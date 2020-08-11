Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı: 120 Hz ekran, 120x zoom, 120W şarj

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Xiaomi, 10. yıl dönümü şerefine yeni bir amiral gemisi telefon duyurdu. Mi 10 Ultra olarak adlandırılan model 120 Hz ekran, 120X zoom 120W şarj gibi üst sınıf özelliklerle geliyor.

Ekran Teknolojisi

Cihazda seramik gövdeye yerleştirilmiş 2340 × 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.67 inç AMOLED ekran var. Maksimum ekran parlaklığı 1120 cd/m2 olarak karşımıza çıkıyor. HDR10+ teknolojisini destekleyen panelin sol üst köşesinde selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik bulunduğunu belirtelim.

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Donanım Özellikleri

Xiaomi Mi 10 Ultra'nın kalbinde 5G bağlantısına olanak sağlayan 8 çekirdekli Snapdragon 865 işlemci yer alıyor. Akıllı telefonun 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB'a kadar UFS 3.1 depolama seçenekleri mevcut.

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Çinli şirket yeni amiral gemisi telefonunda 4.500 mAh kapasiteli bir pile yer vermiş. Batarya 120W hızlı kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters şarjı destekliyor. Mi 10 Ultra'nın pili 5 dakika içerisinde %0'dan %41 dolum seviyesine ulaşırken, tamamen şarj edilmesi 23 dakika sürüyor.

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Sıvı Soğutma Sistemi ve Wi-Fi 6

Akıllı telefonda sıvı soğutma sistemine ek olarak hassas sıcaklık kontrolü sağlayan 8 adet sensör kullanılmış. Bunun yanında Wi-Fi 6 desteği sunduğunu da görüyoruz.

Mi 10 Ultra kutudan Android 10 tabanlı MIUI 12 yüklü şekilde çıkıyor. Cihaz yazılımına aynı zamanda Temmuz güvenlik yamaları da dahil edilmiş.

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Kamera Yetenekleri

Akıllı telefonun arka panelinde dörtlü kamera sistemi yer alıyor. Sensör detayları ise şu şekilde:

48 megapiksel ana sensör (f/1.9, OIS)

ana sensör (f/1.9, OIS) 48 megapiksel periskop kamera (f/4.1, OIS, 5x zoom)

20 megapiksel ultra geniş açılı lens (f/2.2)

12 megapiksel telefoto kamera (f/2.0, OIS, 2x zoom)

Mi 10 Ultra'nın kamera sistemi saniyede 30 kare hızında 8K video kaydı ve 120x zoom'u destekliyor. DxOMark cihazın kamera yeteneklerine 130 puan verdi. Böylelikle akıllı telefon lider Huawei P40 Pro'yu tahttan indirdi.

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Fiyat Etiketi ve Çıkış Tarihi

Xiaomi Mi 10 Ultra'nın satışa sunulacağı tarih daha sonra açıklanacak. Çin'de Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition olarak piyasaya sürülecek telefonun fiyat etiketleri şu şekilde:

8 GB + 128 GB - 763 dolar

8 GB + 256 GB - 806 dolar

12 GB + 256 GB - 863 dolar

16 GB + 512 GB - 1.007 dolar

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