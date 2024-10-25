Realme UI 6.0'ın tanıtım tarihi açıklandı: Hangi telefonlara ne zaman gelecek?

- Realme UI 6.0 alacak telefonlar
- Önümüzdeki üç ay içinde
- Önümüzdeki 6 ay içinde
- Realme UI 6 neler sunacak?
- Yorumlar
Realme UI 6.0 alacak telefonlar
Yeni UI'yi alacak ilk cihazlar Realme GT 6 ve GT 6T ile Realme 13 ve Realme 12 modelleri olacak. İşte Realme UI 6 alacak telefonlar ve bu telefonlara verilme tarihleri.
Önümüzdeki üç ay içinde
- Realme GT 6
- Realme GT 6T
- Realme 13 Pro+
- Realme 13 Pro
- Realme 13+
- Realme 12 Pro+
- Realme 12 Pro
Önümüzdeki 6 ay içinde
- Realme GT3 240W
- Realme 11 Pro+
- Realme 11 Pro
- Realme 10 Pro+
- Realme 10 Pro
- Realme 13
- Realme 12+
- Realme 12
- Realme 12x
Realme UI 6 neler sunacak?
Realme, Realme UI 6 ile tasarımı daha dinamik hale getirerek arayüzü yenilemeyi ve daha etkileşimli hale getirmeyi planlıyor. Tabi ki, diğer üreticiler gibi yapay zeka özelliklerine de vurgu yapıyor. AI Erase 2.0, AI Documents, AI Recording Summary ve AI Remove reflections gibi yapay zeka özellikleri yeni işletim sistemine entegre edilecek.
Realme UI 6.0, ilk olarak 4 Kasım'da Çin'de tanıtılması beklenen Realme GT 7 Pro'da karşımıza çıkacak. Tanıtımdan birkaç hafta sonra ise küresel bir lansman gerçekleştirilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu