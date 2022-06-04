Geçen yıl sahte kripto para projeleri 1 milyar dolar çaldı

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Her ne kadar finansal özgürlüğe kavuşturduğuna dair çok derin inanışlar olsa da kripto para dünyası ne yazık ki belirli bir kesimi özgürlüğüne kavuşturuyor. Bunlar sahte projelerle sayısız insanı dolandıranlar.

Milyar dolarlık sahte projeler

ABD Federal Ticaret Komisyonu yaptığı araştırmada Ocak 2021-Mart 2022 arasında kuruma toplam 46000 adet kripto para projeleri ile ilgili sahtecilik şikâyeti yapıldığını tespit etti. Her bir şikâyetin ortalama kaybı ise 2600$ civarında gerçekleşmiş. Yani toplamda 1 milyar doları aşkın bir dolandırıcılık olmuş.

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Kripto para yatırımı dolandırıcılığı bunlar arasında en büyük kesimi oluşturuyor ve 575 milyon dolarlık bir kayıp söz konusu. Dolandırıcılığın yüzde 70’i Bitcoin ile, yüzde 10’u Tether ile, yüzde 9’u ise Ethereum ile gerçekleşmiş.

Elbette kripto para dolandırıcılığı toplam raporların yüzde 25’ini oluşturuyor. Raporda diğer bir dikkat çeken unsur ise sahte ilişki temalı dolandırıcılığın 185 milyon dolar civarında gerçekleşmesi. Bunlar gerçekten çok ciddi rakamlar ve büyük çoğunluğunun geri dönüşü olmuyor.

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Sahte kripto para projeleri can yakıyor