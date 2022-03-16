Samsung, çift menteşeli hem dikey hem yatay katlanabilen telefon tasarlıyor

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Katlanabilir telefon piyasasının liderlerinden Samsung, ilk katlanabilen telefonundan bu yana birçok katlanabilen telefon tasarımının patentini aldı. Bunlara bir yenisini ekleyen Samsung bu sefer de dikey ve yatay yönden katalanabilecek çift menteşeli bir telefon tasarımının patentini aldı.

Samsung Galaxy A serisinin lansman tarihi belli oldu 2 gün önce eklendi

S Pen ile uyumlu çift menteşeli telefonun işte muhtemel tasarımı

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Telefonların özellikleri hakkında yaptığı sızıntılar ile bilinen Dohyun Kim, Samsung'un ileriye dönük bir çift menteşeli katlanabilir telefon üzerinde çalıştığını bildirdi. Technizo Concept'in yardımıyla ikili, böyle bir cihazın nasıl görünebileceğine dair 3 boyutlu görüntüler oluşturdu.

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Galaxy Z Fold 3'ten daha büyük olması beklenen ve origamiyi andıran bu telefon, hem dikey hem de yatay eksen boyunca katlanabilecek. Bunun yanı sıra telefonun S Pen ile uyumlu olması bekleniyor. Ancak telefonun iki yönlü katlanması, S Pen için telefonun içinde bir yuva oluşturmayı zorlaştırıyor. Bundan dolayı S Pen'in boyutunun küçültülmesi ya da Samsung'un bazı tablet modellerinde olduğu gibi S Pen için cihazın arkasına manyetik bir şerit uygulayacağı tahmin ediliyor. Henüz telefonun çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi olmasada tahminler 2024 yılı veya daha sonrasını göstermekte.

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