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Samsung DDR3 bellek üretimine hız veriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DRAM üretiminde sektör devi isimlerden biri olan Samsung, 40nm DDR3 bellek üretimine hız veriyor. Intel Xeon 5600 serisini baz alan sunucuların gördüğü yüksek talep sonrasında, sunucu üreticilerinden gelebi karşılamak adına üretime hız vereceğini açıklayan Samsung, düşük güç tüketimli DDR3 çözümleriyle yeni nesil, "çevre dostu" sunuculara olanak tanıdığınıdikkat çekiyor ve düşük güç tüketimine vurgu yapıyor.

60nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DRAM yongakarına kıyasla güç tüketimini %40'a varan oranda azaltabilen 40nm DDR3 yongaları, 1Gb, 2Gb ve 4Gb olmak üzere üç farklı kapasite ile sunuluyor ve 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB ile 32GB kapasiteli registered bellek modüllerine olanak tanıyor. 40nm DDRA DRAM üretimine ilk defa 2009'un başında geçiş yapan Samsung, verimlilik ve düşük güç tüketimine dikkat çekiyor.


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donnjuan 9 yıl
Şuan piyasadaki ramler kaç nm luk oluyor...
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Tolgá 9 yıl
60nm ye oranla %40 düşük güç tüketimi demek daha az ısı demek
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koxp94 9 yıl
evet, sunucularda güç tüketimi önemlidir
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spenks 9 yıl
tek modül 4 gb ddr3 lerin fiyatı da düşse iyi olur... tek modüller 500-600 tl arası..
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fatihcanery 9 yıl
samsung en son 28nm geçmişti veya gececekti diye hatırlıyorum,ddr3ün yaygınlaşmasıda güzel gelişme.fiyatlar daha düşer.Samsung gücünü sdd pazarına verse iyi olur,düşük maliyetli sddler tadından yenmez galiba
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