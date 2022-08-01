Samsung cihazlarını kullanıcılar test edecek

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Bugüne kadar cihazlarını şirket içi laboratuvarlarda sayısız kere test eden Samsung artık işe tüketiciyi de dahil ediyor. 1800 kişilik bir kullanıcı ekibi mobil ve giyilebilir cihazları test etmeye hazırlanıyor.

Galaxy Earlybird To Go servisi nedir?

Galaxy Earlybird To Go adıyla Güney Kore’de başlayan servis yeni Galaxy cihazlarının ve giyilebilir cihazların piyasaya çıkmadan önce tüketiciler tarafından test edilmesini sağlayacak. Cihazın çalışabilirliğinden ziyade kullanıma yönelik olarak tecrübelerin aktarılması isteniyor.

Programa katılmak isteyenler 3Ağustos tarihine ilgili formu doldurduktan sonra 8 Ağustos tarihinde de çekilişler gerçekleştirilecek. İlk gelen alır prensibi gereği en popüler cihazlar ilk başvuranlara verilecek.

4-17 Ağustos arasında yapılacak olan programda kullanıcılar sadece 3 gün cihazı deneyimleyecek. Sonrasında ilgili noktaya geri bıracak. Cihazın başına gelecek kazalardan kullanıcı sorumlu olacak ve teslim süresinde gecikme olursa bazı fonksiyonların kısıtlanacağı belirtiliyor.

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