Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sakarya'da deprem erken uyarı sistemi kuruluyor

    Sakarya’da “Afet Erken Uyarı Sistemi” projesi hayata geçiriliyor. Projeyi uygulayacak Güney Koreli firma yetkilileri, cihaz prototip testi yapmak üzere Sakarya’ya geldi.

    Sakarya'da deprem erken uyarı sistemi kuruluyor Tam Boyutta Gör

    Sakarya’da Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın desteğiyle “Akıllı Şehir Çözümleri” çerçevesinde “Afet Erken Uyarı Sistemi” projesi hayata geçiriliyor. Projeyi uygulayacak firma yetkilileri, cihaz prototip testi yapmak üzere Sakarya’ya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile bir araya gelen heyet, çalışmanın detayları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

    İlk uygulama, Hendek-Bakacak heyelan bölgesinde olacak. Bu bölgede yapılacak test denemeleri sonrasında ise su, doğalgaz hatları gibi hassas alt yapıları korumak için bu sensörler yerleştirilecek. Yer üstünde deprem etkisi oluşturmayan ancak yer altında tahribata yol açan sarsıntıların hareketi incelenecek, altyapının inşası ise bu sensörlerden elde edilen verilere göre şekillenecek.

    Bu sensörler, ilk olarak pilot bölgelere yerleştirilecek. Yeraltında depremi erkenden tespit edebilme özelliğine sahip olan sistem, yetkililere ve vatandaşlara erkenden ikaz verebilecek. Proje eğer süratle tamamlanırsa deprem kuşağında olan 1 milyon Sakaryalı için deprem anında hayati önem taşıyacak.

    Sensörler sayesinde hızla tedbir alınacak

    Yer hareketi sonucunda oluşabilecek kütle, şev, toprak kaymalarını yerleştirilecek yüksek hassasiyetli sensörler vasıtası ile AKOM’a anlık olarak bildirilecek ve toplanan bu veriler analiz edilerek hızla tedbirler alınacak. Bu sensörler sayesinde yer hareketliliği erken algılanarak can mal kaybı tehlikelerine karşı önlem alınabilecek ve riskli yerleşim yerleri, grup yolları, su ve doğalgaz gibi stratejik hatlar yer kaymalarına karşı korunabilecek.

    Başkan Ekrem Yüce, depreme hazırlık konusunda Türkiye’de bir ilke imza atacaklarını ifade ederek, “Yaptığımız araştırmalar ve bağlantılarla Sakarya’da bir ilke imza atacak teknolojiye ulaştık. Güney Kore’den gelen heyet, detaylı bir sunum yaptı ve saha çalışmalarına başladı. Yaptığımız altyapı ve üstyapı projeleri için de çok büyük önem arz eden teknoloji sayesinde ciddi bir tedbir alabileceğiz. Yer altındaki su, doğalgaz, elektrik altyapıları sensörlerden elde edilen verilerle korunacak ve lokasyonları buna göre yeniden şekillenecek. Ayrıca tüm vatandaşlarımız içi hayati önem arz eden kısmı da erken uyarı sistemi. Bizlere depremi erkenden uyardığında anında aksiyon alabileceğiz. Süreçle ilgili tüm gelişmeleri yakında vatandaşlarımızla paylaşacağız” dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    camokan 12 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vicks vapodry (şurup yasaklandımı) hustler tv audi a4 1.4 tfsi yorum karbon filtreli davlumbaz kullanıcı yorumları kimya kanal önerisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12
    Xiaomi Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 2023 MacBook Pro
    Apple M3 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız