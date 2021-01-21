Samsung dünyanın ilk 90Hz OLED dizüstü ekranını geliştirdi

Monitörlerde başlayan ekran tazeleme hızı yarışları artık dizüstü segmentine de sıçramış durumda. Son olarak 365Hz seviyesine çıkabilen oyuncu dizüstüleri görnüştük. Samsung ise OLED ekran tarafında vites arttırmak niyetinde.İlginizi Çekebilir İlk QLED ekranlı Chromebook modeli tanıtıldı
İlk 90Hz OLED ekran
Samsung Display tarafından yapılan açıklamada dünyanın ilk 90Hz OLED dizüstü ekranının geliştirildiği duyuruldu. 14 inçlik boyutta olan OLED ekranın Mart ayında müşterilere tedarik edileceği belirtiliyor.
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Diğer ekran türlerinde 365Hz seviyeleri yakalanırken OLED ekranlarda 90Hz tazeleme hızı haliyle biraz daha düşük ancak sahneler arasındaki geçiş daha çabuk olduğu için LCD tarafındaki karşılığı biraz daha fazla. Yapılan testlerde 90Hz OLED ekranın sahne geçişlerinde 120Hz LCD ekran ile aynı sonuçlar verdiği görülmüş.
Daha canlı renkler ve görüntüler sunabilen OLED ekranlar bununla birlikte halen yüksek maliyet çizgisini koruyor. Dizüstü pazarında tazeleme hızı arayanların haliyle ilk tercihi LCD ekranlar oluyor.
https://www.techpowerup.com/277537/samsung-display-to-introduce-first-90hz-oled-laptop-display Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.
1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?