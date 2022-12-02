FTX patronunu güzelleme çalışmaları devam ediyor: Alkışlayan bile var

FTX patronu canlı yayına çıktı
Borsayı Bahamalar’a kaydettirdiği için ABD’de sert bir düzenlemeye maruz kalmayan Sam Bankman-Fried, elini kolunu sallayarak Bahamalar’da gezmeye devam ediyor. ABD medyasında insan sevgisi ön plana çıkarılan Sam Bankman-Fried, New York Times tarafından düzenlenen etkinliğe de katıldı.
Sanal olarak bir görüşme gerçekleştiren SBF, yaptığı açıklamalarda hata yaptığını kabul ederken milyarlarca doların nasıl buharlaştığını bilmediğini belirtiyor. Görüşmeyi yorumlayan hukukçular, SBF’nin en az 3 suç itirafında bulunduğunu ancak hiçbir yetkilinin harekete geçmediğini belirtiyor.
Diğer taraftan moderatörün SBF’ye çok da zorlayıcı sorular sormadığı şeklinde eleştiriler de yapılıyor. İşin ilginç yanı konuşmanın sonunda SBF’yi alkışlayanların olması. Pek çok kişi FTX yöneticilerinin seçim döneminde yaptığı 70 milyon dolarlık bağışın kaymağını yediğini iddia ediyor ve hükümete öfkeli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam