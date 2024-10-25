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    Anlık Bildirim

    Realme UI 6.0'ın tanıtım tarihi açıklandı: Hangi telefonlara ne zaman gelecek?

    Realme, Android 15 üzerinde geliştirilen Realme UI 6.0'nın çıkış tarihin açıkladı ve hangi telefonlara ne zaman dağıtılacağıyla ilgili yol haritasını yayınladı.
    Realme UI 6.0'ın tanıtım tarihi ve gelecek telefonlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Realme bugün GT7 Pro'nun tasarımını tanıttı ve telefonun Realme UI 6.0 ile geleceğini açıkladı. Şirket ayrıca, Android 15 üzerinde geliştirilen Realme UI 6.0'nın dağıtımı için yol haritasını da yayınladı.

    Realme UI 6.0 alacak telefonlar

    Yeni UI'yi alacak ilk cihazlar Realme GT 6 ve GT 6T ile Realme 13 ve Realme 12 modelleri olacak. İşte Realme UI 6 alacak telefonlar ve bu telefonlara verilme tarihleri.

    Önümüzdeki üç ay içinde

    1. Realme GT 6
    2. Realme GT 6T
    3. Realme 13 Pro+
    4. Realme 13 Pro
    5. Realme 13+
    6. Realme 12 Pro+
    7. Realme 12 Pro

    Önümüzdeki 6 ay içinde

    • Realme GT3 240W
    • Realme 11 Pro+
    • Realme 11 Pro
    • Realme 10 Pro+
    • Realme 10 Pro
    • Realme 13
    • Realme 12+
    • Realme 12
    • Realme 12x

    Realme UI 6 neler sunacak?

    Realme, Realme UI 6 ile tasarımı daha dinamik hale getirerek arayüzü yenilemeyi ve daha etkileşimli hale getirmeyi planlıyor. Tabi ki, diğer üreticiler gibi yapay zeka özelliklerine de vurgu yapıyor. AI Erase 2.0, AI Documents, AI Recording Summary ve AI Remove reflections gibi yapay zeka özellikleri yeni işletim sistemine entegre edilecek.  

    Realme UI 6.0, ilk olarak 4 Kasım'da Çin'de tanıtılması beklenen Realme GT 7 Pro'da karşımıza çıkacak. Tanıtımdan birkaç hafta sonra ise küresel bir lansman gerçekleştirilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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