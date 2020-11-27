Samsung Display yeni katlanabilir ekran tasarımlarını paylaştı

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Katlanabilir ekran konusunda önemli bir yol kateden ve pazarın en iyisi haline gelen Samsung önümüzdeki yıllar için de yenilikçi tasarımlarına devam ediyor. Firma Z şeklinde katlanan ve rulo haline gelen iki konsept üzerinde çalışıyor.

İki yeni katlanabilir ekran

Samsung Display tarafından çizim şeklinde paylaşılan üzerinde çalışan projeleri açık bir şekilde gösteriyor. Bunlardan birisi Z şeklinde katlanabilen akıllı telefon. Daha büyük bir ekranı olan bu konseptte iki ekran parçası içeride kalırken son ekran parçası da ana ekran olarak dışarıda kalıyor.

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Diğer konsept ise rulo şeklinde bir yuvadan çıkabilen ve tekrar girebilen tableti yansıtıyor. Geleneksel tabletlerin aksine rulo haline gelen bu konsepti taşımak da oldukça kolaylaşıyor. Sadece gerektiği zamanlarda ekranı çıkarmak yetiyor.

Aslında bu iki konseptin patent başvurularını daha önce görmüştük. Bu bakımdan uzun süredir üzerinde çalışıldığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan kenara doğru genişleyebilen bir prototip de Samsung yöneticisinin elinde görüntülenmişti.

Bu konseptlerin ne zaman hayata geçeceğine dair herhangi bir açıklama yok ancak Z şeklinde olanı biraz daha hızlı geliştirilebilir gibi duruyor. Henüz rulo tarzında hareket eden ekranlar için verimlilik sağlanabilmiş değil.

https://www.slashgear.com/samsung-tri-fold-phone-rollable-tablet-teased-in-official-images-26648998/

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