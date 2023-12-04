Google, İstanbul’da hissedilen depremi 1 dakika önceden haber verdi

4 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’dan da hissedilen Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler meydana geldi. Son bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi. Ancak sarsıntılar şimdiden halk genelinde endişeye neden oldu. Öte yandan yaşanan bu depremlerde Google’ın Android deprem uyarı sistemi ise önemli bir başarıya imza attı.
Google, depremi bir dakika önceden bildirdi
Depremin teknoloji tarafındaki sınaması da şimdilik geçer not almış gibi görünüyor. Android Deprem Uyarı Sistemi sayesinde Google, deprem bölgesinde ve depremin çevre bölgelerinde yer alan kullanıcılara sarsıntının hemen sonrasında bildirim gönderdi. Depremin merkez üssüne bağlı olarak kullanıcılara sarsıntıları hissetmeden bir dakika önce uyarı gönderildi. Bu sayede kullanıcılar kendilerini güvenli bir konuma taşıyabildi. Android Deprem Uyarı Sistemi’ni açmak için hemen alttaki içeriğimizi kullanabilirsiniz.
AFAD verilerine göre 4 Aralık 2023 saat 10:42’de derinliği 8,98 kilometre olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıdan 3 dakika sonra bölgede 4,5 büyüklüğünde bir artçı meydana geldi. Bu depremin derinliği de 7 kilometre olarak kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya"Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." açıklamasını yaptı.
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