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Geçtiğimiz ay Galaxy S22 serisini tanıtan Samsung, şimdilerde A serisinin yeni telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar neredeyse tüm özellikleri sızdırılan Galaxy A53 ve Galaxy A73'ün tanıtılmasının beklendiği lansman önümüzdeki hafta gerçekleşecek.

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Samsung, 17 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte Galaxy A serisinin yeni telefonlarını tanıtabilir

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Tipster Evan Blass (@evleaks) tarafından sızdırılan bilgilere göre lansman, Samsung'un resmi web sitesi aracılığıyla 17 Mart tarihinde canlı yayınlanacak. Güney Koreli teknoloji devinin önümüzdeki hafta yapması planlanan etkinlikte Samsung Galaxy A53 5G ve Samsung Galaxy A73 5G'yi piyasaya sürmesi bekleniyor.

Twitter'da sızdırılan etkinliğin afişinde telefonların bazı özelliklerine dikkat çekiliyor. Suya karşı dayanıklılık ve hızlı şarj konusunda iyileştirmeler yapılacak gibi görünüyor. Henüz lansmanda hangi modellerin kesin olarak tanıtılacağı belli olmasa da Samsung'un Galaxy A serisinden Galaxy A23, Galaxy A33, Galaxy A53 ve Galaxy A73 isimli modelleri bu sene tanıtması bekleniyor.

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Samsung Galaxy A serisinin lansman tarihi belli oldu