Sağlık Bakanı'ndan İranlılara: "Skype'tan görüşelim"

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, Türkiye’nin etrafını sarmış durumda. Türkiye’ye kara sınırı bulunan 8 ülkeden 6’sında koronavirüs vakası ortaya çıktı. Komşumuz İran’da durum epey ciddi. Koronavirüs nedeniyle can kaybı sayısı 92’ye yükseldi. Çin dışındaki en çok can kaybı İran’da yaşandı.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle Google I/O 2020 konferansı da iptal edildi"

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’ye koronavirüsün girmesini engellemek için yoğun çalışmalar yürütüyor. İran, Türkiye’nin koronavirüs çalışmalarını incelemek için Türkiye’ye heyet gönderme talebinde bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu görüşmelerin yüz yüze yapılması reddettiklerini, Skype veya Zoom üzerinden görüşme yapılacağını açıkladı.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, koronavirüs bulaşan kişi sayısı ise 2922'ye yükseldi. Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde toplam ölen sayısı 3214'e, vaka sayısı 94250'ye yükseldi. Henüz Türkiye'de korona virüs vakasına rastlanılmadı.

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