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    Anlık Bildirim

    2022 model Xperia cihazları için Android 13 güncellemesi yayınlandı

    Sony, 2022 yılında tanıttığı Snapdragon 8 Gen 1 modelli Xperia telefonlarına Android 13 güncellemesi vermeye başladı. Güncellemenin detayları ise henüz açıklanmadı.
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    Xperia 1 IV ve Xperia 5 IV için Android 13 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Bir zamanlar Android pazarında rekabetçi bir isim olan Sony Xperia, artık arka planlarda olsa da kaliteli ve beğenilen cihazlar üretmeye devam ediyor. Başarılı kamera sistemi ve ekranı ile dikkat çeken 2022’nin amiral gemileri Xperia 1 IV ve Xperia 5 IV Android 13 güncellemesine kavuştu.

    Sony yalnızca 2 yıl sürüm güncelleme desteği sunuyor

    Xperia’nın pazar payı düşünüldüğünde Sony’nin hızlı güncellemesi takdir edilse de Xperia 1 IV ve Xperia 5 IV gelecek sene tanıtılacak Android 14 ile sürüm güncelleme desteğini kaybedecek. Güvenlik güncellemeleri ise 4 yıla yakın bir süre daha devam edecek. Her iki cihaz da performans kralı Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden gücünü alıyor.

    Sony, cihazların yeni güncellemesi hakkında detaylar paylaşmadı ancak Android 13’ün yeni tema seçenekleri, uygulamalara özel dil seçenekleri, bildirim iyileştirmeleri ve güvenlik seçenekleri muhtemelen bu sürümde bulunuyor. Sony’nin Xperia cihazlarını yalnızca belirli ülkelerde satışa sunması cihazın küresel güncelleme hızını arttıracaktır.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    A
    alexalex1907 13 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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