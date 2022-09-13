Samsung, ev aletlerinin garantisini 20 yıla uzattı: Peki gerçekte ne anlama geliyor?

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Samsung, çamaşır makineleri, çamaşır kurutma makineleri ve buzdolaplarının temel bileşenleri olan patentli dijital inverter motorları ve kompresörleri için yeni 20 yıllık garantisini duyurdu. Böylece bu parçalar için on yıl olan garanti süresi iki katına çıkmış oldu.

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Yakında Samsung ürünlerinin üzerinde bunu duyuran etiketler görmeye başlayabilirsiniz. Ancak bu, bir Samsung buzdolabı veya çamaşır makinesi satın alıp 20 yıl dayanmasını bekleyebileceğiniz anlamına mı geliyor? Gerçekçi olmak gerekirse cevap hayır. İşte nedeni.

Aslında bu dijital invertör teknolojileri için 20 yıllık garanti anlamına gelmiyor. Bu, bir Samsung akıllı buzdolabı veya başka bir Samsung cihazı satın aldığınızda en fazla beş yıllık garanti anlamına gelmekte. O halde 20 yıllık garanti ne demek?

20 yıllık garanti gerçekte ne anlama geliyor?

Bu, Samsung'un donanımına büyük ölçüde güvenmesi anlamına geliyor. Eğer cihazlarından birini satın alırsanız, güvenilir ve verimli olacağını söylüyor. Birkaç yıl sonra arızalanmayacak, yavaşlamayacak ya da garip sesler çıkarmaya başlamayacak. Tamir için birini çağırmanıza veya yedek parça için para ödemenize gerek kalmayacak.

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Şirket, buz yapıcı çalışmayı durdurursa 19 yıllık bir buzdolabını değiştirmeyecek olsa da, bu süreden sonra arızalı bir motoru veya kompresörü değiştirecektir. Ancak en önemlisi, uzun garanti, cihazın şu anda olduğu gibi aynı enerji tasarruflu performansı sunmaya devam edeceğini gösterir.

Samsung'un Dijital İnvertör Teknolojisi, motorun (çamaşır makinesi veya kurutucuda) veya kompresörün (buzdolabı veya dondurucuda) sadece açılıp kapanmaktan daha fazla seçeneğe sahip olduğu anlamına geliyor. Örneğin cihaz, yıkanan çamaşırların hacmine veya buzdolabında tutmanız gereken yiyecek miktarına bağlı olarak en uygun çalışma noktasını belirleyebiliyor. Bu nedenle de yeni makineler eski cihazlara göre daha enerji verimli.

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