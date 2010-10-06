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Samsung 5 milyon Galaxy S sattı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük ikinci cep telefonu üreticisi olan Güney Kore merkezli Samsung, Galaxy S'in başarısından memnun görünüyor. Geçtiğimiz ay içerisinde ülkemiz pazarında da satışa sunulan Galaxy S, firmadan yapılan açıklamaya göre 5 milyon barajını aşmış bulunuyor. Android platformunu esas alan ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerine çeken Galaxy S, sadece Amerika'da 2 milyondan fazla satmayı başarırken, Samsung'un anavatanı Güney Kore'de ise 1 milyonu geçtiği ve rakamların sürekli arttığı ifade ediliyor.

Yakın zamanda Japonya pazarında da yaygınlaşması beklenen Galaxy S, 4-inç büyüklüğünde Super AMOLED ekranı, 1GHz'de çalışan Hummingbird işlemcisi ve PowerVR SGX 540 grafik birimiyle beğeni toplamayı başarıyor. 5 milyondan fazla satan ve Samsung'a göre hızlı bir şekilde 10 milyonun üzerine çıkacağı iddia edilen Galaxy S'in bazı diğer özellikleri şu şekilde;

  • A-GPS
  • 4-inch 800 x 480 SUPER AMOLED dokunmatik ekran
  • HSDPA
  • Android 2.1
  • Wi-Fi b/g/n
  • 5-megapiksel kamera
  • Bluetooth
  • microSDHC kart slotu
  • 3.5mm kulaklık girişi

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ten_don 9 yıl
bu kadar satıpta cihaza 3.0 desteği gelmezse başına çalsın!
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Bukalemun 9 yıl

ten_don

bu kadar satıpta cihaza 3.0 desteği gelmezse başına çalsın!



sanırım NOKİA a daki mini HDMI var bunda yok
yenisi çıkar WAWE2 gibi , galaksy 2 ....
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Free WiLL 9 yıl

ten_don

bu kadar satıpta cihaza 3.0 desteği gelmezse başına çalsın!


ben mail atmıştım 4 gün önce samsung a donanımsal olarak güçlü bir cihaz olduğu için 3.0 a destek verebileceklerini söylediler. Cihaz mini hdmi yok ama video out var ve kablosuz olarakta kullanmak mümkün ama tv uyumlu olmalı yani wifi si bulunmalı
ben tv out kablosunu aldım yarın kargodan teslim alacağım mevcut konuya eklerim ekran görüntüleriyle
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Bukalemun 9 yıl
en üst model ama 5mp camera:))
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knight elf 9 yıl

Bukalemun

en üst model ama 5mp camera:))


HD çekim yapıyor.
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nnigmus 9 yıl
Turkiyede satılan model android store a erişemiyor.Turkcell ve samsung el ele verip özellikle bunu yapmışlar.
ileride düzeltirler mi bilinmez.
Günümüzde store undan binlerce yazılıma ulaşamayacaksan nerede kullanım çeşitliliği ?
Bu nedenle Almadım !
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supernoova 9 yıl
En azindan 6 7 kisiye aldirdim telefonu özelliklerini görünce milletin akli gidiyor. Tabi yurtdisindayim .
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Exxcrea 9 yıl

nnigmus

Turkiyede satılan model android store a erişemiyor.Turkcell ve samsung el ele verip özellikle bunu yapmışlar.

ileride düzeltirler mi bilinmez.

Günümüzde store undan binlerce yazılıma ulaşamayacaksan nerede kullanım çeşitliliği ?
Bu nedenle Almadım !

rom yukleme diye bi olay var degilmi ? turkcell bir rom yuklemisse sende yüklersin yeni bir rom mis gibi calısır market.

ayrıca telefonda 2.2 de var ancak beta. suanda bende foryo kullaniyorum büyük bir çogunluk gibi. update etmek internet hiziniza gore 10 dakkadan kisa sürebiliyor.
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Batuist 9 yıl
galaxy s'de android 2.2 yokmuydu??
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sdivleli 9 yıl
Hayır , 2.2 updatei yakında geliyor . Şu an için 2.1 ile satılıyor.
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kittyMiE 9 yıl
bu telefonun dh incelemesi varmı ?
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