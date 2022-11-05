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    Samsung, platformlar arası dosya transferi destekleyen Dropship uygulamasını duyurdu

    Cihazlarına yeni özellikler getirmek için ciddi araştırmalar yapan Samsung, eforunun yeni ürünü olan Dropship uygulamasını kullanıma sundu. Dropship ile platformlar arası dosya transferi mümkün oluyor
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    Samsung, dosya transferleri için Dropship uygulamasını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI işletim sisteminde önemli ve yararlı özellikler sunarak kullanıcılarının beğenisini kazanmaya devam etse de firma, cihazlarını yormamak ve işletim sistemini şişirmemek için bazı özelliklerini opsiyonel olarak kullanıcılara sunuyor. Bu özellikleri Good Lock ekosisteminde toplayan firma, bu servisin parçası olarak Dropship uygulamasını kullanıma sundu.

    Android 13 ve One UI 5.0 gerektiriyor

    Şimdilik yalnızca Güney Kore’de kullanıma sunulan uygulama, Galaxy cihazları ve diğer cihazlar arasında kolayca dosya transferine izin veriyor. Servis, Wi-Fi veya Bluetooth bağlantıları yerine doğrudan internet aracılığı ile dosya transferi yapıyor ve böylece iOS, iPadOS, macOS ve Windows gibi birçok platform destekleniyor. Ancak Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları kullanılmaması sebebi ile sistem, Quick Share, Nearby Share ve AirDrop’a göre daha yavaş çalışıyor. 

    Dropship, Galaxy kullanıcılarının ilgisini çekebilecek bir özellik olsa da uygulama birçok kısıtlamayı da beraberinde getiriyor. Servis, şimdilik Android 13 ve One UI 5.0 gerektiriyor ve günde yalnızca 5GB dosya transferine izin veriyor. Ayrıca Good Lock ekosistemi birçok ülkede ve telefonda kullanılamadığı için Dropship’in popülerlik kazanması zor görünüyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 1 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 2 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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