Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, büyük tasarım değişikliğiyle geliyor

Tam Boyutta Gör Galaxy Watch 7 Ultra’nın yaklaşan Galaxy Unpacked etkinliğinde resmî olarak tanıtılacağının ortaya çıkmasının ardından saatin tasarımını yansıtan render görüntüleri paylaşıldı. Samsung, yeni akıllı saatinde büyük tasarım değişikliğine gidiyor.

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Galaxy Watch7 Ultra nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Galaxy Watch7 Ultra, karemsi görünüm, üçüncü bir fiziksel düğme, daha büyük hoparlör, yeni sağlık sensörleri ve farklı kayış stiliyle geliyor.

Sızdırılan görüntüler Samsung’un klasik Galaxy Watch'lardaki dairesel tasarımıyla Apple Watch’lardaki kare tasarımı birleştiren eşsiz bir tasarım kullandığını gösteriyor. Yuvarlak ekranın etrafındaki kare şeklinde bir dış çerçeve var. Dönen bezelin parlak, çerçevenin mat olduğu görülüyor. Ekran büyüklüğü olarak Galaxy Watch 6 Classic’e kıyasla bir farklılık olmayacak gibi. Bunun dışında göze çarpan bir detayda düğmelerde saklı. Ortada görmeye alışkın olduğumuz iki fiziksel düğmenin yanında üçüncü bir düğme var. Bu düğme Galaxy AI ile ilişkili olabilir.

Görsellerde saatin kayışının kasayla (gövdeyle) daha kusursuz bir şekilde bütünleşerek daha şık bir görünüm oluşturduğu da dikkat çekiyor. Sensörlerin yanında üstte ve altta iki buton benzeri bir şey bulunuyor; Bu, muhtemelen kordonun daha kolay çıkarılmasını sağlayacak. Sağlık sensörlerinin de önceki modelden farklı olarak dairesel bir dizi halinde olduğu görülüyor.

Bir diğer ince ama önemli tasarım değişikliği ise daha büyük hoparlör ızgaralarının eklenmesi. Bu ızgaralar saatin soluna konumlandırılmış ve mevcut Galaxy Watch modellerdeki ızgaralardan belirgin şekilde daha büyük.

Galaxy Watch 7 ne zaman tanıtılacak?

Bu arada Galaxy Watch 7 serisinin yeni bir işlemciyle geleceği, önceki nesle kıyasla %50 daha hızlı şarj olacağı ve kan şekeri takibi özelliğiyle geleceği söyleniyor. Watch7 Ultra ve diğer modeller hakkında daha fazla bilgi muhtemelen 10 Temmuz’da Paris’te düzenlenecek Unpacked etkinliği öncesinde ortaya çıkacak.

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