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    Sağlık Bakanlığı, aşılar için “acil kullanım onayı” verebilecek

    Sağlık Bakanlığı'na Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, aşılara yönelik acil kullanım izni vermesi imkânı tanındı.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Sağlık Bakanlığı, aşılar için “acil kullanım onayı” verebilecek
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    Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Çinli Sinovac’tan tedarik ettiği koronavirüs aşısını beklediği şu günlerde önemli bir karar aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan ve Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’ne aşılar için acil kullanım onayı hükmü eklendi.

    Söz konusu hüküm, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veya Sağlık Bakanlığı’nca bulaşıcı hastalık durumları ortaya çıktığında, etkinlik, güvenlilik ve kaliteyle ilgili kapsamlı veriler sağlanamasa da aşılara yönelik acil kullanım izni verilmesine olanak sağlıyor.

    Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 10/A maddesinde şu ifadeler yer alıyor;

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    Dünya Sağlık Örgütü veya Bakanlık tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak ve ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar Kurum tarafından Acil Kullanım Onayı (AKO) verilebilir.

    Ruhsatlı bir ürünün terapötik endikasyonlarında değişiklik yapılması veya yenilerinin eklenmesi ile ilgili değişiklikler için AKO başvurusunda bulunulamaz.

    AKO başvurularına ilişkin iş ve işlemler bu Yönetmelik doğrultusunda yayımlanacak ilgili kılavuz hükümlerine göre yürütülür.

    Sağlık Bakanlığı, aşılar için “acil kullanım onayı” verebilecek

    Bu tür kararları alan tek ülke haliyle Türkiye değil. Örneğin, Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla geliştirilen koronavirüs aşısı için Pfizer, ABD Gıda ve İlaç Kurumu’na (FDA) acil durumda kullanım onayı için başvurmuş ve söz konusu başvuru 4’e karşı 17 oyla kabul edilmişti.

    Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-asida-guvenlikle-ilgili-kapsamli-veriler-saglanmasa-da-onay-verilecek-6172269/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    vonderplanitz 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    aşı üreticilerine "acil ödeme onayı" da diyebilir miyiz?
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    bytradm (adem ademy) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bezdum.
    corona konularına algımı kapatıyorum.
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    yasin ustundag (yasin üstündag) 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kanunlar yönetmelikler vatandaşı korumak için mi yapılıyor ?
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    vonderplanitz 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    aşı üreticilerine "acil ödeme onayı" da diyebilir miyiz?
    Yanıtla +5
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