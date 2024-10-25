Realme UI 6.0'ın tanıtım tarihi açıklandı: Hangi telefonlara ne zaman gelecek?

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Tam Boyutta Gör Realme bugün GT7 Pro'nun tasarımını tanıttı ve telefonun Realme UI 6.0 ile geleceğini açıkladı. Şirket ayrıca, Android 15 üzerinde geliştirilen Realme UI 6.0'nın dağıtımı için yol haritasını da yayınladı.

Realme UI 6.0 alacak telefonlar

Yeni UI'yi alacak ilk cihazlar Realme GT 6 ve GT 6T ile Realme 13 ve Realme 12 modelleri olacak. İşte Realme UI 6 alacak telefonlar ve bu telefonlara verilme tarihleri.

Önümüzdeki üç ay içinde

Realme GT 6 Realme GT 6T Realme 13 Pro+ Realme 13 Pro Realme 13+ Realme 12 Pro+ Realme 12 Pro

Önümüzdeki 6 ay içinde

Realme GT3 240W

Realme 11 Pro+

Realme 11 Pro

Realme 10 Pro+

Realme 10 Pro

Realme 13

Realme 12+

Realme 12

Realme 12x

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Realme UI 6 neler sunacak?

Realme, Realme UI 6 ile tasarımı daha dinamik hale getirerek arayüzü yenilemeyi ve daha etkileşimli hale getirmeyi planlıyor. Tabi ki, diğer üreticiler gibi yapay zeka özelliklerine de vurgu yapıyor. AI Erase 2.0, AI Documents, AI Recording Summary ve AI Remove reflections gibi yapay zeka özellikleri yeni işletim sistemine entegre edilecek.

Realme UI 6.0, ilk olarak 4 Kasım'da Çin'de tanıtılması beklenen Realme GT 7 Pro'da karşımıza çıkacak. Tanıtımdan birkaç hafta sonra ise küresel bir lansman gerçekleştirilecek.

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Realme UI 6.0'ın tanıtım tarihi ve gelecek telefonlar açıklandı