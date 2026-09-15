Huawei CEO’sunun Çin’den kaçtığı iddia edildi

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Tam Boyutta Gör Çin’in sosyal medya platformlarında Huawei’nin kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei’nin ülkenin yeni çıkış kontrolleri yürürlüğe girmeden önce ailesiyle birlikte ülkeyi terk ettiği öne sürülüyor. Ancak henüz bu iddiayı doğrulayan bağımsız bir kanıt bulunmuyor.

İddialar sosyal medyada yayıldı

Söylentiler 12 Eylül civarında Çin sosyal medyasında yayılmaya başladı. İddiaya dayanak olarak bazı Huawei iç yazışmalarına ait olduğu öne sürülen ekran görüntüleri gösterildi. Bu paylaşımlarda şirketin Shenzhen’deki merkezinde yoğun polis varlığından ve ödenmeyen ücretlerden bahsedildiği ileri sürüldü.

Kısa süre içinde söz konusu hareketlilik, Ren Zhengfei’nin ailesiyle birlikte Çin’den ayrıldığı iddiasıyla ilişkilendirildi. Zhengfei’nin ailesiyle birlikte deniz yoluyla ülkeden çıktığı öne sürüldü. Hatta sosyal medyada aileyi taşıdığı iddia edilen bir araca ilişkin görgü tanığı ifadeleri de paylaşıldı.

Ancak bu iddiaların hiçbiri bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış durumda değil. Huawei merkezindeki polis varlığına ilişkin paylaşımların da güvenilir şekilde teyit edildiğine dair bir bilgi bulunmuyor.

Yeni düzenlemeler söylentileri güçlendiriyor

İddiaların özellikle bu dönemde gündeme gelmesinin arkasında Çin’in 15 Eylül’de yürürlüğe girecek seyahat düzenlemeleri bulunuyor. Yeni kurallar, ulusal güvenlik, ihracat kontrolleri ve teknolojik güvenlikle bağlantılı bazı durumlarda Çin vatandaşlarının yurt dışına çıkışının sınırlandırılmasına imkan tanıyor.

Düzenlemeler kapsamında yetkililer, seyahat eden kişilerden kimliklerini ve seyahat amaçlarını doğrulamak için belge veya veri talep edebiliyor. Yüksek riskli olarak değerlendirilen ülkelere seyahat eden vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunulabiliyor ve en yüksek risk seviyesindeki bazı destinasyonlara yönelik seyahatlere izin verilmeyebiliyor.

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Yurt dışında Çin’in ulusal güvenliğine zarar veren suçlar işleyen vatandaşlar da ülkeye döndükten sonra 6 ay ile 3 yıl arasında yurt dışına çıkış yasağıyla karşılaşabiliyor. Ayrıca ihracat kontrolü veya teknoloji ticareti kurallarını ihlal eden ya da Çin’in endüstriyel ve teknolojik güvenliğini tehlikeye atabileceği değerlendirilen kişilerin ülkeden çıkışı engellenebiliyor.

Yeni düzenlemeler özellikle elektrikli araç, güneş paneli ve nadir toprak elementleri gibi stratejik sektörlerde çalışan kişileri daha yakından incelemeye yönelik hükümler içeriyor.

Ancak halihazırda Huawei CEO’su hakkındaki iddiaları doğrulayan resmi bir bilgi bulunmuyor. Huawei’nin konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamış olması da sosyal medyadaki spekülasyonların devam etmesine yol açıyor

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