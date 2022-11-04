2022 model Xperia cihazları için Android 13 güncellemesi yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bir zamanlar Android pazarında rekabetçi bir isim olan Sony Xperia, artık arka planlarda olsa da kaliteli ve beğenilen cihazlar üretmeye devam ediyor. Başarılı kamera sistemi ve ekranı ile dikkat çeken 2022’nin amiral gemileri Xperia 1 IV ve Xperia 5 IV Android 13 güncellemesine kavuştu.

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Sony yalnızca 2 yıl sürüm güncelleme desteği sunuyor

Xperia’nın pazar payı düşünüldüğünde Sony’nin hızlı güncellemesi takdir edilse de Xperia 1 IV ve Xperia 5 IV gelecek sene tanıtılacak Android 14 ile sürüm güncelleme desteğini kaybedecek. Güvenlik güncellemeleri ise 4 yıla yakın bir süre daha devam edecek. Her iki cihaz da performans kralı Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden gücünü alıyor.

Sony, cihazların yeni güncellemesi hakkında detaylar paylaşmadı ancak Android 13’ün yeni tema seçenekleri, uygulamalara özel dil seçenekleri, bildirim iyileştirmeleri ve güvenlik seçenekleri muhtemelen bu sürümde bulunuyor. Sony’nin Xperia cihazlarını yalnızca belirli ülkelerde satışa sunması cihazın küresel güncelleme hızını arttıracaktır.

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Xperia 1 IV ve Xperia 5 IV için Android 13 güncellemesi çıktı