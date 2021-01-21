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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung dünyanın ilk 90Hz OLED dizüstü ekranını geliştirdi

    OLED dizüstü ekranların tazeleme hızı yarışında ilerlemesini sağlayacak hamle Samsung’dan geldi. Dünyanın ilk 90Hz OLED dizüstü ekranı Mart ayında piyasaya sürecek.
    44 sn.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung dünyanın ilk 90Hz OLED dizüstü ekranını geliştirdi
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    Monitörlerde başlayan ekran tazeleme hızı yarışları artık dizüstü segmentine de sıçramış durumda. Son olarak 365Hz seviyesine çıkabilen oyuncu dizüstüleri görnüştük. Samsung ise OLED ekran tarafında vites arttırmak niyetinde.

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    İlk 90Hz OLED ekran

    Samsung Display tarafından yapılan açıklamada dünyanın ilk 90Hz OLED dizüstü ekranının geliştirildiği duyuruldu. 14 inçlik boyutta olan OLED ekranın Mart ayında müşterilere tedarik edileceği belirtiliyor.

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    Diğer ekran türlerinde 365Hz seviyeleri yakalanırken OLED ekranlarda 90Hz tazeleme hızı haliyle biraz daha düşük ancak sahneler arasındaki geçiş daha çabuk olduğu için LCD tarafındaki karşılığı biraz daha fazla. Yapılan testlerde 90Hz OLED ekranın sahne geçişlerinde 120Hz LCD ekran ile aynı sonuçlar verdiği görülmüş.

    Daha canlı renkler ve görüntüler sunabilen OLED ekranlar bununla birlikte halen yüksek maliyet çizgisini koruyor. Dizüstü pazarında tazeleme hızı arayanların haliyle ilk tercihi LCD ekranlar oluyor.



    https://www.techpowerup.com/277537/samsung-display-to-introduce-first-90hz-oled-laptop-display Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    9 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    10 saat önce
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