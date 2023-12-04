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    Anlık Bildirim

    Google, İstanbul’da hissedilen depremi 1 dakika önceden haber verdi

    4 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’dan da hissedilen Bursa merkezli bir deprem meydana geldi. Google Android deprem uyarı sistemi ise 1 dakika önceden kullanıcıları uyardı.

    Google, İstanbul’da hissedilen depremi 1 dakika önce haber etti Tam Boyutta Gör

    4 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’dan da hissedilen Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler meydana geldi. Son bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi. Ancak sarsıntılar şimdiden halk genelinde endişeye neden oldu. Öte yandan yaşanan bu depremlerde Google’ın Android deprem uyarı sistemi ise önemli bir başarıya imza attı.

    Google, depremi bir dakika önceden bildirdi

    Depremin teknoloji tarafındaki sınaması da şimdilik geçer not almış gibi görünüyor. Android Deprem Uyarı Sistemi sayesinde Google, deprem bölgesinde ve depremin çevre bölgelerinde yer alan kullanıcılara sarsıntının hemen sonrasında bildirim gönderdi. Depremin merkez üssüne bağlı olarak kullanıcılara sarsıntıları hissetmeden bir dakika önce uyarı gönderildi. Bu sayede kullanıcılar kendilerini güvenli bir konuma taşıyabildi. Android Deprem Uyarı Sistemi’ni açmak için hemen alttaki içeriğimizi kullanabilirsiniz.

    AFAD verilerine göre 4 Aralık 2023 saat 10:42’de derinliği 8,98 kilometre olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıdan 3 dakika sonra bölgede 4,5 büyüklüğünde bir artçı meydana geldi. Bu depremin derinliği de 7 kilometre olarak kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya"Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." açıklamasını yaptı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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