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    Sağlık Bakanı'ndan İranlılara: "Skype'tan görüşelim"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzyüze görüşmek isteyen İranlı yetkililerle Skype üzerinden görüşme yapılacağını açıkladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Sağlık Bakanı'ndan İranlılara:
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    Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, Türkiye’nin etrafını sarmış durumda. Türkiye’ye kara sınırı bulunan 8 ülkeden 6’sında koronavirüs vakası ortaya çıktı. Komşumuz İran’da durum epey ciddi. Koronavirüs nedeniyle can kaybı sayısı 92’ye yükseldi. Çin dışındaki en çok can kaybı İran’da yaşandı.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle Google I/O 2020 konferansı da iptal edildi"

    Sağlık Bakanlığı, Türkiye’ye koronavirüsün girmesini engellemek için yoğun çalışmalar yürütüyor. İran, Türkiye’nin koronavirüs çalışmalarını incelemek için Türkiye’ye heyet gönderme talebinde bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu görüşmelerin yüz yüze yapılması reddettiklerini, Skype veya Zoom üzerinden görüşme yapılacağını açıkladı.

    İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, koronavirüs bulaşan kişi sayısı ise 2922'ye yükseldi. Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde toplam ölen sayısı 3214'e, vaka sayısı 94250'ye yükseldi. Henüz Türkiye'de korona virüs vakasına rastlanılmadı.



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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf. en beğenilen
    Mantıklı olanı yapmışlar.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Koronavirus şüphesi olanları ziyaret etmek isteyebilirler diyorsun yani?Enteresan bir bakış açısı.
    Valla benim bazı akrabalarım korkudan el sıkışma öpüşmekten falan bile kaçıyor şu an. Kaldıki ortada şüpheli bir durum da yokken.
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    Portraitclub (Batuhan Korucan) 2 hf.
    Doğru bir karar. Ama şu 14 günlük evde geçirmesini tavsiye etmeleri ve yapmaları yanlış bir karar. Sonuçta bu insanları ziyaret etmek isteyebilir yakınları ayrıca dışarı çıkamaya çalışabilirler. Bunların hepsi tehlike bir gözetim altı gerekiyorsa bunun yeri hastanedir ev değil.
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Mermiye kafa atandan ne hallere dusulmus -.- ...

    Bence dogru yaklasim. Olagan disi bir cozum degildir.
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    Rachsuchtig 2 hf.
    youtube.com/...



    Şöyle bir kavga yaşanmasın da zaten sanalda diye
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf. en beğenilen
    Mantıklı olanı yapmışlar.
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