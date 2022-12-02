FTX patronunu güzelleme çalışmaları devam ediyor: Alkışlayan bile var

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda 4 milyar dolar dolandırdığı için Kripto Kraliçesi’nin başına ödül koyan ABD, 10 milyar dolardan fazla yatırımcı varlığını iç ederek batan FTX patronu Sam Bankman-Fried’e karşı ise harekete geçmedi. Hatta bir aklama çalışması gözlerden kaçmıyor.

FTX patronu canlı yayına çıktı

Borsayı Bahamalar’a kaydettirdiği için ABD’de sert bir düzenlemeye maruz kalmayan Sam Bankman-Fried, elini kolunu sallayarak Bahamalar’da gezmeye devam ediyor. ABD medyasında insan sevgisi ön plana çıkarılan Sam Bankman-Fried, New York Times tarafından düzenlenen etkinliğe de katıldı.

FTX patronu imaj çalışması peşinde 6 gün önce eklendi

Sanal olarak bir görüşme gerçekleştiren SBF, yaptığı açıklamalarda hata yaptığını kabul ederken milyarlarca doların nasıl buharlaştığını bilmediğini belirtiyor. Görüşmeyi yorumlayan hukukçular, SBF’nin en az 3 suç itirafında bulunduğunu ancak hiçbir yetkilinin harekete geçmediğini belirtiyor.

Diğer taraftan moderatörün SBF’ye çok da zorlayıcı sorular sormadığı şeklinde eleştiriler de yapılıyor. İşin ilginç yanı konuşmanın sonunda SBF’yi alkışlayanların olması. Pek çok kişi FTX yöneticilerinin seçim döneminde yaptığı 70 milyon dolarlık bağışın kaymağını yediğini iddia ediyor ve hükümete öfkeli.

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