2022 model Xperia cihazları için Android 13 güncellemesi yayınlandı

Sony yalnızca 2 yıl sürüm güncelleme desteği sunuyor
Xperia’nın pazar payı düşünüldüğünde Sony’nin hızlı güncellemesi takdir edilse de Xperia 1 IV ve Xperia 5 IV gelecek sene tanıtılacak Android 14 ile sürüm güncelleme desteğini kaybedecek. Güvenlik güncellemeleri ise 4 yıla yakın bir süre daha devam edecek. Her iki cihaz da performans kralı Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden gücünü alıyor.
Sony, cihazların yeni güncellemesi hakkında detaylar paylaşmadı ancak Android 13’ün yeni tema seçenekleri, uygulamalara özel dil seçenekleri, bildirim iyileştirmeleri ve güvenlik seçenekleri muhtemelen bu sürümde bulunuyor. Sony’nin Xperia cihazlarını yalnızca belirli ülkelerde satışa sunması cihazın küresel güncelleme hızını arttıracaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence