Ankr ağı saldırıya uğradı, 67 katrilyon dolarlık coin üretildi

Tam Boyutta Gör Gün geçmiyor ki yeni bir kripto para ağının saldırı haberiyle uyanmayalım. Sektörün önemli projelerinden olan Ankr ağı saldırıya uğradı ve saldırganlar Dünya milli hasılasından daha fazla coin üretti.

Ankr saldırıya uğradı

Gece geç saatlerde Twitter platformunda aşırı fazla coin üretimi ve dolaşımı alarmı veren hesaplar sayesinde Ankr ağının saldırıya uğradığı anlaşıldı. Saldırgan yatırımcılara ödül olarak dağıtılan aBNB coinden 67 katrilyon dolarlık bir meblağ üretti.

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aBNB aynı stabil coinler gibi bir BNB değerine eşit tutuluyordu ancak saldırgan devasa bir miktar ürettiği için bir anda denge bozuldu ve 0.0000000008$ gibi rakamlara geriledi. Geliştiriciler aBNB işlemlerini durdurunca saldırgan bunları sadece 5 milyon USDC varlığa çevirebildi. Yani saldırı ucuz atlatıldı.

Saldırının akıllı kontratlarda kısa süre yapılan bir güncellemenin bazı özel anahtarları açık etmesi sonrasında gerçekleştiği ifade ediliyor. Anahtarı elde eden saldırgan kontratta devasa bir üretim hakkına sahip oldu. Saldırıya zamanında müdahale edildiği için Ankr ve BNB fiyatlarında büyük düşüşler yaşanmadı.

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