Bakan açıkladı: Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye’ye de sıçradı. Alınan önlemler kapsamında öğrenciler okula gidemiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu süreçte uzaktan eğitim yapılmasına karar verdi. Peki uzaktan eğitim ne zaman başlıyor ve nasıl yapılacak?

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Uzaktan eğitim yapılacak EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarına ilişkin bilgiler netleşti

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili bütün ekip ve içeriklerin hazır olduğunu ve çekimlerin bittiğini belirtti. Selçuk, uzaktan eğitim derslerinin 23 Mart Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacağını söyledi. Uzaktan eğitimdeki dersler, okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak.

Uzaktan eğitimde dersler hem EBA’dan hem de televizyon kanallarından takip edilebilecek. Bakan Selçuk, derslerin televizyondan yayınlanması için TRT ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Toplam 6 kanaldan yayınlanacak EBA TV İlkokul, ortaokul ve lise dersleri için 3 SD ve 3 HD kanal alındığı ifade edildi. Televizyon kanallarıyla ilgili tüm detaylar televizyonlarda kamu spotu olarak yayınlanacak.

Şuan için test aşamasındaki eğitim kanalının frekans bilgileri:

Uydu: Türksat 4A

Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

Tekrar dersleri ve sınav içerikleri

Öğrenciler, uzaktan eğitim derslerini kaçırması halinde tekrar yayınlarını izleyebilecek. Sınav içerikleriyle ilgili ise farklı senaryolar mevcut. Şu durumdaki düşünce, “Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldıysa sınav içerikleri de onlardır” yönünde. Uzaktan eğitim sürecinin uzayıp uzamayacağı ise Bilim Kurulu’nun alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak.

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https://www.aa.com.tr/tr/egitim/milli-egitim-bakani-selcuk-uzaktan-egitim-dersleri-23-martta-saat-0900da-baslayacak/1771319

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