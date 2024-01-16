Sakarya'da deprem erken uyarı sistemi kuruluyor

Sakarya’da Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın desteğiyle “Akıllı Şehir Çözümleri” çerçevesinde “Afet Erken Uyarı Sistemi” projesi hayata geçiriliyor. Projeyi uygulayacak firma yetkilileri, cihaz prototip testi yapmak üzere Sakarya’ya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile bir araya gelen heyet, çalışmanın detayları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
İlk uygulama, Hendek-Bakacak heyelan bölgesinde olacak. Bu bölgede yapılacak test denemeleri sonrasında ise su, doğalgaz hatları gibi hassas alt yapıları korumak için bu sensörler yerleştirilecek. Yer üstünde deprem etkisi oluşturmayan ancak yer altında tahribata yol açan sarsıntıların hareketi incelenecek, altyapının inşası ise bu sensörlerden elde edilen verilere göre şekillenecek.
Bu sensörler, ilk olarak pilot bölgelere yerleştirilecek. Yeraltında depremi erkenden tespit edebilme özelliğine sahip olan sistem, yetkililere ve vatandaşlara erkenden ikaz verebilecek. Proje eğer süratle tamamlanırsa deprem kuşağında olan 1 milyon Sakaryalı için deprem anında hayati önem taşıyacak.
Sensörler sayesinde hızla tedbir alınacak
Yer hareketi sonucunda oluşabilecek kütle, şev, toprak kaymalarını yerleştirilecek yüksek hassasiyetli sensörler vasıtası ile AKOM’a anlık olarak bildirilecek ve toplanan bu veriler analiz edilerek hızla tedbirler alınacak. Bu sensörler sayesinde yer hareketliliği erken algılanarak can mal kaybı tehlikelerine karşı önlem alınabilecek ve riskli yerleşim yerleri, grup yolları, su ve doğalgaz gibi stratejik hatlar yer kaymalarına karşı korunabilecek.
Başkan Ekrem Yüce, depreme hazırlık konusunda Türkiye’de bir ilke imza atacaklarını ifade ederek, “Yaptığımız araştırmalar ve bağlantılarla Sakarya’da bir ilke imza atacak teknolojiye ulaştık. Güney Kore’den gelen heyet, detaylı bir sunum yaptı ve saha çalışmalarına başladı. Yaptığımız altyapı ve üstyapı projeleri için de çok büyük önem arz eden teknoloji sayesinde ciddi bir tedbir alabileceğiz. Yer altındaki su, doğalgaz, elektrik altyapıları sensörlerden elde edilen verilerle korunacak ve lokasyonları buna göre yeniden şekillenecek. Ayrıca tüm vatandaşlarımız içi hayati önem arz eden kısmı da erken uyarı sistemi. Bizlere depremi erkenden uyardığında anında aksiyon alabileceğiz. Süreçle ilgili tüm gelişmeleri yakında vatandaşlarımızla paylaşacağız” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.