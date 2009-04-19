Samsung dizüstü bilgisayarlar için RGB LED panel hazırlıyor

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Maliyet gözetilerek hazırlanan netbook yani mini-bilgisayarların yanı sıra dizüstü bilgisayar üreticileri netbook'lardan daha büyük olan ultra-ince tasarımlı sistemlere de ilgi duymaya başladı. Apple'ın MacBook Air modeliyle gündeme gelen bu segment AMD'nin Yukon platformunu geliştirdiğini açıklamış hemen ardından da Intel, CULV platformuyla, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlara yönelik çözümler sağlayacağını duyurmuştu.

Platform bazındaki hareketlilik komponent üreticilerinin de dikkatinden kaçmıyor. Alanında dünya devi isimlerden birisi olan Samsung'un, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için yeni bir panel hazırladığı belirtiliyor. Firmanın üzerinde çalıştığı 15.6" boyutundaki RGB Led-backlit panelin yılın ikinci yarısında kullanıma sunulacağı ve özellikle yüksek fiyat segmentinde yer alan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarda kullanılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Daha yüksek renk doygunluğu sağlayacağı belirtilen RGB LED teknoloijili yüksek-renkli panelin sunacağı görsel kaliteye karşın maliyet noktasında fiyatları yükseltebileceği belirtiliyor. Apple'ın MacBookt Air ve Dell'in Adamo modeli gibi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların özellikle netbook'lardan daha güçlü, standart dizüstü bilgisayarlardan ise daha taşınabilir sistem arayışındaki profesyonellerin artan ilgisi, komponent kalitesini de arttıracak gibi görünüyor.