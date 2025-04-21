7000 mAh bataryalı telefon Oppo K13 tanıtıldı

Oppo K13 özellikleri ile neler sunuyor?
Oppo K13, arkada 50MP ana kamera, 2MP derinlik kamerasına, önde 16MP kameraya sahip. Telefon, 80W SuperVOOC şarjı destekleyen 7000mAh grafit pil içeriyor. OPPO, pilin performansını beş yıla kadar koruyacağını söylüyor. 5 yıllık kullanımdan sonra da pil kapasitesinin %80’in üzerinde kalacağını iddia ediyor.
Oppo K13, telefonu yatay tutarken sinyal düşüşünü önlemek için tasarlanmış oyuna özel anten düzenine sahip. OPPO’nun AI LinkBoost 2.0, bodrum katı, asansör, kalabalık ortamlar gibi sinyalin zayıf olduğu alanlarda bile güçlü bağlantıyı sürdürmek için akıllı ağ anahtarlamayla birleştirilmiş 360° halka şeklinde anten sistemini kullanıyor.
Oppo K13 fiyatı ne kadar?
Oppo K13’ün fiyatı 210 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama için geçerli. 8GB + 256GB’lık modelin fiyatı 234 dolar.
Oppo K13 özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, FHD+, 120Hz, 1200 nit, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka kamera: 50MP birincil (f/1.85, OV50D40 sensör) + 2MP derinlik (f/2.24, OV02B1B sensör)
- Ön kamera: 16MP f/2.45 (Sony IMX480 sensör)
- Batarya: 7000 mAh, 80W SuperVOOC hızlı şarj
- Yazılım: ColorOS 15, Android 15
- Bağlanabilirlik: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Kızılötesi
- Boyut ve ağırlık: 163,21×76,13×8,45 mm, 208 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: