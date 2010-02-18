Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sahne sırası Nvidia'da, gözler CeBIT 2010 fuarında

9 yıl
13,1b
1
32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia soruyor: Hazır mısın?

2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla analistleri şaşırtarak tahminlerin üzerinde gelir açıklayan Nvidia, uzun süredir devam eden sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Tasarım çalışmaları birkaç yıl öncesine giden Fermi kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan, DirectX 11 destekli ekran kartlarını duyurmaya hazırlanan Nvidia, CeBIT 2010 fuarında gövde gösterisi yapabilir.

Yüksek performans segmenti için hazırladığı Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini duyurmaya hazırlanan Nvidia, kendi sınıfılarında endüstrinin en hızlı grafik çözümlerine sahip olacağını belirtiyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3 milyardan fazla transistör içeren GF100 GPU'sunun güç vereceği yeni kartlar için gözler artık Santa Clara'daki Nvidia merkez ofisine çevrilmiş durumda.

Gelen bilgilere göre ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortakları, 2-6 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT 2010 fuarında, GeForce GTX 470 ve 480 tabanlı yeni modellerini katılımcıların beğenisine sunacaklar. Bu gelişme daha önce Zotac tarafından doğrulanırken, Asus, MSI ve EVGA gibi isimlerin de yeni nesil çözümlerini fuarda tanıtması bekleniyor.

Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarıyla birlikte Nvidia, 3D deneyimine yeni bir boyut kazandıracağını söylediği 3DVision Surround teknolojisini, ION 2 tabanlı yeni netbook modellerini ve Tegra 2 tabanlı mobil çözümlerini de CeBIT 2010 haftasında endüstrinin beğenisine sunacak. Bir aksilik olmadığı takdirde Donanım Haber olarak biz de bu gelişmeleri yerinde takip ederek siz değerli okuyucularımızla paylaşmaya çalışacağız.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lvlono 9 yıl
Kabak tadı verdi bu fermi diyalogları.Evet, çok parası olan düdüğü çalacak gibi duruyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl

lvlono

Kabak tadı verdi bu fermi diyalogları.Evet, çok parası olan düdüğü çalacak gibi duruyor...

Aslında şimdiki ATI fiyatlarına bakılırsa hepsi için aynı atasözü geçerli oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzmaN345 9 yıl
bakalım nvidia bir çıkarsın işede girersek bende iyi bir kart almayı dusunuyorum ama ucuzlamasını beklicem
fark baya açıldı 3 millardan fazla transistör bizim karta 754minyon var fark 4 katı 2011 de yeni bir kart alıcam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tesla 9 yıl
Bu fermi de çıkamadı gitti sahneye. ne assolistmiş. 3 ay önce çıksaydı da ben de 5770'e daha az para ödeseydim keşke.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
cebiti bekliyorum ne zaman acaba cebit 2010
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
haber başlığından çok mesut beyin haberi daha çok heyacanlandırdı beni.
dh zaten çok iyi. mükemmele doğru gidiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Facebook'taki yorumlar ilgimi çekti daha çok :D ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 9 yıl
@sahafiec, programcılarımız yeni bir teknoloji geliştirdi. Belkide dünyada ilk defa geleneksel methodların dışında bir yöntemle de haber girebileceğiz ki amacımız tüm detayları sizlerle paylaşabilmek. Onun dışında sadece fuarla ilgili haberleri-videoları içeren yepyeni bir fuar sayfasını da beğeninize sunacağız ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fahdlan 9 yıl
gel fermi gel kardesim , sen gelki ben 5870 alabileyim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hardware wizard 9 yıl

fahdlan

gel fermi gel kardesim , sen gelki ben 5870 alabileyim :)

aynen


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 9 yıl
bu sefer sahiden geliyor galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yerroner 9 yıl
Avatar'a yeni gidebildim, çok feci 3d gaming gazım var. Gaz vermeyiniz. Vermeyin diyorum bak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamad 9 yıl

Hobar

bu sefer sahiden geliyor galiba

Önce yorumunu görüp sonra avatarını görünce birden gülesim geldi be hocam.



Neyse gelsin artık da görelim şu kartları. Ati de hd5830'u duruma göre konumlar. Tabi diğerlerini de. Biz genel duruma göre dx11'leniriz belki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hardware wizard 9 yıl
atık cıksın yeter.rekabet ortamı olsun yoksa daha cok canımız yanacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13135 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nvidia, Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim