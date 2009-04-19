Samsung dizüstü bilgisayarlar için RGB LED panel hazırlıyor

Maliyet gözetilerek hazırlanan netbook yani mini-bilgisayarların yanı sıra dizüstü bilgisayar üreticileri netbook'lardan daha büyük olan ultra-ince tasarımlı sistemlere de ilgi duymaya başladı. Apple'ın MacBook Air modeliyle gündeme gelen bu segment AMD'nin Yukon platformunu geliştirdiğini açıklamış hemen ardından da Intel, CULV platformuyla, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlara yönelik çözümler sağlayacağını duyurmuştu.
Platform bazındaki hareketlilik komponent üreticilerinin de dikkatinden kaçmıyor. Alanında dünya devi isimlerden birisi olan Samsung'un, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için yeni bir panel hazırladığı belirtiliyor. Firmanın üzerinde çalıştığı 15.6" boyutundaki RGB Led-backlit panelin yılın ikinci yarısında kullanıma sunulacağı ve özellikle yüksek fiyat segmentinde yer alan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarda kullanılmasının hedeflendiği belirtiliyor.
Daha yüksek renk doygunluğu sağlayacağı belirtilen RGB LED teknoloijili yüksek-renkli panelin sunacağı görsel kaliteye karşın maliyet noktasında fiyatları yükseltebileceği belirtiliyor. Apple'ın MacBookt Air ve Dell'in Adamo modeli gibi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların özellikle netbook'lardan daha güçlü, standart dizüstü bilgisayarlardan ise daha taşınabilir sistem arayışındaki profesyonellerin artan ilgisi, komponent kalitesini de arttıracak gibi görünüyor.
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DELL 1640 modeli bu panel kullanılabiliyor.
Yakında Türkiye'ye gelecekmiş.
Taksit ile 3000 ytl ye akdar limitim var hala karar veremedim hangi laptop alacağıma Biri tutsa diğer bir parça işi bozuo of of