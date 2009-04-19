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Samsung dizüstü bilgisayarlar için RGB LED panel hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung dizüstü bilgisayarlar için RGB LED panel hazırlıyor
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Maliyet gözetilerek hazırlanan netbook yani mini-bilgisayarların yanı sıra dizüstü bilgisayar üreticileri netbook'lardan daha büyük olan ultra-ince tasarımlı sistemlere de ilgi duymaya başladı. Apple'ın MacBook Air modeliyle gündeme gelen bu segment AMD'nin Yukon platformunu geliştirdiğini açıklamış hemen ardından da Intel, CULV platformuyla, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlara yönelik çözümler sağlayacağını duyurmuştu.

Platform bazındaki hareketlilik komponent üreticilerinin de dikkatinden kaçmıyor. Alanında dünya devi isimlerden birisi olan Samsung'un, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için yeni bir panel hazırladığı belirtiliyor. Firmanın üzerinde çalıştığı 15.6" boyutundaki RGB Led-backlit panelin yılın ikinci yarısında kullanıma sunulacağı ve özellikle yüksek fiyat segmentinde yer alan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarda kullanılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Daha yüksek renk doygunluğu sağlayacağı belirtilen RGB LED teknoloijili yüksek-renkli panelin sunacağı görsel kaliteye karşın maliyet noktasında fiyatları yükseltebileceği belirtiliyor. Apple'ın MacBookt Air ve Dell'in Adamo modeli gibi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların özellikle netbook'lardan daha güçlü, standart dizüstü bilgisayarlardan ise daha taşınabilir sistem arayışındaki profesyonellerin artan ilgisi, komponent kalitesini de arttıracak gibi görünüyor.


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yonex78 10 yıl
samsung gümbür gümbür geliyor.. led panel tv ler fuarda tanıtıldı lakin fiyatlar yüksek
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Yazılımcı Online 10 yıl
okadar para veremiyeceğim için benim açımdan no problem
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bkozen 10 yıl
16'' RGB LED 1920x1080
DELL 1640 modeli bu panel kullanılabiliyor.
Yakında Türkiye'ye gelecekmiş.
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Yazılımcı Online 10 yıl
RGB led dediğne göre led aydınlatmalı değil direk led panel olacak değil mi? E ozaman çok daha uzun ömürlü olur bu yaşadak
Birde samsung artık yeni model bi laptop daha çıkartsa da alsam ya F/P ürünü çıkartır mı R560 gibi onu bekliyorum. Şöyle parmk okuyuculu falan.


Taksit ile 3000 ytl ye akdar limitim var hala karar veremedim hangi laptop alacağıma
Biri tutsa diğer bir parça işi bozuo of of
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daysleeperxp 10 yıl
Dizüstü firmaları da yedek parça olarak ilerde bu panelleri kullanmaya başlarsa ekranı bozulan laptop sahipleri de bunlardan taktırabilir.
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max975 10 yıl
çok güzel bir çalışma.
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RaptorFX 10 yıl
RGB LED işte yakın geleceğin ekran teknolojisi. tv modellerini de merakla bekliyorum..
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sertacaygun 10 yıl
Samsung son 2-3 sene içinde çok gelişim gösterdi. Helal olsun adamlara...
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