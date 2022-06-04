Geçen yıl sahte kripto para projeleri 1 milyar dolar çaldı

Her ne kadar finansal özgürlüğe kavuşturduğuna dair çok derin inanışlar olsa da kripto para dünyası ne yazık ki belirli bir kesimi özgürlüğüne kavuşturuyor. Bunlar sahte projelerle sayısız insanı dolandıranlar.
Milyar dolarlık sahte projeler
ABD Federal Ticaret Komisyonu yaptığı araştırmada Ocak 2021-Mart 2022 arasında kuruma toplam 46000 adet kripto para projeleri ile ilgili sahtecilik şikâyeti yapıldığını tespit etti. Her bir şikâyetin ortalama kaybı ise 2600$ civarında gerçekleşmiş. Yani toplamda 1 milyar doları aşkın bir dolandırıcılık olmuş.
Kripto para yatırımı dolandırıcılığı bunlar arasında en büyük kesimi oluşturuyor ve 575 milyon dolarlık bir kayıp söz konusu. Dolandırıcılığın yüzde 70’i Bitcoin ile, yüzde 10’u Tether ile, yüzde 9’u ise Ethereum ile gerçekleşmiş.
Elbette kripto para dolandırıcılığı toplam raporların yüzde 25’ini oluşturuyor. Raporda diğer bir dikkat çeken unsur ise sahte ilişki temalı dolandırıcılığın 185 milyon dolar civarında gerçekleşmesi. Bunlar gerçekten çok ciddi rakamlar ve büyük çoğunluğunun geri dönüşü olmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.