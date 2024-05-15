Samsung Galaxy A54 ve Galaxy A34 için One UI 6.1 güncellemesi yayınlandı

Samsung Galaxy A54 ve Galaxy A34 için One UI 6.1 yayınlandı
İlk önce Güney Kore'de kullanıma sunulan güncellemeler, Avrupa için de dağıtama başlanmış durumda. Beklendiği üzere One UI 6.1 güncellemesi, Galaxy A54 ve A34'e yapay zeka özellikleri getirmiyor. Yine de, yeni resim ve video düzenleme araçları, kullanıcı arayüzünü özelleştirme seçenekleri, yeni kilit ekranı widget'ları, görüntülü arama efektleri, duvar kağıtları için alan derinliği efektleri ve pil koruma gibi çeşitli özellikler getiriyor.
Büyüklüğü 2 GB'ın üzerinde olan güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek için Ayarlar » Yazılım güncelleme » İndir ve yükle seçeneğine gidebilirsiniz.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/one-ui-6-1-galaxy-a34-europe/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-a54-one-ui-6-1-update-europe-released/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.