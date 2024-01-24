Samsung 990 EVO SSD'ler tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung 990 EVO tanıtıldı
Samsung'a göre günlük kullanımın yanı sıra daha zorlu bilgi işlem ve oyunlar için tasarlanan 980 EVO, TCL'in 133 katmanlı (V-NAND V6 Prime) bellek modüllerinden güç alıyor. SSD, rastgele okuma ve yazma konusunda 700k/800k IOPS değerlerine sahip. Ayrıca 5000 MB/s ve 4200 MB/s'ye hızlara ulaşabiliyor. Bunun arkasında ise, DRAM yerine Host Memory Buffer (HMB) teknolojisi kullanılıyor.
Samsung 990 EVO, selefi 970 EVO Plus'a kıyasla yüzde 43 performans artışı, güç verimliliğinde ise yüzde 70’lik bir iyileşme sunuyor. Bunun özellikle taşınabilir sistemlerin pil ömrüne katkıda bulunacağını belirtelim. Ayrıca Windows'un "yeni bekleme" özelliği Modern Standby desteğine de sahip. Güvenlik bölümünde ise SSD'ye AES 256 bit şifreleme ve Samsung'un kendi geliştirdiği S4LY022 kontrol çipi eşlik ediyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi 990 EVO, beş yıllık garanti süresine ek olarak 1TB ve 2TB seçeneklerinde satışa çıkacak. 2280 form faktöründe sunulan SSD’nin 1TB sürümü 125 dolar (3.782 TL), 2TB'lık sürümü ise 210 dolar (6354 TL) olarak fiyatlandırılmış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.