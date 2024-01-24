Samsung 990 EVO SSD'ler tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör SSD'ler söz konusu olduğunda dünyanın sayılı NAND üreticilerinden Samsung, EVO serisinin son üyesi 990 EVO SSD modelini tanıttı. 1TB ve 2TB seçeneklerinde piyasaya sunulacak 980 EVO, M.2 form faktörü, PCIe Gen 4 X4 ve Gen 5 X2 desteğiyle geliyor.

Samsung 990 EVO tanıtıldı

Samsung'a göre günlük kullanımın yanı sıra daha zorlu bilgi işlem ve oyunlar için tasarlanan 980 EVO, TCL'in 133 katmanlı (V-NAND V6 Prime) bellek modüllerinden güç alıyor. SSD, rastgele okuma ve yazma konusunda 700k/800k IOPS değerlerine sahip. Ayrıca 5000 MB/s ve 4200 MB/s'ye hızlara ulaşabiliyor. Bunun arkasında ise, DRAM yerine Host Memory Buffer (HMB) teknolojisi kullanılıyor.

Samsung 990 EVO, selefi 970 EVO Plus'a kıyasla yüzde 43 performans artışı, güç verimliliğinde ise yüzde 70’lik bir iyileşme sunuyor. Bunun özellikle taşınabilir sistemlerin pil ömrüne katkıda bulunacağını belirtelim. Ayrıca Windows'un "yeni bekleme" özelliği Modern Standby desteğine de sahip. Güvenlik bölümünde ise SSD'ye AES 256 bit şifreleme ve Samsung'un kendi geliştirdiği S4LY022 kontrol çipi eşlik ediyor.

Galaxy S24 Ultra, depolama hızında iPhone 15 Pro Max'e fark attı 2 gün önce eklendi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 990 EVO, beş yıllık garanti süresine ek olarak 1TB ve 2TB seçeneklerinde satışa çıkacak. 2280 form faktöründe sunulan SSD’nin 1TB sürümü 125 dolar (3.782 TL), 2TB'lık sürümü ise 210 dolar (6354 TL) olarak fiyatlandırılmış.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.