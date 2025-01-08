Samsung akıllı saat pazarında bir ilki gerçekleştirmek istiyor

CES 2025 etkinliğinde teknoloji dünyasının en yeni gelişmeleri sergilenirken, Samsung Display dikkat çekici bir yenilikle öne çıktı. Şirket, akıllı saatler için tasarladığı ve şu anda ticari olarak kullanılmayan bir teknoloji olan MicroLED ekran prototipini tanıttı. Bu yeni ekran, 4000 nit seviyesine ulaşan maksimum parlaklık sunuyor. Bu değer, Galaxy Watch Ultra modelinde kullanılan OLED ekranın parlaklık seviyesinden yüzde 33 daha fazla.

Tanıtılan prototip ekran, 2.1 inç boyutunda ve 418 x 540 piksel çözünürlüğe sahip. Bu özellikler, ekrana 326 ppi’lik bir piksel yoğunluğu sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy Watch Ultra'nın ekranında 480 x 480 piksel çözünürlük ve 327 ppi piksel yoğunluğu bulunuyor. MicroLED ekranların geçmişte OLED ekranlara göre daha düşük piksel yoğunluğuna sahip olduğu bilinirken, Samsung’un bu teknolojiyi akıllı saat gibi küçük cihazlara uyarlamada önemli bir ilerleme kaydettiği görülüyor.

Samsung yeni nesil OLED panellerini tanıttı 1 gün önce eklendi

MicroLED teknolojisi, teoride OLED ekranlara kıyasla çok daha uzun bir ömre sahip. OLED ekranların sunduğu saf siyah renk, sonsuz kontrast oranı ve geniş görüş açısı gibi avantajları korurken, MicroLED ekranlar bunlara ek olarak daha hızlı tepki süreleri, yüksek enerji verimliliği ve geniş sıcaklık aralıklarında çalışma kapasitesi sunuyor. Ayrıca, termal hasarlara karşı daha dayanıklı bir yapı sergiliyor.

MICROLED-info tarafından daha önce yayımlanan bir rapora göre, Samsung’un bu ekran teknolojisine sahip bir Galaxy Watch modelini 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor. Bununla birlikte, MicroLED ekran teknolojisi üzerinde çalışan tek şirket Samsung değil. Garmin’in Fenix 8 serisinde bu ekranları kullanmayı hedeflediği biliniyor. Apple ise MicroLED ekranları Apple Watch serisine entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, Apple’ın bu teknolojiyi 2025 yılında piyasaya sürmesi beklenirken, son raporlar bu tarihin 2026’ya ertelenebileceğini işaret ediyor.

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