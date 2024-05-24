Samsung'dan bir modele daha One UI 6.1 sürprizi: Galaxy A52 5G için hazır

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Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 6.1 güncellemesini orta segment akıllı telefonlarına vermeye devam ediyor. Şirket son olarak Samsung Galaxy A52 5G modeline güncellemeyi dağıtmaya başladı.

One UI 6.1 Galaxy A52 5G için hazır

Galaxy A52 5G modeli, Galaxy A52 serisinde One UI 6.1 alan ilk model olma özelliği taşıyor. Güncelleme ilk olarak ABD ve Kanada'da bulunan kullanıcılar için dağıtıma çıktı. Güncellemenin detayları ise bu yazının yazıldığı sırada mevcut değil ancak Galaxy A53 ve Galaxy A54 modelleri ile benzer olması bekleniyor.

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Beklendiği üzere One UI 6.1 güncellemesi, Galaxy A52 5G modeline yapay zeka özellikleri getirmiyor. Yine de, yeni resim ve video düzenleme araçları, kullanıcı arayüzünü özelleştirme seçenekleri, yeni kilit ekranı widget'ları, görüntülü arama efektleri, duvar kağıtları için alan derinliği efektleri ve pil koruma gibi çeşitli özellikler getiriyor.

Güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek için Ayarlar » Yazılım güncelleme » İndir ve yükle seçeneğine gidebilirsiniz. Galaxy A52s ve Galaxy A52'nin ise güncellemeyi yakında veya en azından bu ay sonundan önce alması bekleniyor.

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Samsung bir modele daha One UI 6.1 güncellemesi getirdi!