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    Samsung, 200 MP kamerasının yeteneklerini 28 x 22 metrelik dev posterle sergiledi

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları için tasarladığı 200 megapiksellik görüntü sensörünün yeteneklerini sergileyen dikkat çekici bir reklam filmi yayınladı.
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    Samsung, 200 MP kamerasının yeteneklerini gözler önüne serdi
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    Samsung, 200 megapiksellik ISCOCELL HP1 kamera sensörünü geçtiğimiz yıl Eylül ayında tanıtmıştı. Ancak henüz piyasada bu sensöre sahip bir akıllı telefon yok. Güney Koreli teknoloji devi mobil fotoğrafçılığı bir adım ileriye taşıyacak yeni kamerasının yeteneklerini gözler önüne seren bir reklam filmi hazırladı.

    Samsung, 200 MP kamerasının yeteneklerini gözler önüne serdi
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    Yayınlanan video ISCOCELL HP1 görüntü sensörünün sağlayabileceği en yüksek ayrıntıyı gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Tanıtım filminde sensörün bir akıllı telefona değil de harici ekran ve profesyonel lense bağlı bir devre kartına yerleştirildiğini görüyoruz. Samsung mühendisleri hazırladıkları bu düzenekle bir kedinin fotoğraflarını çekiyorlar.

    ChamelonCell piksel gruplama teknolojisi sunuyor

    200 megapiksel çözünürlüğe sahip karelerden biri, endüstriyel yazıcı kullanılarak parçalar halinde basılıyor. Elde edilen 12 ayrı kumaş parçası birbirine dikilerek 28 x 22 metre ölçülerinde büyük bir tuval oluşturuluyor ve ortaya çıkan dev poster şehir merkezindeki bir binanın ön cephesine asılıyor.

    Samsung, 200 MP kamerasının yeteneklerini gözler önüne serdi
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    Samsung ISCOCELL HP1 sensörü, ChamelonCell adı verilen tamamen yeni bir piksel gruplama teknolojisine sahip. Bu sayede ihtiyacınıza bağlı olarak 2.56 µm piksel aralığında 12.5 megapiksel fotoğraflardan, 50 megapiksel (1.28 µm) veya 200 megapiksele (0,64 µm) kadar çeşitli çözünürlüklerde çekim yapabilmenize olanak sağlıyor.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 7 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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