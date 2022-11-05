Samsung, platformlar arası dosya transferi destekleyen Dropship uygulamasını duyurdu

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI işletim sisteminde önemli ve yararlı özellikler sunarak kullanıcılarının beğenisini kazanmaya devam etse de firma, cihazlarını yormamak ve işletim sistemini şişirmemek için bazı özelliklerini opsiyonel olarak kullanıcılara sunuyor. Bu özellikleri Good Lock ekosisteminde toplayan firma, bu servisin parçası olarak Dropship uygulamasını kullanıma sundu.

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Android 13 ve One UI 5.0 gerektiriyor

Şimdilik yalnızca Güney Kore’de kullanıma sunulan uygulama, Galaxy cihazları ve diğer cihazlar arasında kolayca dosya transferine izin veriyor. Servis, Wi-Fi veya Bluetooth bağlantıları yerine doğrudan internet aracılığı ile dosya transferi yapıyor ve böylece iOS, iPadOS, macOS ve Windows gibi birçok platform destekleniyor. Ancak Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları kullanılmaması sebebi ile sistem, Quick Share, Nearby Share ve AirDrop’a göre daha yavaş çalışıyor.

Dropship, Galaxy kullanıcılarının ilgisini çekebilecek bir özellik olsa da uygulama birçok kısıtlamayı da beraberinde getiriyor. Servis, şimdilik Android 13 ve One UI 5.0 gerektiriyor ve günde yalnızca 5GB dosya transferine izin veriyor. Ayrıca Good Lock ekosistemi birçok ülkede ve telefonda kullanılamadığı için Dropship’in popülerlik kazanması zor görünüyor.

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