki uzaktan eğitim ne zaman başlıyor ve nasıl yapılacak?

    İlginizi Çekebilir Avatar Uzaktan eğitim yapılacak EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarına ilişkin bilgiler netleşti

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili bütün ekip ve içeriklerin hazır olduğunu ve çekimlerin bittiğini belirtti. Selçuk, uzaktan eğitim derslerinin 23 Mart Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacağını söyledi. Uzaktan eğitimdeki dersler, okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak.

    Bakan açıkladı: Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

    Uzaktan eğitimde dersler hem EBA’dan hem de televizyon kanallarından takip edilebilecek. Bakan Selçuk, derslerin televizyondan yayınlanması için TRT ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Toplam 6 kanaldan yayınlanacak EBA TV İlkokul, ortaokul ve lise dersleri için 3 SD ve 3 HD kanal alındığı ifade edildi. Televizyon kanallarıyla ilgili tüm detaylar televizyonlarda kamu spotu olarak yayınlanacak.

    Şuan için test aşamasındaki eğitim kanalının frekans bilgileri:

    • Uydu: Türksat 4A
    • Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3
    • Frekans: 12083 H 13750

    Tekrar dersleri ve sınav içerikleri

    Öğrenciler, uzaktan eğitim derslerini kaçırması halinde tekrar yayınlarını izleyebilecek. Sınav içerikleriyle ilgili ise farklı senaryolar mevcut. Şu durumdaki düşünce, “Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldıysa sınav içerikleri de onlardır” yönünde. Uzaktan eğitim sürecinin uzayıp uzamayacağı ise Bilim Kurulu’nun alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak.



    https://www.aa.com.tr/tr/egitim/milli-egitim-bakani-selcuk-uzaktan-egitim-dersleri-23-martta-saat-0900da-baslayacak/1771319 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    emre1393 (Emre K......) 1 gün en beğenilen
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    pcqlock (Mustafa Hakan) 1 gün
    Egitimle ilgili problem olursa sorabilirsiniz.



    Cocuklarinizla mutlu karantinalar.

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    wa$abi 1 gün
    pazartesinin tatilini perşembe gecesinden duyuran bakanlık sizce eğitim bakanlığımıdır tatil bakanlığı mı

    peki bu uzaktan eğitimden sonra okullar açılacak mı çünkü 1 hafta sonra nisanda 9 gün tatil var..
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 1 gün
    Çoğu öğrenci izlemeyecek izleyenlerin büyük kısmı aile baskısından izleyecek
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    techno.33 (Metin YILDIRIM) 1 gün
    Kanal arama yaptım Uçankuş TV çıktı
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    hazard1010 (Musab ) 1 gün
    internetten nasıl izleriz? evimizde tv yok bizim
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    Alkolog 1 gün
    Bizim cocuklar da bunlari izleyecek oyle mi? kim ... yalova kaymakamini
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    isikayhan 1 gün
    HD Alış bilgileri:



    Alış frekansı :12.084 MHz



    Polarizasyon : Yatay (H)



    Sembol oranı : 13.750



    FEC : 2/3



    SD Alış bilgileri:



    Alış frekansı :11.916 MHz



    Polarizasyon : Dikey (V)



    Sembol oranı : 30.000



    FEC : ¾
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    Chebu (Sedef Pamuk) 1 gün
    Çokta uzak değil. Bi düğme kadar yakında.
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    emre1393 (Emre K......) 1 gün en beğenilen
    yoklama da alınacak mı acaba?
    Yanıtla +7
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