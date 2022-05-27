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    Bitexnova borsası battı, 250 milyon TL buhar oldu

    Yüksek kazanç vaadi ile yatırımcı toplayan yerli Bitexnova borsası ani bir şekilde kepenk kapattı. On binlerce yatırımcı yüz milyonlarca TL yatırımı ile içeride kaldı. 
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    Bitexnova
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    Ülkemiz henüz Thodex depreminin etkilerini üzerinden atamamışken yeni bir vurgun haberi daha geldi. Kripto para düzenlemesinin eli kulağında iken yaşanan skandallar daha sert tedbirlerin alınabileceği ihtimalini akla getiriyor.

    Bitexnova borsası battı

    Önce sosyal medyada sonrasında da yerel haber kaynaklarına düşen skandal halkımızın nasıl kandırıldığını da gözler önüne seriyor. Aslında bir kaç haftadır şikayet sitelerinde yükselmeye başlayan Bitexnova borsasını yeni fark edebildik.

    İsminin bile pek kimse tarafından bilinmediği Bitexnova borsası, sosyal medyada yüksek takipçili hesaplar veya gruplara reklam vererek onlarca kat kazanç sözü ile yatırımcı çekmeye başladı.

    Yeni listelenen projelerden kazanmak isteyen yatırımcılar da haliyle tuzağa düşmeye başladı. Sistem ilk para çekimine izin verirken sonrasında ise kullanıcıyı kara listeye alıyordu. Kullanıcılar bunu fark edip farklı mecralara şikâyet etmeye başladığında ise Bitexnova çoktan kepenkleri kapatmıştı.

    Gelen bilgilere göre bu şekilde 15 bin kişinin sisteme dahil edildiği belirtiliyor. Sisteme yatırılan para miktarı ise 250 milyon TL’yi bulmuş. İnsanların yüklü miktarlar ile sisteme katılmak istediği anlaşılıyor. Her zaman olduğu gibi mağdurlara cevap verecek bir müşteri hizmetleri yok ve insanlar paralarını nasıl geri alacaklarını düşünüyor.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 1 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 5 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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