Samsung dikey katlanabilir akıllı telefonundan ilk ipucunu verdi

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Geçtiğimiz yıl görkemli bir şekilde katlanabilir akıllı telefon trendine katılan Samsung için işlerin pek yolunda gittiği söylenemez. Galaxy Fold ekran sorunları yüzünden satıştan kaldırıldı ve sonrasında yeniden piyasaya sürüldü. Bununla birlikte Samsung devam modelleri için çalışmalara başlamış durumda.

Yeni konsept

Firmanın yatay olarak katlanan konseptin yanında bir de dikey olarak katlanan konsept hazırladığı biliniyor. Bu hafta yapılan Samsung geliştirici konferansında dikey katlanabilen telefonun ara yüzüne dair ilk ipucu paylaşıldı.

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Samsung ilk bölümde ara yüzün dikey olarak katlandığı sahnelere yer veriyor. Sonrasında ise bir kullanıcı görüntülü arama yaparken telefonu tam kapatmadan 90 derece katlıyor ve video ara yüzü katlanan kısmın yukarısına çekilerek alt alanı kullanım için boş bırakıyor.

Samsung dikey katlanan akıllı telefonu için ara yüz tarafında bazı yenilikler sunacak gibi görünüyor. Videoda görüldüğü gibi boş kalan alt kısma farklı paylaşım araçları veya yazım araçları eklenerek daha verimli bir ara yüz ortaya çıkabilir.