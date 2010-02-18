Sahne sırası Nvidia'da, gözler CeBIT 2010 fuarında

Nvidia soruyor: Hazır mısın?

2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla analistleri şaşırtarak tahminlerin üzerinde gelir açıklayan Nvidia, uzun süredir devam eden sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Tasarım çalışmaları birkaç yıl öncesine giden Fermi kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan, DirectX 11 destekli ekran kartlarını duyurmaya hazırlanan Nvidia, CeBIT 2010 fuarında gövde gösterisi yapabilir.

Yüksek performans segmenti için hazırladığı Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini duyurmaya hazırlanan Nvidia, kendi sınıfılarında endüstrinin en hızlı grafik çözümlerine sahip olacağını belirtiyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3 milyardan fazla transistör içeren GF100 GPU'sunun güç vereceği yeni kartlar için gözler artık Santa Clara'daki Nvidia merkez ofisine çevrilmiş durumda.

Gelen bilgilere göre ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortakları, 2-6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT 2010 fuarında, GeForce GTX 470 ve 480 tabanlı yeni modellerini katılımcıların beğenisine sunacaklar. Bu gelişme daha önce Zotac tarafından doğrulanırken, Asus, MSI ve EVGA gibi isimlerin de yeni nesil çözümlerini fuarda tanıtması bekleniyor.

Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarıyla birlikte Nvidia, 3D deneyimine yeni bir boyut kazandıracağını söylediği 3DVision Surround teknolojisini, ION 2 tabanlı yeni netbook modellerini ve Tegra 2 tabanlı mobil çözümlerini de CeBIT 2010 haftasında endüstrinin beğenisine sunacak. Bir aksilik olmadığı takdirde Donanım Haber olarak biz de bu gelişmeleri yerinde takip ederek siz değerli okuyucularımızla paylaşmaya çalışacağız.