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    FTX patronunu güzelleme çalışmaları devam ediyor: Alkışlayan bile var

    On milyar dolardan fazla bir meblağı batırarak binlerce yatırımcının hayallerini söndüren FTX borsasının eski patronu New York Times tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. 
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    FTX Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda 4 milyar dolar dolandırdığı için Kripto Kraliçesi’nin başına ödül koyan ABD, 10 milyar dolardan fazla yatırımcı varlığını iç ederek batan FTX patronu Sam Bankman-Fried’e karşı ise harekete geçmedi. Hatta bir aklama çalışması gözlerden kaçmıyor.

    FTX patronu canlı yayına çıktı

    Borsayı Bahamalar’a kaydettirdiği için ABD’de sert bir düzenlemeye maruz kalmayan Sam Bankman-Fried, elini kolunu sallayarak Bahamalar’da gezmeye devam ediyor. ABD medyasında insan sevgisi ön plana çıkarılan Sam Bankman-Fried, New York Times tarafından düzenlenen etkinliğe de katıldı.

    Sanal olarak bir görüşme gerçekleştiren SBF, yaptığı açıklamalarda hata yaptığını kabul ederken milyarlarca doların nasıl buharlaştığını bilmediğini belirtiyor. Görüşmeyi yorumlayan hukukçular, SBF’nin en az 3 suç itirafında bulunduğunu ancak hiçbir yetkilinin harekete geçmediğini belirtiyor.

    Diğer taraftan moderatörün SBF’ye çok da zorlayıcı sorular sormadığı şeklinde eleştiriler de yapılıyor. İşin ilginç yanı konuşmanın sonunda SBF’yi alkışlayanların olması. Pek çok kişi FTX yöneticilerinin seçim döneminde yaptığı 70 milyon dolarlık bağışın kaymağını yediğini iddia ediyor ve hükümete öfkeli.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 18 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 20 saat önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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