Samsung dünyanın ilk 90Hz OLED dizüstü ekranını geliştirdi

Tam Boyutta Gör

Monitörlerde başlayan ekran tazeleme hızı yarışları artık dizüstü segmentine de sıçramış durumda. Son olarak 365Hz seviyesine çıkabilen oyuncu dizüstüleri görnüştük. Samsung ise OLED ekran tarafında vites arttırmak niyetinde.

İlginizi Çekebilir

İlk QLED ekranlı Chromebook modeli tanıtıldı

İlk 90Hz OLED ekran

Samsung Display tarafından yapılan açıklamada dünyanın ilk 90Hz OLED dizüstü ekranının geliştirildiği duyuruldu. 14 inçlik boyutta olan OLED ekranın Mart ayında müşterilere tedarik edileceği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Gordon Ramsay tarifleri bu oyunda"

Diğer ekran türlerinde 365Hz seviyeleri yakalanırken OLED ekranlarda 90Hz tazeleme hızı haliyle biraz daha düşük ancak sahneler arasındaki geçiş daha çabuk olduğu için LCD tarafındaki karşılığı biraz daha fazla. Yapılan testlerde 90Hz OLED ekranın sahne geçişlerinde 120Hz LCD ekran ile aynı sonuçlar verdiği görülmüş.

Daha canlı renkler ve görüntüler sunabilen OLED ekranlar bununla birlikte halen yüksek maliyet çizgisini koruyor. Dizüstü pazarında tazeleme hızı arayanların haliyle ilk tercihi LCD ekranlar oluyor.

https://www.techpowerup.com/277537/samsung-display-to-introduce-first-90hz-oled-laptop-display

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.