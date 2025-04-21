7000 mAh bataryalı telefon Oppo K13 tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Oppo, yeni orta sınıf akıllı telefonunu tanıttı. Oppo K13'ün en büyük özelliği; bataryası. Telefon, 7000 mAh bataryadan güç alıyor ve 56 dakikada tam şarj oluyor. Oppo, 80w güç adaptörünü de veriyor.

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Oppo K13 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Oppo K13, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1200 nit maksimum parlaklık sağlayan 6.67 inç AMOLED ekrana sahip. Yeri gelmişken, cihazda ekran içi parmak izi sensörü mevcut. Snapdragon 6 Gen 4 işlemcili telefon, 8 GB RAM (LPDDR4X) 256 GB'a kadar (UFS 3.1) depolama alanıyla geliyor. Oppo, telefonun 2 yıl işletim sistemi yükseltmesi, üç yıl güvenlik güncellemesi alacağını söylüyor. Telefon, Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile geliyor.

Oppo K13, arkada 50MP ana kamera, 2MP derinlik kamerasına, önde 16MP kameraya sahip. Telefon, 80W SuperVOOC şarjı destekleyen 7000mAh grafit pil içeriyor. OPPO, pilin performansını beş yıla kadar koruyacağını söylüyor. 5 yıllık kullanımdan sonra da pil kapasitesinin %80’in üzerinde kalacağını iddia ediyor.

Oppo K13, telefonu yatay tutarken sinyal düşüşünü önlemek için tasarlanmış oyuna özel anten düzenine sahip. OPPO’nun AI LinkBoost 2.0, bodrum katı, asansör, kalabalık ortamlar gibi sinyalin zayıf olduğu alanlarda bile güçlü bağlantıyı sürdürmek için akıllı ağ anahtarlamayla birleştirilmiş 360° halka şeklinde anten sistemini kullanıyor.

Oppo K13 fiyatı ne kadar?

Oppo K13’ün fiyatı 210 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama için geçerli. 8GB + 256GB’lık modelin fiyatı 234 dolar.

Oppo K13 özellikleri

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Ekran : 6.67 inç, FHD+, 120Hz, 1200 nit, AMOLED

: 6.67 inç, FHD+, 120Hz, 1200 nit, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka kamera : 50MP birincil (f/1.85, OV50D40 sensör) + 2MP derinlik (f/2.24, OV02B1B sensör)

: 50MP birincil (f/1.85, OV50D40 sensör) + 2MP derinlik (f/2.24, OV02B1B sensör) Ön kamera : 16MP f/2.45 (Sony IMX480 sensör)

: 16MP f/2.45 (Sony IMX480 sensör) Batarya : 7000 mAh, 80W SuperVOOC hızlı şarj

: 7000 mAh, 80W SuperVOOC hızlı şarj Yazılım : ColorOS 15, Android 15

: ColorOS 15, Android 15 Bağlanabilirlik : 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Kızılötesi

: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Kızılötesi Boyut ve ağırlık: 163,21×76,13×8,45 mm, 208 g

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