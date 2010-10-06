Samsung 5 milyon Galaxy S sattı

Dünyanın en büyük ikinci cep telefonu üreticisi olan Güney Kore merkezli Samsung, Galaxy S'in başarısından memnun görünüyor. Geçtiğimiz ay içerisinde ülkemiz pazarında da satışa sunulan Galaxy S, firmadan yapılan açıklamaya göre 5 milyon barajını aşmış bulunuyor. Android platformunu esas alan ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerine çeken Galaxy S, sadece Amerika'da 2 milyondan fazla satmayı başarırken, Samsung'un anavatanı Güney Kore'de ise 1 milyonu geçtiği ve rakamların sürekli arttığı ifade ediliyor.
Yakın zamanda Japonya pazarında da yaygınlaşması beklenen Galaxy S, 4-inç büyüklüğünde Super AMOLED ekranı, 1GHz'de çalışan Hummingbird işlemcisi ve PowerVR SGX 540 grafik birimiyle beğeni toplamayı başarıyor. 5 milyondan fazla satan ve Samsung'a göre hızlı bir şekilde 10 milyonun üzerine çıkacağı iddia edilen Galaxy S'in bazı diğer özellikleri şu şekilde;
- A-GPS
- 4-inch 800 x 480 SUPER AMOLED dokunmatik ekran
- HSDPA
- Android 2.1
- Wi-Fi b/g/n
- 5-megapiksel kamera
- Bluetooth
- microSDHC kart slotu
- 3.5mm kulaklık girişi
sanırım NOKİA a daki mini HDMI var bunda yok yenisi çıkar WAWE2 gibi , galaksy 2 ....
ben mail atmıştım 4 gün önce samsung a donanımsal olarak güçlü bir cihaz olduğu için 3.0 a destek verebileceklerini söylediler. Cihaz mini hdmi yok ama video out var ve kablosuz olarakta kullanmak mümkün ama tv uyumlu olmalı yani wifi si bulunmalı ben tv out kablosunu aldım yarın kargodan teslim alacağım mevcut konuya eklerim ekran görüntüleriyle
HD çekim yapıyor.
ileride düzeltirler mi bilinmez.
Günümüzde store undan binlerce yazılıma ulaşamayacaksan nerede kullanım çeşitliliği ?
Bu nedenle Almadım !
rom yukleme diye bi olay var degilmi ? turkcell bir rom yuklemisse sende yüklersin yeni bir rom mis gibi calısır market.
ayrıca telefonda 2.2 de var ancak beta. suanda bende foryo kullaniyorum büyük bir çogunluk gibi. update etmek internet hiziniza gore 10 dakkadan kisa sürebiliyor.