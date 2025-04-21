Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    7000 mAh bataryalı telefon Oppo K13 tanıtıldı

    Oppo, K serisinin yeni üyesi Oppo K13'ü tanıttı. Uygun fiyatlı telefon, 80w hızlı şarjı destekleyen 7000 mAh devasa batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor.        

    oppo k13 5g telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Oppo, yeni orta sınıf akıllı telefonunu tanıttı. Oppo K13'ün en büyük özelliği; bataryası. Telefon, 7000 mAh bataryadan güç alıyor ve 56 dakikada tam şarj oluyor. Oppo, 80w güç adaptörünü de veriyor.

    Oppo K13 özellikleri ile neler sunuyor?

    Oppo K13 batarya, kamera, işlemci, ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    Oppo K13, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1200 nit maksimum parlaklık sağlayan 6.67 inç AMOLED ekrana sahip. Yeri gelmişken, cihazda ekran içi parmak izi sensörü mevcut. Snapdragon 6 Gen 4 işlemcili telefon, 8 GB RAM (LPDDR4X) 256 GB'a kadar (UFS 3.1) depolama alanıyla geliyor. Oppo, telefonun 2 yıl işletim sistemi yükseltmesi, üç yıl güvenlik güncellemesi alacağını söylüyor. Telefon, Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile geliyor.

    Oppo K13, arkada 50MP ana kamera, 2MP derinlik kamerasına, önde 16MP kameraya sahip. Telefon, 80W SuperVOOC şarjı destekleyen 7000mAh grafit pil içeriyor. OPPO, pilin performansını beş yıla kadar koruyacağını söylüyor. 5 yıllık kullanımdan sonra da pil kapasitesinin %80’in üzerinde kalacağını iddia ediyor.

    Oppo K13, telefonu yatay tutarken sinyal düşüşünü önlemek için tasarlanmış oyuna özel anten düzenine sahip. OPPO’nun AI LinkBoost 2.0, bodrum katı, asansör, kalabalık ortamlar gibi sinyalin zayıf olduğu alanlarda bile güçlü bağlantıyı sürdürmek için akıllı ağ anahtarlamayla birleştirilmiş 360° halka şeklinde anten sistemini kullanıyor.

    Oppo K13 fiyatı ne kadar?

    Oppo K13’ün fiyatı 210 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama için geçerli. 8GB + 256GB’lık modelin fiyatı 234 dolar.

    Oppo K13 özellikleri

    oppo k13 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.67 inç, FHD+, 120Hz, 1200 nit, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 128 GB / 256 GB
    • Arka kamera: 50MP birincil (f/1.85, OV50D40 sensör) + 2MP derinlik (f/2.24, OV02B1B sensör)
    • Ön kamera: 16MP f/2.45 (Sony IMX480 sensör)
    • Batarya: 7000 mAh, 80W SuperVOOC hızlı şarj
    • Yazılım: ColorOS 15, Android 15
    • Bağlanabilirlik: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Kızılötesi
    • Boyut ve ağırlık: 163,21×76,13×8,45 mm, 208 g
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ps5 mi ps5 pro mu pdf kitap arşivi 11. sınıf 2 dönem alan değiştirme yönetmeliği en iyi silecek lastiği windows 7 indir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tcl 30 Se
    Tcl 30 Se
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum