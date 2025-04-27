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Tam Boyutta Gör Android 15 güncellemesi konusunda elini hızlandıran Samsung, One UI 7.0 güncellemesine hızla devam ediyor. Bildiğiniz gibi One UI arayüzünün yerini alan yeni güncelleme, ilk etapta Galaxy S25 serisine sunulmuştu. Şimdi ise One UI 7.0, tam 5 modele daha geliyor.

One UI 7.0 5 modele daha geliyor

Samsung sonunda 7 Nisan'da kararlı One UI 7 güncellemesini yayınlamaya başladı. Kaçıranlar için bu takvim, başlangıçta en son premium telefonlarla sınırlıydı: Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6. Şimdi ise kademeli olarak daha fazla Galaxy telefon ve tablete yayınlanmaya başladı.

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Paylaşılan listeye göre yeni sürüm artık Galaxy Z Fold 5, Flip 5, Tab S9, Tab S9+ ve Tab S9 Ultra için hazır ve dağıtıma başladı. Yakın süreçte ise bu listeye, Galaxy S23 ve Tab S10 serisi eklenmişti.

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

One UI 7.0 beklenen yenilikler

Samsung’un One UI 7.0 güncellemesiyle birlikte arayüz ve yapay zeka tarafında önemli yenilikler geliyor. Güncelleme, daha akıcı animasyonlar, iki sayfalı yeni Hızlı Panel, tek elle kullanım için yeniden tasarlanan kamera uygulaması ve güncellenmiş stok uygulama simgeleri gibi değişiklikler içeriyor.

Bunun yanında yeni şarj ve ekran kilidi açma animasyonları, Galaxy AI özellikleri, büyük klasör desteği, yeni widget'lar, pil simgesi güncellemesi, arka plan bulanıklığında iyileştirmeler ve hap şeklinde görev çubuğu gibi tasarım değişiklikleri bulunuyor.

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Samsung'dan tam 5 modele daha One UI 7.0 sürprizi