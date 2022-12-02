Ankr ağı saldırıya uğradı, 67 katrilyon dolarlık coin üretildi

Ankr saldırıya uğradı
Gece geç saatlerde Twitter platformunda aşırı fazla coin üretimi ve dolaşımı alarmı veren hesaplar sayesinde Ankr ağının saldırıya uğradığı anlaşıldı. Saldırgan yatırımcılara ödül olarak dağıtılan aBNB coinden 67 katrilyon dolarlık bir meblağ üretti.
aBNB aynı stabil coinler gibi bir BNB değerine eşit tutuluyordu ancak saldırgan devasa bir miktar ürettiği için bir anda denge bozuldu ve 0.0000000008$ gibi rakamlara geriledi. Geliştiriciler aBNB işlemlerini durdurunca saldırgan bunları sadece 5 milyon USDC varlığa çevirebildi. Yani saldırı ucuz atlatıldı.
Saldırının akıllı kontratlarda kısa süre yapılan bir güncellemenin bazı özel anahtarları açık etmesi sonrasında gerçekleştiği ifade ediliyor. Anahtarı elde eden saldırgan kontratta devasa bir üretim hakkına sahip oldu. Saldırıya zamanında müdahale edildiği için Ankr ve BNB fiyatlarında büyük düşüşler yaşanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam