Samsung Galaxy A54 ve Galaxy A34 için One UI 6.1 güncellemesi yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Galaxy S22 serisinde One UI 6.1 güncellemesiyle oluşan problemler giderildikten sonra Samsung, güncellemeleri dağıtmaya devam ediyor. Sıradaki durak, şirketin popüler orta seviye telefonları Galaxy A54 ve Galaxy A34.

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Samsung Galaxy A54 ve Galaxy A34 için One UI 6.1 yayınlandı

İlk önce Güney Kore'de kullanıma sunulan güncellemeler, Avrupa için de dağıtama başlanmış durumda. Beklendiği üzere One UI 6.1 güncellemesi, Galaxy A54 ve A34'e yapay zeka özellikleri getirmiyor. Yine de, yeni resim ve video düzenleme araçları, kullanıcı arayüzünü özelleştirme seçenekleri, yeni kilit ekranı widget'ları, görüntülü arama efektleri, duvar kağıtları için alan derinliği efektleri ve pil koruma gibi çeşitli özellikler getiriyor.

Büyüklüğü 2 GB'ın üzerinde olan güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek için Ayarlar » Yazılım güncelleme » İndir ve yükle seçeneğine gidebilirsiniz.

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Samsung Galaxy A54 ve Galaxy A34 için One UI 6.1 yayınlandı