Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, büyük tasarım değişikliğiyle geliyor

    Samsung, Galaxy Watch7 Ultra'yı Temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanan Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Etkinlik öncesinde yeni akıllı saatin tasarımı ortaya çıktı.
    samsung galaxy watch 7 ultra sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Watch 7 Ultra’nın yaklaşan Galaxy Unpacked etkinliğinde resmî olarak tanıtılacağının ortaya çıkmasının ardından saatin tasarımını yansıtan render görüntüleri paylaşıldı. Samsung, yeni akıllı saatinde büyük tasarım değişikliğine gidiyor.

    Galaxy Watch7 Ultra nasıl olacak?

    samsung watch 7 ultra tasarım özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Watch7 Ultra, karemsi görünüm, üçüncü bir fiziksel düğme, daha büyük hoparlör, yeni sağlık sensörleri ve farklı kayış stiliyle geliyor.

    Sızdırılan görüntüler Samsung’un klasik Galaxy Watch'lardaki dairesel tasarımıyla Apple Watch’lardaki kare tasarımı birleştiren eşsiz bir tasarım kullandığını gösteriyor. Yuvarlak ekranın etrafındaki kare şeklinde bir dış çerçeve var. Dönen bezelin parlak, çerçevenin mat olduğu görülüyor. Ekran büyüklüğü olarak Galaxy Watch 6 Classic’e kıyasla bir farklılık olmayacak gibi. Bunun dışında göze çarpan bir detayda düğmelerde saklı. Ortada görmeye alışkın olduğumuz iki fiziksel düğmenin yanında üçüncü bir düğme var. Bu düğme Galaxy AI ile ilişkili olabilir.

    Görsellerde saatin kayışının kasayla (gövdeyle) daha kusursuz bir şekilde bütünleşerek daha şık bir görünüm oluşturduğu da dikkat çekiyor. Sensörlerin yanında üstte ve altta iki buton benzeri bir şey bulunuyor; Bu, muhtemelen kordonun daha kolay çıkarılmasını sağlayacak. Sağlık sensörlerinin de önceki modelden farklı olarak dairesel bir dizi halinde olduğu görülüyor.

    Bir diğer ince ama önemli tasarım değişikliği ise daha büyük hoparlör ızgaralarının eklenmesi. Bu ızgaralar saatin soluna konumlandırılmış ve mevcut Galaxy Watch modellerdeki ızgaralardan belirgin şekilde daha büyük.

    Galaxy Watch 7 ne zaman tanıtılacak?

    Bu arada Galaxy Watch 7 serisinin yeni bir işlemciyle geleceği, önceki nesle kıyasla %50 daha hızlı şarj olacağı ve kan şekeri takibi özelliğiyle geleceği söyleniyor. Watch7 Ultra ve diğer modeller hakkında daha fazla bilgi muhtemelen 10 Temmuz’da Paris’te düzenlenecek Unpacked etkinliği öncesinde ortaya çıkacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kablonet us ışığı mavi yanıyor yoğurtsuz cips sosu skoda kamiq yakıt tüketimi ishal oldum 5 kilo verdim dosya başka bir işlem tarafından kullanıldığından bu işlem dosyaya erişemiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10 KI5Q
    Tecno Mobile Spark 10 KI5Q
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 MacBook Air
    Apple M2 MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız