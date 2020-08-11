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    Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı: 120 Hz ekran, 120x zoom, 120W şarj

    Çinli teknoloji devi Xiaomi merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonunu tanıttı. Şirketin 10. yıl dönümü şerefine piyasaya sürdüğü Mi 10 Ultra, üst sınıf özelliklerle geliyor.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı: 120 Hz ekran, 120x zoom, 120W şarj
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    Xiaomi, 10. yıl dönümü şerefine yeni bir amiral gemisi telefon duyurdu. Mi 10 Ultra olarak adlandırılan model 120 Hz ekran, 120X zoom 120W şarj gibi üst sınıf özelliklerle geliyor.

    Ekran Teknolojisi

    Cihazda seramik gövdeye yerleştirilmiş 2340 × 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.67 inç AMOLED ekran var. Maksimum ekran parlaklığı 1120 cd/m2 olarak karşımıza çıkıyor. HDR10+ teknolojisini destekleyen panelin sol üst köşesinde selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik bulunduğunu belirtelim.

    Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı: 120 Hz ekran, 120x zoom, 120W şarj
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    Donanım Özellikleri

    Xiaomi Mi 10 Ultra'nın kalbinde 5G bağlantısına olanak sağlayan 8 çekirdekli Snapdragon 865 işlemci yer alıyor. Akıllı telefonun 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB'a kadar UFS 3.1 depolama seçenekleri mevcut.

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    Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı: 120 Hz ekran, 120x zoom, 120W şarj
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    Çinli şirket yeni amiral gemisi telefonunda 4.500 mAh kapasiteli bir pile yer vermiş. Batarya 120W hızlı kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters şarjı destekliyor. Mi 10 Ultra'nın pili 5 dakika içerisinde %0'dan %41 dolum seviyesine ulaşırken, tamamen şarj edilmesi 23 dakika sürüyor.

    Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı: 120 Hz ekran, 120x zoom, 120W şarj
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    Sıvı Soğutma Sistemi ve Wi-Fi 6

    Akıllı telefonda sıvı soğutma sistemine ek olarak hassas sıcaklık kontrolü sağlayan 8 adet sensör kullanılmış. Bunun yanında Wi-Fi 6 desteği sunduğunu da görüyoruz.

    Mi 10 Ultra kutudan Android 10 tabanlı MIUI 12 yüklü şekilde çıkıyor. Cihaz yazılımına aynı zamanda Temmuz güvenlik yamaları da dahil edilmiş.

    Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı: 120 Hz ekran, 120x zoom, 120W şarj
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    Kamera Yetenekleri

    Akıllı telefonun arka panelinde dörtlü kamera sistemi yer alıyor. Sensör detayları ise şu şekilde:

    • 48 megapiksel ana sensör (f/1.9, OIS)
    • 48 megapiksel periskop kamera (f/4.1, OIS, 5x zoom)
    • 20 megapiksel ultra geniş açılı lens (f/2.2)
    • 12 megapiksel telefoto kamera (f/2.0, OIS, 2x zoom)

    Mi 10 Ultra'nın kamera sistemi saniyede 30 kare hızında 8K video kaydı ve 120x zoom'u destekliyor. DxOMark cihazın kamera yeteneklerine 130 puan verdi. Böylelikle akıllı telefon lider Huawei P40 Pro'yu tahttan indirdi.

    Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı: 120 Hz ekran, 120x zoom, 120W şarj
    Tam Boyutta Gör

    Fiyat Etiketi ve Çıkış Tarihi

    Xiaomi Mi 10 Ultra'nın satışa sunulacağı tarih daha sonra açıklanacak. Çin'de Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition olarak piyasaya sürülecek telefonun fiyat etiketleri şu şekilde:

    • 8 GB + 128 GB - 763 dolar
    • 8 GB + 256 GB - 806 dolar
    • 12 GB + 256 GB - 863 dolar
    • 16 GB + 512 GB - 1.007 dolar


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    zero fear 1 hf. en beğenilen
    Hani ekran altı kamera teknolojisi
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 1 hf.
    Kavisli ekran kadar gereksiz birşey görmedim

    S6 edge, note 8, note 9 kullandım. Note 8 kullanıyorum ve tek elde mesaj yazmak işkence oluyor edge ekrandan dolayı. Ekrana sürekli elim değiyor ve dokunmatiği kilitleniyor.

    Yok mu şöyle performansı yüksek düz ekranlı telefon?

    Bi de firmaların şu teknoloji olması için milyar dolarlar ayırmasını ayrı saçmalık görüyorum. Hayat kolaylaştırmayan teknoloji, teknoloji değil bence
    Kavisli ekran kadar gereksiz birşey görmedim S6 edge, note 8, note 9 kullandım. Note 8 kullanıyorum ve tek elde mesaj yazmak işkence oluyor edge ekrandan...
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    4 Yanıt Yanıtla +20
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    PrensMişkın 1 hf.
    Gördük, beğendik, fiyatı görüp sayfayı kapattık
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    Yorumlar (42) Yorum Yaz Forumda Gör
    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf.
    İstersen x9999999 zoom yap, cep telefonlarında gerçek optik zoom yapamayacağın için bunların hepsi fotoğraftan anlamayanlara mal pazarlama numarasıdır.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Xiaomi note mi 10 lite kullanıyorum gayet memnunum telefon görüşmesi internette biraz dolaşma ve telefon iç ayar vs kurcalamaya rağmen 48 saat pili dayandı denedim.. kamera.. tasarim vs mükemmel.. ağırlık söylendiği gibi abartılacak bir şey yok herkese tavsiye ederim ben memnunum biraz param olsa bunu da alırım hiç düşünmem.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Hepsi muhteşem çok güzel iyi de suya düştü mü bitti çöpe at.
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    Lee-on! (Levent ) 1 hf.
    3 yıldır mi note 3 kullanıyorum. Denemek için mi 4 alıp aynı gün cihaza hayran olup satıp üst modele geçip bunu almıştım. Üzerine 50 tane model çıkmasına rağmen hâlâ taş gibi telefon. Hâlâ batarya ilk günkü gibi hâlâ en son oyunlarda sıfır sorun... Neden xiaomi almayayım ki? Kaldı ki miui arayüzü kadar akıllıca yapılmış bir arayüz yok. iPhone da kullandım Samsung da... Birçok is icin 3. parti uygulama gerekirken miui da hersey elinizin altinda. Insanların çoğunun hâlâ kullanmasına rağmen keşfetmedigi bir sürü özelliği olduğuna eminim. Telefonum eskise almayı düşünürdüm ama gerek yok 3 yıllık cihazı bile taş gibi... Aynı para olsa bile iPhone tercih etmem artık.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    musty578 (mustafa ak) 1 hf.
    Çamur ekran yapıcağına kameradan vaz geç 50 tane kamerada koysan almaz kimse ekran leşş o çözünürlük 2013 de vardı
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    musty578 (mustafa ak) 1 hf.
    Çamur ekran yapıcağına kameradan vaz geç 50 tane kamerada koysan almaz kimse ekran leşş
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    ulaşcan1 1 hf.
    Xiaomi alacagıma apple alırım bu kadar parayı niye Xiaomi'ye vereyim ki. Ucuz diye tercih ediyorduk
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    trakyAli-1986 (ali ) 1 hf. ulaşcan1
    Dimi Apple olunca aya gidiyor Mars'a gidiyor..Dosya paylaşımı yapılmayan kapalı kutu daha tatlı dimi.YouTuber mısın içerik mi üretiyorsun..Yoksa Facebook Twitter Instagram WhatsApp arasında dönüyormusun... Bunları Xiaomi de yapıyor
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    kizilok (volkan soykan) 1 hf.
    xaomi 15 günde bir yeni model çıkarıyor. İşin suyu çıktı artık
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    DH Misafiri 1 hf.
    EKRAN ENİ 77 mm. Den küçükse ALTINDA<br /><br />OLSA bence HIC BIR DEYERI YOK. dönüp bakmam.....
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    whitestone94 1 hf. (düzenlendi)
    Çöp telefon sadece kağıt üstünde iyi özellikleri var onlarda hiç bi işe yaramıyor kullanımı vasat bi model. Iphone 11 pro max mid night green kullanıyorum öneririm
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    legend4u (erdal çoban) 1 hf. whitestone94
    Cöp olurmu kardesim ya? Cihazda muazzam özellikler var,eger Apple bu özellikleri koysaydi inanilmaz derdik. Hakkini vermek lazim.
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    trakyAli-1986 (ali ) 1 hf. whitestone94
    belli elmacı güzeli olduğun er seni
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    58343 kez okundu.
    31 kişi, toplam 42 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, Mi 10 Ultra ve
    2 etiket daha amiral gemisi Mobil Teknolojiler
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