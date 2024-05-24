Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, büyük tasarım değişikliğiyle geliyor

Galaxy Watch7 Ultra nasıl olacak?
Sızdırılan görüntüler Samsung’un klasik Galaxy Watch'lardaki dairesel tasarımıyla Apple Watch’lardaki kare tasarımı birleştiren eşsiz bir tasarım kullandığını gösteriyor. Yuvarlak ekranın etrafındaki kare şeklinde bir dış çerçeve var. Dönen bezelin parlak, çerçevenin mat olduğu görülüyor. Ekran büyüklüğü olarak Galaxy Watch 6 Classic’e kıyasla bir farklılık olmayacak gibi. Bunun dışında göze çarpan bir detayda düğmelerde saklı. Ortada görmeye alışkın olduğumuz iki fiziksel düğmenin yanında üçüncü bir düğme var. Bu düğme Galaxy AI ile ilişkili olabilir.
Görsellerde saatin kayışının kasayla (gövdeyle) daha kusursuz bir şekilde bütünleşerek daha şık bir görünüm oluşturduğu da dikkat çekiyor. Sensörlerin yanında üstte ve altta iki buton benzeri bir şey bulunuyor; Bu, muhtemelen kordonun daha kolay çıkarılmasını sağlayacak. Sağlık sensörlerinin de önceki modelden farklı olarak dairesel bir dizi halinde olduğu görülüyor.
Bir diğer ince ama önemli tasarım değişikliği ise daha büyük hoparlör ızgaralarının eklenmesi. Bu ızgaralar saatin soluna konumlandırılmış ve mevcut Galaxy Watch modellerdeki ızgaralardan belirgin şekilde daha büyük.
Galaxy Watch 7 ne zaman tanıtılacak?
Bu arada Galaxy Watch 7 serisinin yeni bir işlemciyle geleceği, önceki nesle kıyasla %50 daha hızlı şarj olacağı ve kan şekeri takibi özelliğiyle geleceği söyleniyor. Watch7 Ultra ve diğer modeller hakkında daha fazla bilgi muhtemelen 10 Temmuz’da Paris’te düzenlenecek Unpacked etkinliği öncesinde ortaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.