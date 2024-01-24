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    Anlık Bildirim

    Samsung 990 EVO SSD'ler tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Dünyanın sayılı NAND üreticilerinden Samsung, merakla beklenen 990 EVO SSD modelini duyurdu. SSD, iki farklı depolama seçeneği ve PCIe Gen 4 X4 ve Gen 5 X2 desteğiyle geliyor.
    Samsung 990 EVO SSD'ler tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    SSD'ler söz konusu olduğunda dünyanın sayılı NAND üreticilerinden Samsung, EVO serisinin son üyesi 990 EVO SSD modelini tanıttı. 1TB ve 2TB seçeneklerinde piyasaya sunulacak 980 EVO, M.2 form faktörü, PCIe Gen 4 X4 ve Gen 5 X2 desteğiyle geliyor. 

    Samsung 990 EVO tanıtıldı

    Samsung'a göre günlük kullanımın yanı sıra daha zorlu bilgi işlem ve oyunlar için tasarlanan 980 EVO, TCL'in 133 katmanlı (V-NAND V6 Prime) bellek modüllerinden güç alıyor. SSD, rastgele okuma ve yazma konusunda 700k/800k IOPS değerlerine sahip. Ayrıca 5000 MB/s ve 4200 MB/s'ye hızlara ulaşabiliyor. Bunun arkasında ise, DRAM yerine Host Memory Buffer (HMB) teknolojisi kullanılıyor.

    Samsung 990 EVO, selefi 970 EVO Plus'a kıyasla yüzde 43 performans artışı, güç verimliliğinde ise yüzde 70’lik bir iyileşme sunuyor. Bunun özellikle taşınabilir sistemlerin pil ömrüne katkıda bulunacağını belirtelim. Ayrıca Windows'un "yeni bekleme" özelliği Modern Standby desteğine de sahip. Güvenlik bölümünde ise SSD'ye AES 256 bit şifreleme ve Samsung'un kendi geliştirdiği S4LY022 kontrol çipi eşlik ediyor.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi 990 EVO, beş yıllık garanti süresine ek olarak 1TB ve 2TB seçeneklerinde satışa çıkacak. 2280 form faktöründe sunulan SSD’nin 1TB sürümü 125 dolar (3.782 TL), 2TB'lık sürümü ise 210 dolar (6354 TL) olarak fiyatlandırılmış.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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