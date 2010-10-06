Samsung 5 milyon Galaxy S sattı

Dünyanın en büyük ikinci cep telefonu üreticisi olan Güney Kore merkezli Samsung, Galaxy S'in başarısından memnun görünüyor. Geçtiğimiz ay içerisinde ülkemiz pazarında da satışa sunulan Galaxy S, firmadan yapılan açıklamaya göre 5 milyon barajını aşmış bulunuyor. Android platformunu esas alan ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerine çeken Galaxy S, sadece Amerika'da 2 milyondan fazla satmayı başarırken, Samsung'un anavatanı Güney Kore'de ise 1 milyonu geçtiği ve rakamların sürekli arttığı ifade ediliyor.

Yakın zamanda Japonya pazarında da yaygınlaşması beklenen Galaxy S, 4-inç büyüklüğünde Super AMOLED ekranı, 1GHz'de çalışan Hummingbird işlemcisi ve PowerVR SGX 540 grafik birimiyle beğeni toplamayı başarıyor. 5 milyondan fazla satan ve Samsung'a göre hızlı bir şekilde 10 milyonun üzerine çıkacağı iddia edilen Galaxy S'in bazı diğer özellikleri şu şekilde;